به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در جلسه کمیته عالی راهبری گروه فولاد خوزستان که ششم مردادماه با حضور مدیرعامل، قائم‌مقامان، معاونان، مدیران ارشد شرکت و مدیران عامل شرکت‌های تابعه برگزار شد، آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، پیشرفت پروژه‌های نیروگاه خورشیدی بهبهان و فاز دوم خلیج‌فارس و اقدامات مرتبط با ارتقای بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفت.

امین ابراهیمی، مدیرعامل گروه فولاد خوزستان، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان در عبور از شرایط دشوار اخیر، اظهار داشت: دشمن با هدف توقف تولید، فولاد خوزستان را هدف قرار داد، اما همدلی، انسجام سازمانی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان، این مجموعه را از بحران عبور داد و امروز مسیر بازسازی و بازگشت قدرتمند به تولید با شتاب در حال پیگیری است.

وی با اشاره به سه چالش اصلی صنعت فولاد شامل شرایط امنیتی منطقه، ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی، بر اتخاذ تصمیم‌های راهبردی، افزایش بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع و تکمیل زیرساخت‌های انرژی تأکید کرد.

مدیرعامل گروه فولاد خوزستان در پایان گفت: بازسازی، آغاز فصل تازه‌ای برای فولاد خوزستان است. هدف ما تنها جبران خسارت‌ها نیست، بلکه می‌خواهیم با بهره‌گیری از تجربه‌های این دوره، فولاد خوزستان را قوی‌تر، ایمن‌تر و بهره‌ورتر از گذشته به مسیر توسعه و تولید بازگردانیم.

در پایان این نشست، از مدیران و مسئولانی که در روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با اقدامات مؤثر، مدیریت جهادی و عملکرد شایسته نقش‌آفرینی کردند، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

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