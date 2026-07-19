معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در آیین بزرگداشت روز فناوری و اطلاعات مطرح کرد:
تبدیل شدن فناوری اطلاعات و فناوری دیجیتال از ابزار پشتیبان به عامل اصلی خلق ارزش در سازمان
آیین قدردانی از تلاش مدیریت و کارکنتتان واحد تحول دیجیتال و هوشمندسازی فولاد مبارکه به مناسبت گرامیداشت روز بزرگداشت محمدبن موسی خوارزمی ریاضیدان و ستارهشناس مسلمان ایرانی که در تقویم رسمی کشورمان به نام روز فناوری اطلاعات نامگذاری شده است، با حضور معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه و مدیران و کارشناسان واحد تحول دیجیتال و هوشمندسازی و کارکنان مستقر پیمانکاران مربوطه در سالن برگزاری جلسات مرکز تحقیقات فولاد مبارکه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، در این آیین که با استقبال کارشناسان و کارکنان واحدهای یادشده همراه بود، ضمن قرائت پیام امیر گودرزی، مدیر واحد تحول دیجیتال و هوشمندسازی، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه و بابک سپاهی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سخنان جداگانهای بر این موضوع تأکید کردند که امروزه فناوری اطلاعات و فناوری دیجیتال از نقش پشتیبانی از کسبوکار به یکی از عوامل اصلی خلق ارزش در سازمان تبدیل شدهاند؛ بنابراین نقش متخصصان و کارکنان این حوزه بیشازپیش اهمیت یافته و ضروری است با استفاده از دانش روز در این زمینه، در مسیر خلق ارزش برای شرکت و کشور، برنامهریزی و اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.
موضوع فناوری اطلاعات فناوری دیجیتال یک حوزه و یک بخش نیست؛ بلکه یک نگرش و یک فلسفه برای تحول سازمان است
محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه، ضمن ابراز خرسندی از اجرای این برنامه و ضمن اشاره به ارتقای یکپلهای فولاد مبارکه بین غولهای فولادی جهان در رتبهبندی انجمن جهانی فولاد تصریح کرد: بدون شک اغلب فولادسازان جهان، ازجمله فولاد مبارکه، به این نتیجه رسیدهاند که دیگر نمیتوانند با حفظ روند موجود، حاشیه سود مناسبی برای سازمان به دست آورند؛ بنابراین برای اینکه در کورس رقابت باقی بمانند، باید نگاه تحولی به کارهای خود داشته باشند و این همان مسیری است که فولاد مبارکه نیز در پیش گرفته است. امروز این گردهمایی فرصت مناسبی است که در این باره گفتوگو و عزم خود را برای تحقق برنامهها در این راستا جزم کنیم.
شریفی تأکید کرد: امروز موضوع فناوری اطلاعات و فناوری دیجیتال محدود به یک حوزه و یک بخش نیست؛ بلکه یک نگرش و یک فلسفه برای تحول است.
وی ضمن اشاره به تفکر راهبردی فولاد مبارکه در سال 1399 مبنی بر تدوین یک رهنگاشت در حوزه تحول دیجیتال، تصریح کرد: از آن زمان بسیاری از صاحبنظران بر این باور بودند که برنامه استراتژیک چیزی غیر از تحول دیجیتال نیست و امروز خوشبختانه در فولاد مبارکه، همکاران مجموعه به همراه تیمهای متعدد در حال اجرای برنامههای تحول دیجیتال هستند و خرسندیم که طبق چشمانداز سال 1404 و بر اساس مصوبه هیئتمدیره، با اتکا به دانش بهروزتر، جهتدهی فولاد مبارکه در مسیر تحول دیجیتال قرار گرفته و در همین مسیر در حال حرکتیم.
شعار و فلسفه وجودی فولاد مبارکه؛ شرکتی مسئولیتپذیر برای خلق آینده بهتر
وی با اشاره به شعار و فلسفه وجودی فولاد مبارکه مبنی بر شرکتی مسئولیتپذیر برای خلق آینده بهتر گفت: در این مسیر و در مقام عمل، اینکه چه اقدامی میخواهیم انجام دهیم مهم است. باید چشماندازی داشته باشیم و بر اساس آن حرکت کنیم.
