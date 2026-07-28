جهش خیرهکننده سودآوری «سیولکس» و تثبیت صدرنشینی بورس کالا
کارگزاری سیولکس در گزارش عملکرد سهماهه نخست سال جاری، با وجود محدودیت در عرضه کاتد مس و محصولات شرکت فولاد مبارکه، موفق شد با ثبت نتایجی قابلتوجه، جایگاه نخست خود را در میان کارگزاران بورس کالای ایران تثبیت نماید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، کارگزاری سیولکس در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، موفق به تحقق رشد ۱۴۸ درصدی در درآمد عملیاتی و افزایش ۲۷۳ درصدی در سود خالص عملیاتی شده است. در کنار این رشد درآمدی، مدیریت هزینهها نیز با موفقیت همراه بوده است؛ بهطوریکه هزینههای حقوق و دستمزد ۶ درصد و هزینههای اداری و عمومی ۲۲ درصد نسبت به بودجهبندی کاهش یافته که نشاندهنده بهبود بهرهوری در ساختار هزینهای شرکت است. همچنین درآمد عملیاتی در خردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱۳ درصد و سود عملیاتی آن ۳۱۴۸ درصد رشد داشته است که بیانگر روند رو به رشد و توان بالای این کارگزاری در بهرهگیری از فرصتهای معاملاتی است.
علاوه بر عملکرد درخشان در بورس کالا، سی ولکس در ارزیابیهای بورس اوراق بهادار نیز موفق به کسب دستاورد جدیدی شد و با بهبود ۳۰ پلهای در رتبهبندی، رتبه سیولکس به جایگاه ۵۰ ارتقا یافت که این امر نشاندهنده تقویت زیرساختها و جایگاه این شرکت در بازار سرمایه کشور است. این گزارش حاکی از آن است که استراتژیهای اتخاذ شده توسط مدیریت این کارگزاری، منجر به تقویت بنیه مالی و عملیاتی شرکت در مواجهه با شرایط متغیر بازار شده است.