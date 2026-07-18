بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه برگزار شد؛
الگو یی متفاوت در برگزاری مراسم سوگواری محرم بامدل فرهنگی خانواده محور
روایتی از بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه
بزرگترین اجتماع معنوی خانواده بزرگ گروه فولاد مبارکه، طی پنج شب از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه، مسجد الغدیر دانشگاه اصفهان را به میعادگاه هزاران دلداده نهضت عاشورای حسینی تبدیل کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، آیین «روضه راه بهشت» امسال نیز با حضور گسترده کارکنان، بازنشستگان، خانوادههای آنان و شهروندان اصفهانی، فراتر از یک مراسم عزاداری، جلوهای از همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی، هویت سازمانی و تجدید عهد با فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشت؛ رویدادی که با شعار «از خیمه حسین(ع) تا سنگر تولید؛ عهد ما مقاومت»، پیوند میان فرهنگ عاشورا، خانواده و تولید را در قابی واحد روایت کرد. چند سالی است که «روضه راه بهشت» به یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی خانواده بزرگ فولاد مبارکه تبدیل شده است؛ برنامهای که هر سال با مشارکت گسترده کارکنان، بازنشستگان، خانوادههای آنان و شهروندان اصفهانی برگزار میشود و توانسته است جایگاهی فراتر از یک مراسم مذهبی پیدا کند.
امسال نیز این اجتماع معنوی با میزبانی فولاد مبارکه و حمایت مسئولان استان اصفهان و دانشگاه اصفهان برگزار شد تا بار دیگر فضای مسجد الغدیر دانشگاه اصفهان، میزبان دلهایی باشد که برای تجدید عهد با آرمانهای عاشورا گرد هم آمده بودند.
از نخستین ساعات آغاز هر شب، مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم مملو از خانوادههایی بود که نسلهای مختلف را در کنار یکدیگر به این اجتماع معنوی آورده بودند. حضور همزمان کارکنان، بازنشستگان، مدیران، نوجوانان، کودکان و شهروندان، تصویری کمنظیر از همدلی و انسجام اجتماعی را رقم زد؛ تصویری که نشان میداد «روضه راه بهشت» به بخشی از هویت فرهنگی خانواده بزرگ فولاد مبارکه تبدیل شده است.
فضای حسینیه هر شب در همان ساعات ابتدایی مملو از جمعیتی میشد که با آرامش و اشتیاق در کنار یکدیگر حضور یافته بودند. در اطراف محل برگزاری مراسم نیز غرفههای فرهنگی «میدان عهد» با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو بود و کودکان و نوجوانان، در کنار والدین خود، تجربهای متفاوت از حضور در یک اجتماع مذهبی و فرهنگی را رقم زدند.
«حسینیه کودک» و «مهدکودک روضه راه بهشت» نیز در این شبها فعالیت داشتند تا خانوادهها بتوانند با آسودگی بیشتری در برنامههای اصلی مراسم حضور یابند و فرزندان آنان نیز متناسب با سن خود با مفاهیم عاشورا آشنا شوند.
در حالی که بزرگسالان در مراسم سخنرانی و مرثیهسرایی حضور داشتند، کودکان و نوجوانان نیز در مهدکودک، حسینیه کودک و غرفههای متنوع فرهنگی، با زبان هنر، بازی، قصه، کتاب، نقاشی و فعالیتهای گروهی با مفاهیم عاشورا، مقاومت، همدلی و مسئولیت اجتماعی آشنا میشدند. همین تنوع برنامهها سبب شد تا «روضه راه بهشت» بیش از گذشته، به یک اجتماع خانوادگی و فرهنگی تبدیل شود و همه اعضای خانواده بتوانند متناسب با نیاز و علاقه خود در آن مشارکت داشته باشند.
آنچه «روضه راه بهشت» را از بسیاری از آیینهای مشابه متمایز میکند، پیوندی است که میان فرهنگ عاشورا، خانواده، مسئولیت اجتماعی و سنگر تولید برقرار کرده است. در این رویداد، س.گواری محرم تنها یک آیین مذهبی نیست؛ بلکه بستری برای تبیین مفاهیم ایثار، مقاومت، امید، همدلی، هویت سازمانی و مسئولیت اجتماعی است؛ مفاهیمی که در جایجای برنامههای فرهنگی، غرفههای «میدان عهد»، سخنرانیها، نمایشها، برنامههای کودک، تجلیل از خانواده شهدا و حضور خانواده بزرگ فولاد مبارکه به چشم میخورد.
«روضه راه بهشت» نمادی از نگاه خانوادهمحور و مسئولیتپذیر فولاد مبارکه در حوزه فرهنگ و اجتماع است؛ نمادی که نشان میدهد میتوان در کنار تولید، از سرمایههای فرهنگی و انسانی نیز پاسداری کرد و پیام عاشورا را با زبان امروز به نسلهای مختلف منتقل ساخت.
تدبر در قرآن؛ محور سخنرانیهای پنج شب
یکی از ارکان اصلی برنامههای امسال، سلسله سخنرانیهای حجتالاسلام والمسلمین علی صبوحی بود.
این استاد و پژوهشگر علوم قرآنی در طول پنج شب، با محوریت تدبر در سوره حدید، به تبیین مفاهیم قرآنی پرداخت و با بهرهگیری از آموزههای این سوره، رابطه ایمان، مسئولیت اجتماعی، جهاد، استقامت و مقاومت را برای مخاطبان تشریح کرد.
سخنان وی، صرفاً یک تفسیر قرآنی نبود؛ بلکه تلاشی برای پیوند دادن مفاهیم قرآن با مسئولیت امروز جامعه، بهویژه نقش صنعتگران در حفظ تولید، امید و پیشرفت کشور بود.
نوای روضه؛ روایت دلدادگی
پس از سخنرانی، فضای مراسم با مرثیهسرایی محمد گلابگیر، خادمان حرم ملکوتی امام رضا علیهالسلام، رنگ و بویی دیگر گرفت.
نوای گرم این مداح اهلبیت(ع)، دلهای حاضران را با مصائب سیدالشهدا(ع) همراه کرد و فضای مسجد الغدیر را سرشار از اشک، معرفت و دلدادگی ساخت.
قرائت عهدنامه؛ تجلی وفاداری به آرمانهای شهدا
در پایان هر شب نیز قرائت عهدنامه، نقطه اوج مراسم بود. هنگامی که متن عهدنامه در فضای حسینیه طنینانداز میشد، هزاران نفر همصدا با یکدیگر بر استمرار راه عاشورا، پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، وفاداری به آرمانهای شهدا و ایستادگی در سنگر تولید تأکید میکردند و فریاد یکپارچه «اللهاکبر»، پایانبخش هر شب از این اجتماع معنوی بود.
ادای احترام به شهدا؛ پاسداشت فرهنگ غنی عاشورا
یکی از تأثیرگذارترین بخشهای این مراسم، تجلیل از خانواده شهدا بود. در این شبها از خانواده شهید عباس بهرامی که در حمله اخیر دشمن به فولاد مبارکه به شهادت رسید و خانواده شهید محمد براتی از شهدای جنگ دوازدهروزه، خانواده شهید پاسدار مهدی هاشمی و شهدای خانواده خودسیانی تجلیل به عمل آمد.
هنگامی که نام شهید عباس بهرامی بر زبان مجری جاری شد، فضای مراسم در سکوتی آمیخته با احترام فرورفت. حاضران با ادای احترام به خانواده این شهید، بار دیگر پیوند میان فرهنگ غنی عاشورا، ایثار و سنگر تولید را به نمایش گذاشتند؛ پیوندی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مفاهیم فرهنگی فولاد مبارکه تبدیل شده است.
حضور پرشور ورزشکاران باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه
حضور ورزشکاران تیمهای قهرمانی باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان و همچنین تیمهای فوتبال آکادمی سپاهان، حالوهوایی ویژه به مراسم سوگواری بخشید و جلوهای دیگر از وحدت، همدلی و ارادت به فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشت.
ورزشکاران، پس از حضور در مراسم، از غرفههای فرهنگی «میدان عهد» بازدید کردند. این حضور، تصویری از پیوند ورزش قهرمانی، هویت سازمانی، فرهنگ عاشورا و مسئولیت اجتماعی را به نمایش گذاشت. حضورِ چهرههای ورزشیِ فولاد مبارکه در این غرفهها، علاوه بر تقویت حس هویت سازمانی، به مخاطبان نشان داد که فرهنگ عاشورایی چگونه میتواند محورِ اتصالِ میانِ تلاش برای موفقیت در عرصه تولید، ورزش و تعهد اجتماعی باشد.
مهدکودک روضه راه بهشت؛آموزش مفاهیم عاشورایی به کودکان
همزمان با برگزاری آیین معنوی روضه راه بهشت فولاد مبارکه، فضای ویژهای برای کودکان ۵ تا ۷ سال در نظر گرفته شده بود تا آنان نیز در محیطی متناسب با سن خود، با مفاهیم فرهنگ عاشورا آشنا شوند.
این بخش که سال گذشته هر شب میزبان حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ کودک بود، امسال با محوریت تابآوری، مقاومت، همدلی و کمک به دیگران در قالب ۱۰ غرفه فرهنگی و آموزشی فعالیت داشت.برنامههای این بخش شامل تلاوت قرآن، اجرای نمایش و قصهگویی، پردهخوانی با عروسکهای نمدی، رنگآمیزی و نقاشی با موضوع حضرت امام حسین (ع)، یاران ایشان و قهرمانان مقاومت، نمایش فیلم، بازیهای فکری و پانتومیم، تقویت هوش کلامی، فن بیان و زبان بدن، بازیهای ساختوساز و حرکتی، بازیهای هدفمحور با تأکید بر همکاری و کمک به دیگران، آموزش آداب غذا خوردن و رفتارهای اجتماعی، و همچنین برگزاری محافل متناسب با کودکان شامل قصههای عاشورایی، روضه و سینهزنی بود.هدف از برپایی این مهدکودک، انتقال مفاهیم دینی، اخلاقی و فرهنگ مقاومت به کودکان از طریق بازی، هنر و فعالیتهای تعاملی و ایجاد فضایی امن و جذاب برای حضور خانوادهها در این اجتماع معنوی بود.
از بازی تا معرفت؛تجربهای متفاوت در حسینیه کودک
در کنار برنامه اصلی روضه راه بهشت فولاد مبارکه، حسینیه کودک با هدف ایجاد فضایی متناسب با سن کودکان و نوجوانان، هر شب میزبان فرزندان خانوادههای شرکتکننده بود تا ضمن بهرهمندی از برنامههای فرهنگی و تربیتی، خاطرهای شیرین از آشنایی با فرهنگ عاشورا، حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان در ذهن آنان ماندگار شود.
این بخش ویژه کودکان ۸ تا ۱۲ سال بود و با اجرای مجری تخصصی کودک و نوجوان و حضور حجتالاسلام کاردانپور برگزار شد. برنامههای حسینیه کودک شامل اجرای سرود، مسابقه، داستانخوانی، مداحی نوجوانانه و گفتوگو با مهمانان ویژه، ازجمله فرزندان شهدا بود که با هدف ترویج ارزشهای ایثار، مقاومت و فرهنگ عاشورایی طراحی شده بودند.همچنین در پایان هر شب، یک پیک فرهنگی و آموزشی در اختیار کودکان قرار گرفت. شرکتکنندگان پس از مطالعه و تکمیل فعالیتهای آن، شب بعد با تحویل پیک و ارائه پاسخهای صحیح، جوایزی دریافت کردند. این شیوه ضمن تعمیق یادگیری مفاهیم ارائهشده، انگیزه حضور مستمر و مشارکت فعال کودکان در برنامههای حسینیه را افزایش داد.
روایت هفتگانه از اهمیت فولاد مبارکه؛ از اقتصاد ملی تا زندگی مردم
در جریان برگزاری اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه، یکی از بخشهای برنامه به روایت جایگاه راهبردی این مجموعه صنعتی و دلایل هدف قرار گرفتن آن در تقابلهای اخیر اختصاص داشت. در این آیتم، راوی با همراهی تصاویر مربوط به آسیبهای واردشده و روند بازسازی بخشهای مختلف فولاد مبارکه، هر شب بخشهایی از این روایت را برای مخاطبان تشریح میکرد.
