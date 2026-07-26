به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، تولید سنگ‌آهن آنگلو آمریکن در سه‌ماهه دوم، ۱۵.۴ میلیون تن بود که گرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۴ درصد کاهش داشت، اما در مقایسه با سه‌ماهه نخست امسال ۱.۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش استیل اوربیس، فروش سنگ‌آهن شرکت در نیمه نخست سال با ۱.۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۳۱.۶ میلیون تن رسید. همچنین فروش در سه‌ماهه دوم با ۱.۸ درصد افزایش سالانه به ۱۶.۷ میلیون تن رسید.

در آفریقای جنوبی، تولید معدن Kumba در نیمه نخست سال با ۳ درصد کاهش به ۱۷.۷ میلیون تن رسید. فروش این معدن در سه‌ماهه دوم نیز با ۳.۶ درصد افت نسبت به سال قبل به ۹.۴ میلیون تن کاهش یافت.

تولید سنگ‌آهن Kumba در سه‌ماهه دوم به ۸.۸ میلیون تن رسید که ۴.۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. دلیل اصلی این کاهش، افت تولید در معدن Kolomela به‌دلیل انجام عملیات فنی برنامه‌ریزی‌شده در کارخانه تغلیظ بود؛ تعمیراتی که همزمان با عملیات تعمیر و نگهداری در شبکه ریلی انجام شد.

در سه‌ماهه دوم، تولید معدن Sishen به ۶.۴۵ میلیون تن و تولید معدن Kolomela به ۲.۴ میلیون تن رسید.

در برزیل تولید معدن Minas-Rio در سه‌ماهه دوم ۶.۵۴ میلیون تن بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۹ درصد کاهش داشت.

آنگلو آمریکن، پیش‌بینی تولید سالانه سنگ‌آهن برای سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر حفظ کرد و همچنان انتظار دارد، تولید شرکت در محدوده ۵۵ تا ۵۹ میلیون تن قرار گیرد.

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