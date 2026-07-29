درآمد ۴ ماهه «کچاد» از ۵۷ همت عبور کرد/رشد درآمد نسبت به مدت مشابه قبل
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با نماد «کچاد»، در تازهترین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵، از تداوم روند رو به رشد و ثبت ارقام درخشان در حوزه فروش محصولات خود خبر داد. این غول معدنی و فولادی کشور موفق شده است در ۴ ماهه نخست سال مالی جاری، درآمد کلان ۵۷.۵ همت را از محل فروش محصولات محقق کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با نماد «کچاد»، در تازهترین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵، از تداوم روند رو به رشد و ثبت ارقام جالب توجه در حوزه فروش محصولات خود خبر داد. این غول معدنی و فولادی کشور موفق شده است در ۴ ماهه نخست سال مالی جاری، درآمد کلان ۵۷.۵ همت را از محل فروش محصولات محقق کند که نشاندهنده رشد ۲۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
حضور پرقدرت در تیرماه
بررسی عملکرد ماهانه نشان میدهد که چادرملو تنها در تیرماه موفق به ثبت فروش ۷ همت شده است که پایداری عملیاتی و استمرار تقاضا برای محصولات این شرکت را در بازار نشان میدهد.
بخش عمدهای از این موفقیت درآمدی، حاصل جهش چشمگیر نرخهای فروش محصولات کلیدی شرکت بوده است:
فولاد (پیشتاز درآمدزایی): میانگین نرخ فروش فولاد چادرملو در این دوره ۴ ماهه با رشد ۶۸ درصدی همراه شده و به تنهایی ۲۴.۸ همت از کل درآمد شرکت را به خود اختصاص داده است.
کنسانتره آهن (خشک): این محصول نیز با ثبت رشد ۵۲ درصدی در نرخ فروش، سهم بالایی در عملکرد شرکت داشته و ۲۱ همت از درآمد کل را پوشش داده است.
در کنار تامین پرقدرت نیازهای داخلی، «کچاد» از بازار صادراتی نیز غافل نبوده و از مجموع درآمد ثبت شده، حدود ۵۵۲ میلیارد تومان را از محل فروش صادراتی به دست آورده است.