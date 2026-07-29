نماینده مردم بندرعباس در مجلس مطرح کرد:
رصدخانه فناوری و نوآوری فولاد هرمزگان، پل ارتباطی صنعت با نخبگان و دانشگاهها
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، رصدخانه فناوری و نوآوری فولاد هرمزگان را اقدامی راهبردی در مسیر توسعه فناوری، تقویت اقتصاد دانشبنیان و ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت، دانشگاهها، نخبگان و شرکتهای دانشبنیان دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، احمد مرادی در بازدید از رصدخانه فناوری و نوآوری این شرکت اظهار کرد: امروز توسعه صنعت بدون اتکا به دانش، فناوری و نوآوری امکانپذیر نیست و خوشبختانه فولاد هرمزگان با ایجاد این رصدخانه، گامی ارزشمند در مسیر بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان برداشته است.
وی افزود: این رصدخانه میتواند فضای مناسبی برای همافزایی میان صنعت و جامعه علمی ایجاد کرده و با ارائه راهکارهای نوآورانه، به افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت رقابتپذیری صنعت فولاد کمک کند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت از صنایع توسعهمحور گفت: مجلس شورای اسلامی از طرحها و اقداماتی که به ارتقای فناوری، افزایش بهرهوری و استفاده از ظرفیتهای علمی کشور منجر شود، حمایت میکند و فولاد هرمزگان نیز با این رویکرد آیندهنگرانه، میتواند نقش مؤثرتری در توسعه صنعتی و اقتصادی استان ایفا کند.
مرادی با اشاره به نگاه مدیریتی حاکم بر فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: توجه مدیرعامل این شرکت به حوزه فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی، نشاندهنده رویکردی توسعهمحور است و برنامههای پیشبینیشده برای این رصدخانه، ظرفیت مناسبی برای تبدیل ایدههای علمی به راهکارهای عملیاتی و کاربردی در صنعت دارد.
وی ادامه داد: استمرار این مسیر، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و تعامل با مراکز علمی و فناورانه، میتواند جایگاه فولاد هرمزگان را در صنعت فولاد کشور بیش از پیش ارتقا دهد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با تحقق برنامههای توسعهای فولاد هرمزگان، این شرکت علاوه بر افزایش سهم خود در رشد اقتصادی استان، نقش مؤثرتری در اشتغال، توسعه فناوری و ارتقای رفاه عمومی ایفا کند و آثار این اقدامات بیش از پیش در مسیر پیشرفت هرمزگان نمایان شود.
مدیرعامل فولاد هرمزگان:
برای حفظ رقابتپذیری باید همگام با فناوریهای روز دنیا حرکت کنیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از حمایتهای مسئولان استان و نمایندگان مجلس، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای صنایع بزرگ، گرفتار شدن در روزمرگی است؛ در حالی که مسیر توسعه از دل نوآوری، پژوهش و نگاه آیندهنگر شکل میگیرد.
علیرضا رحیم افزود: رصدخانه فناوری و نوآوری فولاد هرمزگان با این نگاه ایجاد شده است که به بازوی فکری و فناورانه شرکت تبدیل شود؛ مرکزی که بتواند نیازهای صنعت را شناسایی کرده و با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، نخبگان و شرکتهای دانشبنیان، راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل ارائه دهد.
وی با اشاره به سرعت تحولات فناوری در جهان تصریح کرد: شرط ماندگاری و رقابتپذیری در صنعت فولاد، حرکت همگام با فناوریهای نوین است. از اینرو، بهرهگیری از دانش و فناوریهای روز، توسعه تعاملات علمی و استفاده از ظرفیت نخبگان را یک ضرورت راهبردی برای آینده فولاد هرمزگان میدانیم.
رحیم با بیان اینکه رصدخانه در مدت کوتاهی و با همت کارکنان و همکاری واحدهای مختلف شرکت راهاندازی شده است، گفت: محور فعالیت این مرکز، پاسخ به نیازهای فناورانه فولاد هرمزگان و صنایع فولادی جنوب کشور است و در همین راستا، همکاری نزدیکی با صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر گروه فولاد مبارکه و شبکهای از دانشگاهها و مراکز علمی کشور شکل گرفته است.
مدیرعامل فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: هدف ما تنها حل مسائل داخلی شرکت نیست؛ هر راهکار موفقی که در این رصدخانه توسعه یابد، میتواند به ارتقای توان فناورانه صنعت فولاد کشور نیز کمک کند و زمینهساز توسعه همکاریهای علمی و صنعتی باشد.
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با همراهی مسئولان استان، دانشگاهها، مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان، رصدخانه فناوری و نوآوری فولاد هرمزگان به یکی از مراجع اثرگذار توسعه فناوری در صنعت فولاد کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در جذب نخبگان، تربیت سرمایه انسانی متخصص و توسعه پایدار این صنعت ایفا کند.