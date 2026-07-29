درآمد ۴ ماهه «کچاد» از ۵۷ همت عبور کرد/رشد درآمد نسبت به مدت مشابه قبل

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با نماد «کچاد»، در تازه‌ترین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵، از تداوم روند رو به رشد و ثبت ارقام جالب توجه در حوزه فروش محصولات خود خبر داد. این غول معدنی و فولادی کشور موفق شده است در ۴ ماهه نخست سال مالی جاری، درآمد کلان ۵۷.۵ همت را از محل فروش محصولات محقق کند که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.