پاسخِ سازندگی به تهاجم؛ دولت در کنار قلب تپنده صنعت خوزستان میایستد
نشست بررسی خسارات وارده به زیرساختهای صنعتی خوزستان در اهواز با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، وزیر نیرو، استاندار خوزستان و مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در امور ستادی و مسولیتهای اجتماعی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، هدف این نشست، بررسی نواحی آسیبدیده در حملات اخیر آمریکا و برنامهریزی برای حمایت از صنایع آسیبدیده بود.
محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور، در سخنانی حماسی بر اهمیت خوزستان به عنوان یک سرزمین مقدس تأکید کرد و خاطرنشان کرد که دولت با دقت خسارتها را ارزیابی خواهد کرد و در کنار مردم استان خواهد بود تا چرخه تولید و سازندگی را حفظ کند.
عباس علیآبادی وزیر نیرو، نیز به چالشهای زیرساختهای انرژی و اقدامات جهادی برای بازسازی نیروگاهها پرداخت و از تلاش ملت ایران در صرفهجویی و کاهش مصرف انرژی تقدیر کرد.
استاندار خوزستان، موالیزاده، بر اهمیت استراتژیک صنایع استان در امنیت ملی تأکید کرده و از حمایت بیقید و شرط استانداری از شرکتهای آسیبدیده خبر داد.
وی خاطرنشان کرد که تمامی ظرفیتها برای رفع سریع خسارات و تسهیل بازسازی واحدهای آسیبدیده بسیج شده است تا زنجیره تولید و اقتصاد استان بدون خلل ادامه یابد.
امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، با ارائه گزارشی از وضعیت شرکت، بر نقش ۱۷ هزار نیروی متخصص تأکید کرد و بیان داشت که تلاش و پشتکار کارکنان در بازسازی ها تأثیر بسزایی داشته است.
گفتنی است، این نشست نشاندهنده عزم و اراده دولت و مسئولان در حمایت از صنایع و زیرساختهای خوزستان است.