اطلاعیه
مجمع عمومی فولاد مبارکه به ۱۱ مرداد موکول شد
بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم میرساند مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان بهدلیل آماده نبودن گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، با تنفس ۱۳ روزه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ موکول خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم میرساند مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان بهدلیل آماده نبودن گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، با تنفس ۱۳ روزه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ موکول خواهد شد.