گزارش تصویری | موکب شهدای فولاد خوزستان در چذابه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در روزهایی که جاده‌های عشق به کربلا جان می‌گیرند، موکب شهدای فولاد خوزستان در مرز چذابه، با افتخار میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است. اینجا، خدمت تنها یک وظیفه نیست؛ افتخاری است که با عشق اهل‌بیت(ع) معنا پیدا می‌کند.

خادمان موکب، با تمام توان، تلاش می‌کنند تا گوشه‌ای از محبت خود را در مسیر عاشقان سیدالشهدا(ع) به نمایش بگذارند؛ خدمتی که از دل برمی‌آید و بر دل می‌نشیند.

این روایت، تصویری از همدلی، ایثار و ارادتی است که در سایه نام حسین(ع)، دل‌ها را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

التماس دعا از همه زائران حسینی.

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