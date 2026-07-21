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برای دومین فصل متوالی؛

پاروزنان اسلالوم فولاد هرمزگان بر بام ایران ایستادند

پاروزنان اسلالوم فولاد هرمزگان بر بام ایران ایستادند
کد خبر : 1816465
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با پایان یافتن مسابقات لیگ برتر قایقرانی در رشته اسلالوم تیم فولاد هرمزگان موفق شد با اقتدار در بخش آقایان عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این مسابقات تیم فولاد هرمزگان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، بار دیگر با کسب ۸۲ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد.

تیم‌های استخر شهید فاضل در رده دوم و تیم‌های کارگران شهرکرد و مهرپویان شهرکرد به صورت مشترک رتبه سوم را از آن خود کردند.

تیم فولاد هرمزگان را در این رقابت‌ها محمد مهدوی نیا، بردیا پیروزنیا، امیر رضا کیانی، آرین احدی، سام نوری نسب و کسری جمشیدی پاروزنان و میلاد غلامی دوست مربی و اصغر نوری نسب مدیر تیم تشکیل دادند.

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