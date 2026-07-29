زنگ خطر آژانس بینالمللی انرژی برای بازار مس؛ گزارش ویژه «ومعادن» از چالشهای عرضه در نیمه ۲۰۲۶
کد خبر : 1820040
شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) در گزارش ویژه ماه جولای ۲۰۲۶، ضمن بررسی ابعاد بحران احتمالی در عرضه مس، تحلیلهای جدید موسسات معتبر بینالمللی از وضعیت تولیدکنندگان و چشمانداز بازارهای جهانی فلزات اساسی را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، جدیدترین گزارش ویژه بازار مس مربوط به ماه جولای ۲۰۲۶ از سوی روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات منتشر شد.
مهمترین مطالبی که در این گزارش میخوانید:
- هشدار آژانس بین المللی انرژی نسبت به عرضه مس
- گزارش جدید موسسه مطالعات بین المللی مس
- گزارش تحلیلی از وضعیت بازارهای مس و آلومینیوم
- اخبار و گزارشهای جدید از شرکتها و کشورهای تولیدکننده مس
- بررسی بازار مس در فصل دوم سال ۲۰۲۶