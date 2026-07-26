با حضور معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو صورت گرفت؛
اهدای تندیس تاب آوری ملی به گروه فولاد خوزستان
در سمینار پایداری تولید در صنعت فولاد با محوریت «چالش انرژی» تندیس تابآوری ملی به مهندس امین ابراهیمی مدیرعامل گروه فولاد خوزستان تقدیم شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در سمینار پایداری تولید در صنعت فولاد با محوریت «چالش انرژی» تندیس تابآوری ملی به مهندس امین ابراهیمی مدیرعامل گروه فولاد خوزستان تقدیم شد.
این تندیس به پاس قدردانی از زحمات و روحیه جهادی کلیه اعضای خانواده بزرگ فولاد خوزستان در امر بازسازی، تاب آوری، خودکفایی و بومیسازی در شرایط دشوار جنگ نظامی و اقتصادی به مدیرعامل فولاد خوزستان اهدا شد.
این همایش با حضور معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیات رئیسه انجمن های تخصصی صنعت، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های فولادی و همچنین نخبگان و کارشناسان صنعت صبح امروز آغاز شد.