شریفی از تعالی عملیات و تولید سبز با توسعه نوآوری و فناوری هوشمند بهعنوان یکی از شش استراتژی گروه فولاد مبارکه و مرتبط با حوزه فناوری دیجیتال و هوشمندسازی نام برد و گفت: بر این اساس، هر اقدام عملیاتی شرکت، ازجمله تولید فولاد باید بر مبنای این استراتژی باشد. زنجیره فولاد باید هوشمند عمل کند؛ در غیر این صورت، ارزشآفرین نخواهد بود. همچنان که برخی از کارخانههای حال حاضر فرایندی در تولید خود حاکم کردهاند که متأسفانه به لحاظ روش تولید، بهروز نشده است. این کارخانهها هرچه بیشتر تولید میکنند بیشتر زیان میکنند؛ بنابراین ناچارند برخی فعالیتهای اصلی خود را کنار بگذارند. تا جایی که از بزرگترین تولیدکننده فلان محصول به بزرگترین واردکننده همان محصول مبدل شدهاند.
فولاد مبارکه برای باقی ماندن در کورس باید هم تولید کند و هم خودش صاحب تکنولوژی شود
وی از فناور شدن بهعنوان یکی دیگر از استراتژیهای ششگانه فولاد مبارکه یاد و اضافه کرد: امروز شرکتهایی نظیر پوسکو، تاتاستیل و نیپون استیل خودشان هم تولید میکنند و هم صاحب تکنولوژی شدهاند درحالیکه پیش از این، تکنولوژی همین شرکتها در بخشهای دیگری تأمین میشد. باید توجه داشته باشیم که فولاد مبارکه برای آنکه بتواند با چنین شرکتهایی رقابت کند و در زمره بیست شرکت برتر دنیا قرار گیرد، باید هم تولید کند و هم خودش صاحب تکنولوژی شود. به قول مجری طرح فولاد مبارکه، تولید محصول، کمترین دستاورد و خروجی فولاد مبارکه است و این شرکت باید صاحب دانش فنی و ارزشآفرین باشد. بهطورکلی باید بتوانیم با استفاده از جنبههای مختلف تکنولوژی و هوش مصنوعی و با تربیت انسانهای متخصص در درون خود، ارزش خلق کنیم.
باید از خود بپرسیم سهم ما از اقتصاد دیجیتال چقدر است
معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه روزی اقتصاد دیجیتال تنها 10 درصد اقتصاد کل دنیا را در برمیگرفت گفت: در حال حاضر در کشورهای پیشران و توسعهیافته این عدد از 50 درصد فراتر رفته و مطمئناً طی چندساله آینده و بهزودی به صددرصد افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید از خود بپرسیم سهم ما از این اقتصاد دیجیتال چقدر است. به خاطر داشته باشیم امروز بسیاری از صاحبنظران معتقدند کل اقتصاد دنیا مبتنی بر اقتصاد دیجیتال است و دیگر چند درصد معنی و مفهومی ندارد. یک روزی اقتصادهای نفتی و حتی خودروسازی پیشران بودند؛ اما امروز مطلقاً اینچنین نیست. امروز کار کردن بر روی دیتاها و تبدیل آنها به اطلاعات به خلق ارزش منجر میشود.
باید از فضای IT صِرف فاصله بگیریم و با شناخت هرچه بیشتر ادبیات کسبوکار، خلق ارزش کنیم
وی با تأکید بر اینکه ارتقای نظام حکمرانی و چابکی از دیگر استراتژیهای فولاد مبارکه است گفت: امروز فولاد مبارکه با 120 شرکت در زیرمجموعه خود یکی از هلدینگهای بزرگ کشور است و قطعاً بدون استفاده از فناوریهای دیجیتال و تکنولوژیهای روز، نمیتواند این اصول را در خود پیادهسازی کند. این شرکت باید از فضای IT صِرف فاصله بگیرد و با شناخت هرچه بیشتر ادبیات کسبوکار و با تغییر نگاهها به تحول دیجیتال، خلق ارزش کند. باید از خود پرسید که آیا کارهای ما به کاهش هزینهها، کاهش مصارف انرژی و ضایعات، افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از مواد اولیه و در نهایت به خلق ارزش، منجر میشوند یا خیر.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات فولاد مبارکه:
به پایداری و تحول برای فردا پایبند خواهیم بود
در ادامه این جلسه، بابک سپاهی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات فولاد مبارکه نیز با اشاره به حوادثی که طی سالیان اخیر در فولاد مبارکه رخ داده است گفت: در تیرماه سال 1401 فولاد مبارکه مورد حمله سایبری و پس از آن نیز در ماههای اخیر طی دو مرحله مورد تهاجم قرار گرفت. اکنون سؤال اساسی اینجاست که چرا فولاد مبارکه؟ پاسخ روشن است: چون فولاد مبارکه گل سرسبد صنایع ایران است و وارد آمدن هرگونه خسارت به این شرکت میتواند برای کل کشور بسیار زیانبار باشد.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه توسعه سیستمها و تفکر سیستمی، از زمان ساخت و راهاندازی فولاد مبارکه سرمایهگذاری قابلتوجهی در فولاد مبارکه انجام شده است، گفت: اعداد و ارقام اختصاص یافته به این حوزه در زمان خود نیز قابلتوجه بوده است؛ اما بهخوبی واقفیم که تا به امروز این سرمایهگذاریها بازدهی مناسبی برای شرکت به همراه داشته و باتوجهبه پیشرفتهای تکنولوژیکی روز دنیا به یک مزیت رقابتی مبدل شده است.
امروزه رشد تغییرات در حوزه تکنولوژی اطلاعات بسیار سریع و عمر محصولات فناوری دیجیتال بسیار کوتاه است
سپاهی با مقایسهای بین تکنولوژی خود فولاد و تکنولوژی اطلاعات گفت: از نظر تنوع محصول، شاهد هستیم که هر چند سال یک بار محصولات جدید فولادی تولید و به بازار عرضه میشوند. اساساً فرایندهای جدید هر چند سال یک بار ابداع و به تولید محصولات جدید منجر میشوند. همچنین ساختار سازمانی که پشتیبانی از این فرایندها را بر عهده دارد باید هر چند سال یک بار عوض شوند. نکته حائز اهمیت این است که در همین صنعت فولاد عمر تکنولوژی از منظر محصول، مثلاً در شیوه تولید فولاد و یا احیا مستقیم، به حدود چندین دهه قبل برمیگردد؛ این در حالی است که امروزه رشد تغییرات در حوزه تکنولوژی اطلاعات بسیار سریع و عمر محصولات فناوری دیجیتال بسیار کوتاه است؛ بنابراین باید به توسعه دانش کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات توجه ویژهای داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال فرصت دیروز، ضرورت امروز و عامل بقای فرداست افزود: بنابر این تعریف، تکتک ما کارکنان تحول دیجیتال سازمان هستیم. به خاطر داشته باشیم تحول دیجیتال از نوع ترانسفورمیشن است؛ یعنی ما نمیخواهیم با تحول دیجیتال چیزی را بهبود بدهیم؛ بلکه میخواهیم یک طرح جدید بنا کنیم؛ بنابراین مسئولیتی سخت و سنگین برعهده ماست.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات فولاد مبارکه از استعدادهای دیجیتال بهعنوان عامل کلیدی موفقیت پروژههای تحول دیجیتال یاد و تصریح کرد: کارکنان این حوزه باید روحیه تحولی داشته باشند و به شرایط موجود اکتفا نکنند تا بتوانند به میثاقنامه امضا شده پایبند بمانند. به خاطر داشته باشیم ما از این به بعد نیز کمافیسابق به پایداری و تحول برای فردا پایبند خواهیم بود.
گفتنی است امضای میثاقنامه توسط معاون تکنولوژی و تکتک مدیران و کارکنان حاضر در جلسه، اهدای گل و قدردانی از زحمات کارکنان و کارشناسان واحد تحول دیجیتال فولاد مبارکه و پیمانکاران مربوطه و همچنین برگزاری مسابقه از دیگر برنامههای جنبی این رویداد بود.