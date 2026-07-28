مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان:
فولاد هرمزگان از مجموعههای اثرگذار در حمایت از ورزش استان است
مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، فولاد هرمزگان را یکی از مجموعههای اثرگذار در حمایت از ورزش استان دانست و بر توسعه همکاریهای مشترک این شرکت با اداره کل ورزش و جوانان برای تقویت ورزش قهرمانی، استعدادیابی، توسعه زیرساختهای ورزشی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در مسیر پیشرفت ورزش هرمزگان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مهدی فولادی در دیدار با حسین مقامی، رئیس هیئت اجرایی امور ورزش فولاد هرمزگان با قدردانی از نگاه مدیریت این شرکت به حوزه ورزش، اظهار کرد: فولاد هرمزگان امروز یکی از مجموعههای اثرگذار در حمایت از ورزش استان است و نقش آن در توسعه ورزش هرمزگان قابل توجه و ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه نقش صنایع در رشد ورزش و همچنین نقش ورزش در معرفی ظرفیتهای صنعتی استان، نقشی متقابل و غیرقابل انکار است، افزود: حضور صنایع در کنار ورزش، علاوه بر کمک به رشد ورزش قهرمانی و استعدادیابی، موجب معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی استان نیز خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با بیان اینکه حمایت از استعدادهای بومی و فراهم کردن بستر رشد ورزشکاران از اهمیت ویژهای برخوردار است، عنوان کرد: فولاد هرمزگان با حضور در عرصه ورزش، فرصت مناسبی برای شکوفایی استعدادهای ورزشی استان ایجاد کرده و این مسیر میتواند با تعامل بیشتر، نتایج مطلوبتری به همراه داشته باشد.
فولادی توسعه زیرساختهای ورزشی را از مهمترین نیازهای استان برشمرد و گفت: برای رفع کمبودهایی همچون سالنهای سرپوشیده استاندارد، زمینهای مناسب برای میزبانی رقابتهای کشوری و توسعه فضاهای ورزشی، همراهی صنایع و بنگاههای اقتصادی بسیار راهگشا خواهد بود و اداره کل ورزش و جوانان نیز آمادگی دارد در کنار فولاد هرمزگان، زمینه اجرای طرحهای مشترک را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان در ورزشهای ساحلی، ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی و همکاری مشترک، اقدامات مؤثری در توسعه زیرساختها و ارتقای جایگاه هرمزگان در این رشتهها انجام شود.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان در پایان با اشاره به آغاز فعالیت رئیس هیئت اجرایی امور ورزش فولاد هرمزگان، ابراز امیدواری کرد با ساختار جدید این مجموعه و تعامل مستمر با اداره کل ورزش و جوانان، روند توسعه ورزش حرفهای استان با انسجام و شتاب بیشتری دنبال شود.
در این نشست، حسین مقامی، رئیس هیئت اجرایی امور ورزش فولاد هرمزگان نیز با تشریح رویکردها و برنامههای این مجموعه، اظهار کرد: فولاد هرمزگان به عنوان بازویی توانمند در کنار اداره کل ورزش و جوانان، آماده توسعه همکاریها در مسیر ارتقای ورزش حرفهای استان است.
وی افزود: با ایجاد ساختاری منسجم و برنامهمحور و در سایه همکاری و هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان، میتوان ظرفیتهای موجود را در مسیر توسعه ورزش استان بهکار گرفت.
مقامی با تأکید بر نقش محوری اداره کل ورزش و جوانان در سیاستگذاری، هماهنگی و ساماندهی فعالیت باشگاههای ورزشی استان، گفت: همافزایی میان بخشهای مختلف ورزش میتواند زمینهساز رشد هرچه بیشتر ورزش حرفهای در هرمزگان باشد.
رئیس هیئت اجرایی امور ورزش فولاد هرمزگان همچنین با اشاره به نگاه مثبت مدیریت شرکت به توسعه زیرساختهای ورزشی، خاطرنشان کرد: فولاد هرمزگان آمادگی دارد با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، زمینه اجرای پروژههای مشترک بهویژه در حوزه ورزشهای ساحلی و ایجاد مجموعههای استاندارد ورزشی را دنبال کند.