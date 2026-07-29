زنگ خطر آژانس بین‌المللی انرژی برای بازار مس؛ گزارش ویژه «ومعادن» از چالش‌های عرضه در نیمه ۲۰۲۶

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) در گزارش ویژه ماه جولای ۲۰۲۶، ضمن بررسی ابعاد بحران احتمالی در عرضه مس، تحلیل‌های جدید موسسات معتبر بین‌المللی از وضعیت تولیدکنندگان و چشم‌انداز بازارهای جهانی فلزات اساسی را منتشر کرد.