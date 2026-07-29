خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زنگ خطر آژانس بین‌المللی انرژی برای بازار مس؛ گزارش ویژه «ومعادن» از چالش‌های عرضه در نیمه ۲۰۲۶

زنگ خطر آژانس بین‌المللی انرژی برای بازار مس؛ گزارش ویژه «ومعادن» از چالش‌های عرضه در نیمه ۲۰۲۶
کد خبر : 1820040
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) در گزارش ویژه ماه جولای ۲۰۲۶، ضمن بررسی ابعاد بحران احتمالی در عرضه مس، تحلیل‌های جدید موسسات معتبر بین‌المللی از وضعیت تولیدکنندگان و چشم‌انداز بازارهای جهانی فلزات اساسی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، جدیدترین گزارش ویژه بازار مس مربوط به ماه جولای ۲۰۲۶ از سوی روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات منتشر شد.

مهم‌ترین مطالبی که در این گزارش می‌خوانید:

  • هشدار آژانس بین المللی انرژی نسبت به عرضه مس
  • گزارش جدید موسسه مطالعات بین المللی مس
  • گزارش تحلیلی از وضعیت بازارهای مس و آلومینیوم
  • اخبار و گزارش‌های جدید از شرکت‌ها و کشورهای تولیدکننده مس
  • بررسی بازار مس در فصل دوم سال ۲۰۲۶

 

انتهای پیام/
دانلود فایل
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل