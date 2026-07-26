اهدای تندیس تاب آوری ملی به گروه فولاد خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در سمینار پایداری تولید در صنعت فولاد با محوریت «چالش انرژی» تندیس تاب‌آوری ملی به مهندس امین ابراهیمی مدیرعامل گروه فولاد خوزستان تقدیم شد.

این تندیس به پاس قدردانی از زحمات و روحیه جهادی کلیه اعضای خانواده بزرگ فولاد خوزستان در امر بازسازی، تاب آوری، خودکفایی و بومی‌سازی در شرایط دشوار جنگ نظامی و اقتصادی به مدیرعامل فولاد خوزستان اهدا شد.

این همایش با حضور معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیات رئیسه انجمن های تخصصی صنعت، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های فولادی و همچنین نخبگان و کارشناسان صنعت صبح امروز آغاز شد.

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