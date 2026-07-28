به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در حالی که جریان عظیم زائران اربعین، مرز چذابه را به تپش‌های بی‌پایانی از ایمان و حرکت بدل کرده است، در یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های مرزی کشور، نیروی محرکه‌ای دیگر در حال فعالیت است.

موکب شهدای فولاد خوزستان، نه تنها به عنوان یک مرکز رفاهی، بلکه به عنوان نمادی از "انسجام سازمانی" و "مسئولیت‌پذیری اجتماعی" این شرکت بزرگ صنعتی، در مسیر خدمت به زائران ایستاده است.

‌مدیریت این موکب، فراتر از یک فعالیت ساده‌ با ظرفیت پذیرش ۱۰۰۰ زائر و ارائه خدمات به‌صورت ۲۴ ساعته، نشان داد که دانش مدیریتی و مهندسی این شرکت، در خدمت مقدسات نیز به کار گرفته شده است.

میانگین ۵۰۰ نفر در هر شبانه‌روز که از خدمات اسکان، پذیرایی و برنامه‌های معنوی این مجموعه بهره‌مند می‌شوند، گواهی بر دقت در برنامه‌ریزی و توانایی عملیاتی بالای تیم اجرایی است.

‌اما آنچه این ایستگاه را از سایر موکب‌ها متمایز می‌کند، "نیروی انسانی" آن است. حضور داوطلبانه نیروهای بسیجی و کارکنان شرکت که با روحیه‌ای جهادی و از قلب فرهنگ سازمانی فولاد خوزستان برآمده‌اند، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان فعالیت‌های اقتصادی و وظایف معنوی است.

شعار "باید برخاست" که امسال بر پرچم این موکب خودنمایی می‌کند، در واقع بازتابی از همت جمعی و عزم راسخ کارکنان برای ایفای نقش مؤثر در عرصه‌های ملی و مذهبی است.

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