در این روایت تأکید شد فولاد مبارکه تنها یک کارخانه فولاد نیست، بلکه سرمایهای ملی است که از دل معادن سنگآهن تا تولید ورقهای نهایی، زنجیره ارزش فولاد کشور را شکل داده است. در این بخش، هفت روایت شامل نقش فولاد مبارکه در صادرات و ارزآوری، سهامداری و تعلق این سرمایه به مردم، زنجیره کامل «سنگ تا رنگ»، اثرگذاری بر زندگی روزمره مردم، اشتغالزایی، مسئولیتپذیری اجتماعی و حرکت در مسیر آینده پایدار، برای تبیین اهمیت این مجموعه صنعتی ارائه شد.
روایت همدلی فولاد؛ مشارکت بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان در برگزاری مراسم
برگزاری اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه تنها حاصل تلاش برگزارکنندگان این مراسم نبود، بلکه با مشارکت گسترده بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان و عوامل اجرایی از بیش از ۱۰ واحد داخلی شرکت، جلوهای از همدلی و همکاری سازمانی را به نمایش گذاشت.
در برگزاری این رویداد، واحدهایی همچون حراست و حفاظت فیزیکی، ترابری و حملونقل،حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان عطار، تشریفات، مراکز طبخ و رستورانها، تعمیرات مرکزی، توزیع برق، ایمنی، بهداشت حرفهای و محیط زیست (HSE)، فضای سبز و خدمات شهری، در کنار دیگر بخشهای پشتیبانی، با برنامهریزی و خدمترسانی مستمر، نقش مؤثری در ایجاد فضایی منظم، ایمن و شایسته برای حضور خانوادههای کارکنان ایفا کردند.
این همکاری گسترده، بار دیگر نشان داد که موفقیت رویدادهای بزرگ فرهنگی و معنوی در فولاد مبارکه، حاصل همافزایی و همدلی همه ارکان این مجموعه بزرگ صنعتی است.
چایخانهها؛ جایی برای اهدای خدمت بازنشستگان به خانواده فولاد مبارکه
چایخانههای اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه در طول مراسم با همت جمعی از بازنشستگان شرکت فولاد مبارکه اداره شد؛ بازنشستگانی که با اهدای خدمت، مسئولیت پذیرایی از زائران این اجتماع معنوی را بر عهده گرفتند.
آنان که سالها در سنگر تولید خدمت کردند، امروز نیز با حضور داوطلبانه در این اجتماع معنوی، جلوهای از اخلاص، همدلی و تعلق به خانواده بزرگ فولاد مبارکه را به نمایش گذاشتند.
همآوایی ۲۰۰ نفری فرزندان کارکنان فولاد مبارکه با نوای عاشورا
در حاشیه اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه، ۲۰۰ نفر از فرزندان ۵ تا ۱۲ سال کارکنان پس از دو جلسه تمرین، سرودهای «باید برخاست» و «عزیزم حسین» را بهصورت جمعی اجرا کردند.
این برنامه که هر سال بهعنوان یکی از بخشهای ثابت اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه برگزار میشود، با هدف ثبت خاطرهای شیرین از مجالس امام حسین(ع) در ذهن کودکان و نوجوانان و تقویت انس و الفت آنان با فرهنگ عاشورا و ماه محرم تدارک دیده شده بود.
اجرای پرشور و نقشآفرینی هنرمندانه فرزندانِ کارکنان در این برنامه، که با استقبال گرم و تحسین خانوادههای حاضر همراه شد، جلوهای شکوهمند از پیوند عمیق میان ارزشهای خانوادهمحور، مؤلفههای فرهنگ عاشورایی و هویت سازمانی فولاد مبارکه را به منصه ظهور رساند.
عصرگاه بهشتی؛ ارائه مشاوره به خانوادهها برای مدیریت استرس
استقبال از ویژهبرنامه «عصرگاه بهشتی» در سومین روز از بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه، فضایی معنوی و صمیمی برای طرح مباحث تربیتی و روانشناختی در جمع خانوادهها فراهم کرد.
