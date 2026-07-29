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گزارش تصویری | موکب شهدای فولاد خوزستان در چذابه

گزارش تصویری | موکب شهدای فولاد خوزستان در چذابه
کد خبر : 1820017
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موکب «شهدای فولاد خوزستان» در پایانه مرزی چذابه، با بسیج امکانات و نیروهای داوطلب، به استقبال زائران اربعین حسینی رفته و با ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، در مسیر عشق به اباعبدالله الحسین (ع) به خادمی زائران می‌پردازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در روزهایی که جاده‌های عشق به کربلا جان می‌گیرند، موکب شهدای فولاد خوزستان در مرز چذابه، با افتخار میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است. اینجا، خدمت تنها یک وظیفه نیست؛ افتخاری است که با عشق اهل‌بیت(ع) معنا پیدا می‌کند.

خادمان موکب، با تمام توان، تلاش می‌کنند تا گوشه‌ای از محبت خود را در مسیر عاشقان سیدالشهدا(ع) به نمایش بگذارند؛ خدمتی که از دل برمی‌آید و بر دل می‌نشیند.

این روایت، تصویری از همدلی، ایثار و ارادتی است که در سایه نام حسین(ع)، دل‌ها را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

التماس دعا از همه زائران حسینی.

حجم ویدیو: 8.03M | مدت زمان ویدیو: 00:02:51 دانلود ویدیو

 

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