رئیس هیات مدیره فورتسکیو خواستار مذاکرات منصفانه شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، این اظهارات در شرایطی مطرح شد که فورتسکیو-چهارمین تولیدکننده بزرگ سنگ‌آهن جهان- در حال مذاکره با بزرگ‌ترین مشتری خود بر سر قراردادهای سالانه تامین سنگ‌آهن است.

شرکت‌های بزرگ معدنی جهان طی یک سال گذشته در مذاکرات سالانه فروش سنگ‌آهن با گروه منابع معدنی چین (CMRG) با مقاومت فزاینده‌ای روبه‌رو شده‌اند. این شرکت دولتی در تلاش است شرایط بهتری را برای فولادسازان چینی فراهم کند.

از جمله اقدامات CMRG، محدود کردن شبکه گسترده فولادسازان چین از خرید برخی محصولات سنگ‌آهن شرکت‌های معدنی در طول مذاکرات بوده است.

فارست گفت: «تجارت دوجانبه از اشتغال، کسب‌وکارها و خدمات عمومی استرالیا حمایت و تأمین مطمئن و پایدار سنگ‌آهن مورد نیاز چین را فراهم کرده است؛ سنگ‌آهنی که نقش مهمی در رشد بی‌سابقه صنعتی و تاریخی این کشور داشته است.»

استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌آهن جهان است و حدود ۵۳ درصد از عرضه جهانی این ماده معدنی را در اختیار دارد.

دولت این کشور پیش‌بینی کرده که درآمد حاصل از صادرات سنگ‌آهن در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ از ۱۱۷ میلیارد دلار استرالیا در سال گذشته به ۱۰۸ میلیارد دلار استرالیا (حدود ۷۵.۶ میلیارد دلار آمریکا) کاهش یابد؛ موضوعی که به افزایش عرضه جهانی سنگ‌آهن نسبت داده می‌شود.

فارست اضافه کرد: «چراغ درخشان همکاری» باید استرالیا، چین و همچنین گابن، جایی که فورتسکیو در حال توسعه پروژه‌های جدید سنگ‌آهن است را به سمت رشد مشترک سوق دهد.

وی افزود: «بیایید همیشه منصفانه مذاکره کنیم… مشارکت‌های واقعی بر پایه همکاری برای آینده شکل می‌گیرند.»

گروه CMRG به کارخانه‌های فولاد چین اعلام کرده بود که از پانزدهم جولای نباید محصول Super Special Fines (SSF) شرکت فورتسکیو را که در بنادر چین دپو شده است، تحویل بگیرند.

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