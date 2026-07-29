مدیرعامل گروه فولاد خوزستان:
آغاز فصل تازهای برای فولاد خوزستان است
مدیرعامل گروه فولاد خوزستان با تأکید بر تداوم روند بازسازی و بازگشت کامل به مدار تولید، گفت: هدف این مجموعه، ساختن فولاد خوزستانی قویتر، ایمنتر و بهرهورتر از گذشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در جلسه کمیته عالی راهبری گروه فولاد خوزستان که ششم مردادماه با حضور مدیرعامل، قائممقامان، معاونان، مدیران ارشد شرکت و مدیران عامل شرکتهای تابعه برگزار شد، آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیبدیده، پیشرفت پروژههای نیروگاه خورشیدی بهبهان و فاز دوم خلیجفارس و اقدامات مرتبط با ارتقای بهرهوری مورد بررسی قرار گرفت.
امین ابراهیمی، مدیرعامل گروه فولاد خوزستان، با قدردانی از تلاشهای کارکنان در عبور از شرایط دشوار اخیر، اظهار داشت: دشمن با هدف توقف تولید، فولاد خوزستان را هدف قرار داد، اما همدلی، انسجام سازمانی و تلاش شبانهروزی کارکنان، این مجموعه را از بحران عبور داد و امروز مسیر بازسازی و بازگشت قدرتمند به تولید با شتاب در حال پیگیری است.
وی با اشاره به سه چالش اصلی صنعت فولاد شامل شرایط امنیتی منطقه، ناترازی انرژی و محدودیتهای مالی، بر اتخاذ تصمیمهای راهبردی، افزایش بهرهوری، مدیریت بهینه منابع و تکمیل زیرساختهای انرژی تأکید کرد.
مدیرعامل گروه فولاد خوزستان در پایان گفت: بازسازی، آغاز فصل تازهای برای فولاد خوزستان است. هدف ما تنها جبران خسارتها نیست، بلکه میخواهیم با بهرهگیری از تجربههای این دوره، فولاد خوزستان را قویتر، ایمنتر و بهرهورتر از گذشته به مسیر توسعه و تولید بازگردانیم.
در پایان این نشست، از مدیران و مسئولانی که در روند بازسازی واحدهای آسیبدیده با اقدامات مؤثر، مدیریت جهادی و عملکرد شایسته نقشآفرینی کردند، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.