به همت کمیته عالی فناوری و نوآوری و تحول دیجیتال انجام شد؛
بازطراحی مسیر همکاری فولاد هرمزگان با شرکتهای دانشبنیان
مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصولات شرکت فولاد هرمزگان، از تشکیل کمیته عالی فناوری و نوآوری و تحول دیجیتال با هدف تسهیل و هدفمند کردن همکاری با شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصولات شرکت، در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی با اشاره به رویکرد جدید فولاد هرمزگان در توسعه همکاری با شرکتهای دانشبنیان، گفت: این سازوکار جدید با کاهش پیچیدگیهای اجرایی و تمرکز بر حل مسائل واقعی تولید، زمینه بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای فناورانه کشور را در پروژههای توسعهای و صنعتی شرکت فراهم میکند.
شاهین زارع افزود: تجربه صنایع بزرگ نشان میدهد که بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان تنها با اعلام آمادگی برای همکاری محقق نمیشود، بلکه نیازمند ایجاد سازوکاری مشخص، شفاف و سریع برای ارزیابی، تصمیمگیری و اجرای ایدههاست. بر همین اساس، کمیته عالی فناوری و نوآوری و تحول دیجیتال در فولاد هرمزگان که مستقیماً زیر نظر مدیرعامل شرکت است و جلساتی نیز با حضور وی تشکیل خواهد شد، با هدف ساماندهی این فرایند و تسهیل ارتباط میان صنعت و شرکتهای فناور تشکیل شده است.
به گفته وی، در بسیاری از موارد، شرکتهای دانشبنیان از توان فنی و راهکارهای نوآورانه برخوردارند، اما پیچیدگی فرایندهای اداری و طولانی بودن چرخه تصمیمگیری، امکان ورود این راهکارها به محیط صنعتی را با چالش مواجه میکند. ازاینرو، تلاش کردهایم با بازنگری در فرایندهای داخلی، مسیر تعامل با این شرکتها را کوتاهتر، شفافتر و کارآمدتر کنیم تا ایدههای قابلاجرا در زمان مناسب به مرحله اجرا برسند.
تمرکز بر حل مسائل واقعی صنعت
زارع با بیان اینکه فعالیت این کمیته بر پایه نیازهای واقعی خطوط تولید و توسعه فناوری تعریف شده است، اظهار داشت: هدف ما صرفاً دریافت ایده یا برگزاری جلسات کارشناسی نیست، بلکه تلاش میکنیم مسائل عملیاتی شرکت به پروژههای مشخص فناورانه تبدیل شوند تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند بر اساس نیازهای واقعی صنعت، راهکارهای خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد: در این چارچوب، موضوعاتی مانند بهینهسازی مصرف انرژی، افزایش کیفیت محصولات، ارتقای بهرهوری تجهیزات، توسعه فناوریهای تولید، مدیریت پسماند و بهبود عملکرد زیستمحیطی، در اولویت همکاری با شرکتهای فناور قرار گرفته است. این رویکرد موجب میشود همکاریها از مرحله ایده فراتر رود و به نتایج قابلاندازهگیری در حوزه تولید و بهرهبرداری منجر شود.
ایجاد مسیر واحد برای همکاری با شرکتهای دانشبنیان
مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصولات شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به مأموریت کمیته عالی فناوری و نوآوری و تحول دیجیتال گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده، ایجاد یک مسیر واحد برای بررسی، ارزیابی و پیگیری پیشنهادهای فناورانه است. این سازوکار ضمن کاهش بروکراسیهای غیرضروری، امکان بررسی سریعتر طرحها، تسهیل فرایندهای قراردادی و هماهنگی میان واحدهای مختلف شرکت را فراهم میکند.
زارع تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هرچه فاصله میان ارائه ایده و تصمیمگیری کوتاهتر باشد، احتمال موفقیت پروژههای فناورانه افزایش مییابد. به همین دلیل، در طراحی فرایندهای جدید تلاش شده ضمن حفظ الزامات فنی، مالی و حقوقی، سرعت رسیدگی به پیشنهادها نیز افزایش یابد.
سرمایهگذاری بر فناوری با نگاه بلندمدت
وی با اشاره به نتایج اولیه اجرای این برنامه خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، تعدادی از ایدهها و محصولات ارائهشده از سوی شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مختلف مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفته و برای اجرای پروژههای منتخب، اعتبار مناسب اختصاص یافته است.
زارع تأکید کرد: این اعتبار صرفاً برای اجرای چند پروژه محدود در نظر گرفته نشده، بلکه بخشی از برنامه شرکت برای توسعه فناوری و ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه نوآوری است. هر پروژهای که بتواند منجر به کاهش هزینهها، افزایش کیفیت محصولات، ارتقای بهرهوری یا کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی شود، از منظر اقتصادی و راهبردی برای شرکت ارزشمند خواهد بود.
وی افزود: فولاد هرمزگان توسعه فناوری را یک فرایند مستمر میداند و معتقد است تعامل هدفمند با دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای فناور میتواند زمینهساز شکلگیری راهکارهایی باشد که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای امروز صنعت، ظرفیتهای جدیدی برای آینده ایجاد کند.
مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصولات شرکت فولاد هرمزگان در پایان اظهار داشت: هدف نهایی از شکلگیری این سازوکار، ایجاد محیطی است که در آن ایدههای کاربردی با سرعت بیشتری به پروژههای اجرایی تبدیل شوند. هرچه ارتباط صنعت با زیستبوم فناوری منسجمتر و هدفمندتر باشد، امکان توسعه فناوریهای بومی، افزایش توان رقابتی، بهبود کیفیت محصولات و پاسخگویی به نیازهای آینده صنعت فولاد نیز بیشتر خواهد شد و فولاد هرمزگان تلاش میکند این مسیر را با مشارکت فعال شرکتهای دانشبنیان و تکیه بر ظرفیتهای علمی و فنی کشور ادامه دهد.