خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش جدید گروه مطالعات بین‌المللی مس نشان داد؛

کاهش ۱.۹ درصدی تولید معادن مس جهان

کاهش ۱.۹ درصدی تولید معادن مس جهان
کد خبر : 1818834
لینک کوتاه کپی شد.

گروه مطالعات بین‌المللی مس(ICSG) داده‌های اولیه مربوط به عرضه و تقاضای جهانی مس در ماه می را در بولتن جولای ۲۰۲۶ منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، داده‌های اولیه نشان می‌دهد که تولید معادن مس جهان در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۱.۹ درصد کاهش یافت. در واقع کاهش ۳.۴ درصدی تولید کنسانتره بیشتر از آن بود که افزایش ۳.۵ درصدی استخراج حلال-الکترووینینگ SX-EW را جبران کند.

اگرچه تولید معادن جهان از افزایش تولید ناشی از پروژه‌های افزایش ظرفیت در تعدادی از کشورها سود برد، اما رشد جهانی با کاهش قابل توجه تولید کنسانتره در شیلی، کنگو و اندونزی جبران شد.

مس تصفیه شده داده‌های اولیه نشان می‌دهد که تولید مس تصفیه‌شده جهان در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد رشد داشته، به طوری که تولید اولیه (الکترولیتی و الکترووینینگ از سنگ معدن) ۲.۵ درصد و تولید ثانویه (از قراضه) ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

برآورد می‌شود تولید در چین و کنگو که حدود ۵۸ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهند، در مجموع ۶.۳ درصد (چین ۶ درصد و کنگو ۷ درصد) افزایش یافته است. تولید مس تصفیه شده جهان به استثنای این دو کشور حدود ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

مصرف مس داده‌های اولیه نشان می‌دهد که مصرف ظاهری مس تصفیه‌شده جهان در پنج ماه نخست امسال، ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

برآورد می‌شود، مصرف جهانی به جز چین یک درصد افزایش و تقاضای ظاهری چین (به استثنای تغییرات در موجودی وثیقه‌ای/ گزارش‌نشده) ۳ درصد افزایش یافته است. تراز مس تصفیه شده جهان، مازاد ظاهری ۲۲۱ هزار تنی را در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ نشان می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل