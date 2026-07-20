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مجمع عمومی فولاد مبارکه به ۱۱ مرداد موکول شد

مجمع عمومی فولاد مبارکه به ۱۱ مرداد موکول شد
کد خبر : 1816086
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بدین‌وسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان به‌دلیل آماده نبودن گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، با تنفس ۱۳ روزه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ موکول خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، بدین‌وسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان به‌دلیل آماده نبودن گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، با تنفس ۱۳ روزه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ موکول خواهد شد.

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