به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، از این میزان، ۷۶ میلیون تن مربوط به سنگ‌آهن استخراج‌شده توسط خود واله بوده است.

در مقابل، تولید گندله در این دوره با ۷ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۷.۳ میلیون تن رسید. علت اصلی این کاهش، توقف موقت فعالیت تأسیسات واله در عمان طی مدتی از سه‌ماهه دوم اعلام شده است.

در همین حال، فروش کل سنگ‌آهن شرکت با رشد ۳ درصدی (معادل ۲.۴ میلیون تن) به ۷۹.۷ میلیون تن رسید که ناشی از افزایش تولید و همچنین فروش بخشی از موجودی انبارها بود.

از نظر قیمت، میانگین قیمت فروش سنگ‌آهن فاین در سه‌ماهه دوم با ۱۱.۶ درصد افزایش به ۹۵ دلار به ازای هر تن رسید. همچنین میانگین قیمت فروش گندله با رشد ۲.۲ درصدی به ۱۳۷ دلار به ازای هر تن افزایش یافت.

واله پیش‌بینی تولید خود برای سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر حفظ کرده است. بر این اساس، تولید سالانه سنگ‌آهن این شرکت همچنان در محدوده ۳۳۵ تا ۳۴۵ میلیون تن و تولید گندله در محدوده ۳۰ تا ۳۴ میلیون تن برآورد می‌شود.

واله در سال ۲۰۲۵ نیز تولید سنگ‌آهن خود را با ۲.۶ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۳۳۶ میلیون تن رساند که بیشترین میزان تولید سالانه این شرکت از سال ۲۰۱۸ بود.

انتهای پیام/