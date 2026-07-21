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پاسخِ سازندگی به تهاجم؛ دولت در کنار قلب تپنده صنعت خوزستان می‌ایستد

پاسخِ سازندگی به تهاجم؛ دولت در کنار قلب تپنده صنعت خوزستان می‌ایستد
کد خبر : 1816898
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نشست بررسی خسارات وارده به زیرساخت‌های صنعتی خوزستان در اهواز با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر نیرو، استاندار خوزستان و مدیرعامل و قایم مقام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در امور ستادی و مسولیت‌های اجتماعی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، هدف این نشست، بررسی نواحی آسیب‌دیده در حملات اخیر آمریکا و برنامه‌ریزی برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده بود.

محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در سخنانی حماسی بر اهمیت خوزستان به عنوان یک سرزمین مقدس تأکید کرد و خاطرنشان کرد که دولت با دقت خسارت‌ها را ارزیابی خواهد کرد و در کنار مردم استان خواهد بود تا چرخه تولید و سازندگی را حفظ کند.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، نیز به چالش‌های زیرساخت‌های انرژی و اقدامات جهادی برای بازسازی نیروگاه‌ها پرداخت و از تلاش ملت ایران در صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی تقدیر کرد.

استاندار خوزستان، موالی‌زاده، بر اهمیت استراتژیک صنایع استان در امنیت ملی تأکید کرده و از حمایت بی‌قید و شرط استانداری از شرکت‌های آسیب‌دیده خبر داد. 

وی خاطرنشان کرد که تمامی ظرفیت‌ها برای رفع سریع خسارات و تسهیل بازسازی واحدهای آسیب‌دیده بسیج شده است تا زنجیره تولید و اقتصاد استان بدون خلل ادامه یابد.

امین ابراهیمی، مدیرعامل فولاد خوزستان، با ارائه گزارشی از وضعیت شرکت، بر نقش ۱۷ هزار نیروی متخصص تأکید کرد و بیان داشت که تلاش و پشتکار کارکنان در بازسازی ها تأثیر بسزایی داشته است.

گفتنی است، این نشست نشان‌دهنده عزم و اراده دولت و مسئولان در حمایت از صنایع و زیرساخت‌های خوزستان است.

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