کمبود عرضه و تقاضای چین؛ عوامل اصلی حمایت از قیمت مس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، به گفته آنها، تداوم کمبود عرضه فیزیکی، پایین بودن سطح موجودی انبارها و تقاضای قوی واردات مس چین، همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند.

بازار همچنان تحت تأثیر شرایط محدودیت عرضه قرار دارد؛ به‌طوری‌که موجودی انبارها در سطح پایینی باقی مانده و تقاضای چین برای واردات مس، پرمیوم را در سطوح بالایی حفظ کرده است.

علاوه بر این، ابهام درباره احتمال اعمال تعرفه بر واردات مس آمریکا نیز به‌عنوان عاملی حمایتی ‌در بازار عمل می‌کند.

آنها اعلام کردند: ما همچنان نسبت به چشم‌انداز بازار مس خوش‌بین هستیم. محدودیت عرضه و پایین بودن موجودی انبارها احتمالا از قیمت‌ها حمایت خواهد کرد، بویژه اگر تقاضای چین در سطوح فعلی حفظ شود.

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