به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت فولاد خوزستان، امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، با تشریح ابعاد حمله رژیم صهیونیستی به این شرکت اظهار داشت: هدف اصلی دشمن از حمله به فولاد خوزستان، توقف تولید و وارد کردن ضربه به اقتصاد کشور بود، اما این هدف با اتکا به توان متخصصان داخلی، انسجام سازمانی و مدیریت جهادی محقق نشد.

وی با اشاره به اصابت همزمان ۱۲ موشک به واحدهای احیا و فولادسازی شرکت افزود: از فردای حمله، کارکنان فولاد خوزستان با شجاعتی مثال‌زدنی و در شرایطی که همچنان فضای جنگی بر منطقه حاکم بود، در محل کار حاضر شدند و هر یک متناسب با تخصص و دانش فنی خود، با جان و دل عملیات بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن تولید را آغاز کردند.

مدیرعامل فولاد خوزستان با بیان اینکه تمامی هزینه‌های بازسازی تاکنون از محل منابع داخلی شرکت تأمین شده است، بر ضرورت تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای صنایع آسیب‌دیده از جنگ تأکید کرد و تأمین پایدار انرژی را مهم‌ترین نیاز امروز صنایع راهبردی برای استمرار تولید و تکمیل فرآیند بازسازی دانست.

در ادامه این سمینار، موضوع ناترازی انرژی به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش‌روی صنعت فولاد مورد بررسی قرار گرفت. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های انرژی، از افزایش چشمگیر تعرفه‌های برق و گاز و از دست رفتن بیش از ۱۸.۳ میلیارد دلار ارزش تولید صنعت فولاد طی پنج سال اخیر خبر داد.

همچنین مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون وزیر نیرو، از کاهش تدریجی محدودیت‌های برق صنایع تا پایان مردادماه خبر داد و در پاسخ به سؤال اختصاصی خبرنگار روابط‌عمومی فولاد خوزستان اعلام کرد: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، از شامگاه چهارم مردادماه برق فولاد خوزستان در ساعات غیرپیک بدون محدودیت تأمین می‌شود و این بازه زمانی به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

در این نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان حوزه انرژی نیز بر ضرورت اصلاح سیاست‌های انرژی، توسعه زیرساخت‌های تولید، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین و حمایت مؤثر از صنایع راهبردی تأکید کردند.

در پایان این سمینار تأکید شد که تداوم تولید، تأمین پایدار انرژی و حمایت هدفمند از صنایع راهبردی، پیش‌شرط حفظ جایگاه صنعت فولاد در اقتصاد کشور است و تجربه فولاد خوزستان در اتکا به دانش فنی، همدلی کارکنان و آغاز فوری عملیات بازسازی پس از حمله دشمن، نمونه‌ای موفق از تاب‌آوری، انسجام سازمانی و توانمندی صنعت ایران به شمار می‌رود.

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