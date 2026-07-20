اجرای بیش از ۱۴۰۰ پروژه پژوهشی با همکاری بیش از ۱۰۰ دانشگاه کشور

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه؛ مسعود هراتیان، مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه، با بیان مطلب فوق در تشریح دستاوردهای فولاد مبارکه در این حوزه افزود: این واحد از سال ۱۳۹۶ با الگوبرداری از شرکت‌های مطرح دنیا نظیر پوسکو (POSCO)، آرسلورمیتال (Arcelormittal)، تاتااستیل (TATASTEEL) و... اولین گام‌های خود را در مسیر حرکت به سمت مدل نوآوریِ باز برداشت و با تأسیس شرکت MSTID به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر گروه فولاد مبارکه، رویکردهای جدیدی ذیل دو هدف کلان توسعه نظام مدیریت نوآوری و توسعه فناوری‌های راهبردی، اتخاذ کرد و جاری‌ ساخت.

اعطای بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال گرنت به تیم‌های فناور

به گفته وی، در راستای تحقق هدف توسعه نظام مدیریت نوآوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ۲۴ شرکت دانش‌بنیان جهت توسعه کسب‌وکار و ۱۵ شرکت جهت توسعه فناوری، از دستاوردهای رویکرد سرمایه‌گذاری خطرپذیر است؛ همچنین اعطای بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال گرنت به تیم‌های فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و ۱۲۵ میلیارد ریال به تیم‌های فناور بنیاد ملی نخبگان از دستاوردهای رویکرد شتاب‌دهی به ایده‌ها و تیم‌های فناور است.

وی با اشاره به اینکه تأسیس مراکز نوآوری در ۶ دانشگاه مختلف کشور و اعطای گرنت ۱۲۷۰ میلیارد ریالی به پایان‌نامه‌های دانشگاهی و برگزاری رویدادهای متعدد «فولادی‌شو» در ۸ استان کشور از دستاوردهای نظام نوآوری باز از ابتدا تا انتهای ۱۴۰۴ است، ادامه داد: احداث آزمایشگاه توسعه صنعت ۴.۰ در دانشگاه صنعتی اصفهان و کارگاه‌های تجاری‌سازی فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به مساحت ۵۰۰ مترمربع، از جمله اقدامات زیرساختی است.

در راستای دست‌یابی به هدف توسعه فناوری‌های راهبردی، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده تدوین نقشه راه فناوری و شکل‌دهی سبد پروژه‌های فناورانه شرکت بوده است؛ سبدی که بنابر اظهارات هراتیان با مشارکت واحدهای کسب‌وکار، خبرگان داخلی و بیرونی و با استفاده از ماتریس ارزش-امکان‌پذیری تدوین شده و پروژه‌ها در آن بر اساس اولویت و افق زمانی توسعه، دسته‌بندی شده‌اند.

مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در این چارچوب، تمرکز پروژه‌ها تنها بر رفع نیازهای جاری خطوط تولید نیست، بلکه فناوری‌هایی انتخاب شده‌اند که بتوانند مزیت رقابتی پایدار برای فولاد مبارکه ایجاد کنند. به همین دلیل، پروژه‌های توسعه فناوری عمدتاً حول سه پیشران کلیدی اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و محصولات و مواد پیشرفته سازمان‌دهی شده‌اند؛ حوزه‌هایی که روندهای جهانی نیز آینده صنعت فولاد را در آن‌ها ترسیم می‌کنند.

برنامه «فناور شدن» شرکت نیز در حال استقرار است

به‌طور هم‌زمان در واحد پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه برنامه «فناور شدن» شرکت نیز در حال استقرار است. هراتیان در این خصوص تصریح کرد: هدف این برنامه توسعه توانمندی فناوری در شرکت، فراتر از اجرای پروژه‌های تحقیقاتی است. در این برنامه تلاش کرده‌ایم همه مسیرهای دست‌یابی به فناوری را در کنار یکدیگر فعال کنیم؛ از توسعه فناوری از طریق تحقیق و توسعه و نوآوری داخلی گرفته تا انتقال هدفمند فناوری‌های راهبردی، مهندسی و توسعه فناوری بر پایه تجربه بهره‌برداری و همچنین سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های نوظهور و شرکت‌های فناور.

وی گفت: اعتقاد ما این است که هیچ‌یک از این مسیرها به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای آینده صنعت فولاد نیست و تنها یک رویکرد ترکیبی می‌تواند فولاد مبارکه را در مسیر تبدیل شدن به یک شرکت فناور قرار دهد. مبنای سبد پروژه‌های این حوزه نیز یک برش راهبردی با شاخص‌های خاص مرتبط از نقشه راه فناوری است که شرکت را به سمت فناور شدن هدایت خواهد کرد و نقشه راه فناور شدن فولاد مبارکه را تشکیل داده است.

شکل‌گیری یک اکوسیستم منسجم در کلیه مسیرهای تعریف‌شده

به گفته وی در کنار این اقدامات، توسعه همکاری‌های فناورانه فولاد مبارکه با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف شکل‌گیری یک اکوسیستم منسجم در کلیه مسیرهای تعریف‌شده در مسیر مالکیت فناوری در فولاد مبارکه دنبال می‌شود؛ به‌نحوی‌که در چشم‌انداز فولاد مبارکه هدف این است که این شرکت تنها بهره‌بردار فناوری نباشد، بلکه به یکی از بازیگران اثرگذار توسعه فناوری در صنعت فولاد کشور و منطقه تبدیل شود.

مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود افزود: تبدیل شدن به یکی از بازیگران اثرگذار توسعه فناوری در صنعت فولاد کشور و منطقه، مستلزم سرمایه‌گذاری مستمر در توسعه فناوری، تربیت سرمایه انسانی متخصص، تقویت همکاری‌های فناورانه و ایجاد زیرساخت‌هایی است که بتوانند دانش را به فناوری و فناوری را به ارزش اقتصادی تبدیل کنند.