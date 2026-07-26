کاهش ۱.۹ درصدی تولید معادن مس جهان

به گزارش ایلنا، داده‌های اولیه نشان می‌دهد که تولید معادن مس جهان در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۱.۹ درصد کاهش یافت. در واقع کاهش ۳.۴ درصدی تولید کنسانتره بیشتر از آن بود که افزایش ۳.۵ درصدی استخراج حلال-الکترووینینگ SX-EW را جبران کند.

اگرچه تولید معادن جهان از افزایش تولید ناشی از پروژه‌های افزایش ظرفیت در تعدادی از کشورها سود برد، اما رشد جهانی با کاهش قابل توجه تولید کنسانتره در شیلی، کنگو و اندونزی جبران شد.

مس تصفیه شده داده‌های اولیه نشان می‌دهد که تولید مس تصفیه‌شده جهان در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد رشد داشته، به طوری که تولید اولیه (الکترولیتی و الکترووینینگ از سنگ معدن) ۲.۵ درصد و تولید ثانویه (از قراضه) ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

برآورد می‌شود تولید در چین و کنگو که حدود ۵۸ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهند، در مجموع ۶.۳ درصد (چین ۶ درصد و کنگو ۷ درصد) افزایش یافته است. تولید مس تصفیه شده جهان به استثنای این دو کشور حدود ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

مصرف مس داده‌های اولیه نشان می‌دهد که مصرف ظاهری مس تصفیه‌شده جهان در پنج ماه نخست امسال، ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

برآورد می‌شود، مصرف جهانی به جز چین یک درصد افزایش و تقاضای ظاهری چین (به استثنای تغییرات در موجودی وثیقه‌ای/ گزارش‌نشده) ۳ درصد افزایش یافته است. تراز مس تصفیه شده جهان، مازاد ظاهری ۲۲۱ هزار تنی را در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ نشان می‌دهد.

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