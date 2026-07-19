طوفان سهمگین شیلی مانع افت بیشتر قیمت مس شد
تشدید درگیریها میان آمریکا و ایران موجی از فروش را در بازار فلزات به راه انداخت. با این حال، افت قیمت مس در مقایسه با طلا و نقره محدودتر بود، زیرا طوفان بسیار قدرتمندی که شیلی را درنوردید، نگرانیها درباره اختلال در عرضه این فلز را افزایش داد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، فشار فروش در ساعات پایانی معاملات بازار کامکس پس از آن شدت گرفت که آمریکا برای نخستین بار از زمان ازسرگیری محاصره، یک نفتکش را در نزدیکی پایانه اصلی صادرات نفت ایران هدف قرار داد. این اقدام موجب تقویت ارزش دلار و افزایش بازده اوراق قرضه شد و بار دیگر این نگرانی را مطرح کرد که فدرال رزرو برای مهار تورم ناشی از افزایش قیمت نفت، ناچار به افزایش نرخ بهره شود.
در پی این تحولات، قیمت طلا با ۲.۱ درصد کاهش به کمتر از ۴۰۰۰ دلار در هر اونس سقوط کرد، نقره نزدیک به ۴ درصد افت داشت و شاخص S&P 500 نیز نیم درصد کاهش یافت.
طوفان شیلی عامل حمایت از قیمت مس
مقاومت نسبی قیمت مس بیش از هر چیز به شرایط شیلی مربوط میشود. یک طوفان زمستانی بسیار شدید که بهعنوان «رودخانه جوی» با احتمال شدت سطح ۵ – بالاترین درجه برای چنین پدیدهای – طبقهبندی شده، از روز پنجشنبه بخشهای مختلف این کشور را دربر گرفته است.
این طوفان تاکنون باعث قطع برق و خسارت به منازل در جنوب شیلی شده و انتظار میرود با بارش تا ۱۵۰ میلیمتری، باران به مناطقی که قلب تولید مس محسوب میشود نیز برسد.
تهدید ناشی از طوفان در شرایطی رخ داده که بازار مس از قبل نیز با محدودیت عرضه روبهرو بوده است. شرکت آنتوفاگاستا هفته گذشته اعلام کرد که تولید مس این شرکت در نیمه نخست سال ۹.۵ درصد کاهش یافته که دلیل آن افت تولید در دو معدن اصلی بوده است.
در عین حال، دولت شیلی برآورد خود از متوسط قیمت مس در سال ۲۰۲۶ را از ۵.۴۶ دلار به ۵.۹۰ دلار به ازای هر پوند افزایش داد، در حالی که پیش بینی رشد اقتصادی را به دلیل عدم قطعیت مرتبط با جنگ خاورمیانه به ۱.۸ درصد کاهش داد.