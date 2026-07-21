پاروزنان اسلالوم فولاد هرمزگان بر بام ایران ایستادند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این مسابقات تیم فولاد هرمزگان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، بار دیگر با کسب ۸۲ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد.

تیم‌های استخر شهید فاضل در رده دوم و تیم‌های کارگران شهرکرد و مهرپویان شهرکرد به صورت مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند.