در نیمه اول جولای؛
قیمت جهانی زغال سنگ ککشو کاهش یافت
به گزارش کالانیش، قیمت جهانی زغال سنگ ککشو در ده روز ابتدایی جولای در واکنش به تقاضای ضعیف از چین و هند کاهش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قیمت زغال سنگ ککشو ممتاز (فوب استرالیا) در ۱۰ جولای، ۲۳۸.۹ دلار در هر تن بود ( منفی ۱.۳ درصد در مقایسه با ۱۲ ژوئن). قیمتهای نقدی زغالسنگ ککشو در چین (EXW، Anze) در همان تاریخ به ۲۹۷.۲ دلار در هر تن رسید که در مقایسه با ۱۲ ژوئن ۱.۷ درصد افزایش یافت.
در مورد زغال سنگ ککشو در چین، Mysteel پیشبینی کرده که قیمت پس از افزایش قابل توجه در ژوئن به دلیل اختلالات عرضه در جولای کاهش یابد. بازار تحت فشار تقاضای کم فولاد و کاهش سودآوری کارخانههای فولاد است.
قیمت این محصول در استرالیا که در آغاز این ماه به دلیل عرضه محدود زغال سنگ درجه یک (PLV) افزایش یافته بود در پایان هفته گذشته به دنبال بهبود عرضه و نقدینگی پایین بازار کاهش یافت.
بازار وارداتی هند، با وجود علاقه خریداران به خرید محمولههای با قیمت پایینتر، راکد مانده است. در حال حاضر، بازار موضع محتاطانهای دارد و منتظر تصمیم دولت در مورد تمدید عوارض ضد دامپینگ بر کک وارداتی است.