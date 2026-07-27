بازار آلومینیوم با وجود اختلالات عرضه خلیج فارس همچنان مقاومت می کند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در پی حملات به دو کارخانه ذوب آلومینیوم در خلیج فارس و همچنین اختلال در حمل‌ونقل و فعالیت سایر تولیدکنندگان، تاکنون حدود ۲ میلیون تن از عرضه جهانی آلومینیوم از بازار حذف شده است.

قیمت آلومینیوم سه ماهه در بورس فلزات لندن که اوایل ژوئن تا ۳۷۸۷.۵ دلار و به بالاترین سطح چهار سال اخیر صعود کرده بود، اکنون به حدود ۳۱۷۰ دلار رسیده؛ یعنی تقریبا به همان سطحی که پیش از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران قرار داشت.

در مجموع، تولید آلومینیوم کشورهای حوزه خلیج فارس در نیمه نخست امسال حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و از زمان آغاز درگیری‌ها، نرخ تولید سالانه بیش از ۲ میلیون تن افت کرده است.

اگرچه احیای تدریجی تولید در امارات آغاز شده، اما بحرین و قطر هنوز با محدودیت تولید مواجه‌اند و بازگشت کامل ظرفیت‌ها احتمالا چند ماه زمان خواهد برد.

چین، هند و بویژه اندونزی با افزایش صادرات، بخشی از کمبود عرضه را جبران کرده‌اند و همین موضوع فشار بر قیمت‌های جهانی را کاهش داده است.

صادرات آلومینیوم اولیه اندونزی از ۱۵۵ هزار تن در سال ۲۰۲۴ به ۵۱۱ هزار تن در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز نسبت به سال قبل ۵۸ درصد رشد کرده است.

افزایش عرضه از سوی اندونزی یکی از دلایل کاهش «پرمیوم ریسک جنگ» در بازار آلومینیوم محسوب می‌شود، هرچند ظرفیت‌های جدید به دلیل اتکای بیشتر به زغال‌سنگ، ردپای کربنی بالاتری دارند و با مقررات جدید واردات، هزینه بیشتری به همراه خواهد داشت.

نکته قابل توجه این است که هرچند پرمیوم ریسک جنگ تقریبا از بازار قراردادهای آتی لندن حذف شده، اما همچنان در پرمیوم‌ فیزیکی بورس CME دیده می‌شود.

به بیان دیگر، معامله‌گران بازار آتی نسبت به ریسک‌های ژئوپلیتیکی آرامش بیشتری دارند، اما فعالان بازار فیزیکی همچنان این ریسک‌ها را جدی ارزیابی می‌کنند.

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