در سومین روز از برگزاری بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه با شعار «از خیمه حسین تا سنگر تولید؛ عهد ما مقاومت»، ویژهبرنامه «عصرگاه بهشتی» با استقبال پرشور خانوادههای گروه فولاد مبارکه برگزار شد. در این برنامه، سعید عزیزی، کارشناس خانواده و سبک زندگی، در جمع خانوادهها به تبیین تفاوت اضطراب و استرس، ضرورت پیگیری تخصصی درمان اضطراب، تفاوت اضطراب «فعال یا پویا» و اضطراب «مخرب» و ویژگیهای شخصیتی کمالگرایانه و... پرداخت. در ادامه این برنامه، نشست پرسش و پاسخ برگزار و به تعدادی از سؤالات پاسخ داده شد.
میدان عهد در بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه؛ میدانی برای همه نسلها
همزمان با برگزاری آیین معنوی روضه راه بهشت فولاد مبارکه، فضای ویژهای برای کودکان ۵ تا ۷ سال در نظر گرفته شده بود تا آنان نیز در محیطی متناسب با سن خود، با مفاهیم فرهنگ عاشورا آشنا شوند.
همزمان، استقبال خانوادهها از برنامههای فرهنگی، آموزشی و هنری «میدان عهد» و حضور پرشور کودکان و نوجوانان در بخشهای ویژه آنان، نشان داد که این رویداد به بستری برای آموزش، گفتوگو، مشارکت اجتماعی و انتقال ارزشهای فرهنگی به نسل آینده تبدیل شده است.
«میدان عهد» نیز در حاشیه این مراسم، با حضور گسترده مردم و خانوادهها، یکی از کانونهای اصلی توجه و مشارکت مخاطبان بود. این میدان، که با غرفههای متنوع، عنوان «پاتوق فرهنگی، تربیتی خانواده بزرگ فولاد مبارکه» را به خود گرفته، توانست فضایی پویا، خانوادگی و هدفمند برای گفتوگو، آموزش، مشارکت و تجربههای مشترک فرهنگی فراهم کند. غرفههای «خادمان راه بهشت»، «با هم نقاشی»، «مبارک»، «در سایه سرو»، «فولاد کست»، «۷ روایت»، «همخانواده»، «در ارتباط با ما»، «خانه گفتوگو»، «فرش بهشت»، «قاب بهشتی»، «میخوانمت»، «خیریه جوادالائمه»، «شکرانه»، «بجنگ تا بجنگیم»، «خانواده باکلاس، خانواده با کتاب»، «برای خانه» و «مأمور خدا»، هر یک با رویکردی مشخص و محتوایی متنوع، میزبان نسلهای مختلف خانواده فولاد مبارکه بودند و توانستند ترکیبی از شور، آگاهی، تربیت، هنر و مشارکت را در کنار هم رقم بزنند.
خانه گفتوگو؛ همراه خانواده فولاد مبارکه در روضه راه بهشت
فولاد مبارکه با شعار «از خیمه حسین (ع) تا سنگر تولید؛ عهد ما مقاومت»، غرفه خانه گفتوگو در میدان عهد فعالیت داشت. در این غرفه، مشاوران و کارشناسان حوزههای خانواده، تحصیلی، کسبوکار و مشاغل، کودک و نوجوان، پیش از ازدواج، ازدواج و طلاق با ارائه خدمات مشاوره تخصصی، پاسخگوی پرسشها و دغدغههای خانواده گروه فولاد مبارکه و سایر شرکتکنندگان بودند.
غرفه ۷ روایت؛ بازخوانی هنری از مقاومت در سنگر تولید
غرفه ۷ روایت در میدان عهد با رویکردی تبیینی و هنری، میزبان بازدیدکنندگان بود. در این غرفه، مجموعهای از آثار کاریکاتور و پوستر با هدف روایت هنرمندانه ابعاد مختلف هجمهها و حملات علیه فولاد مبارکه و تبیین اهمیت صیانت از سنگر تولید به نمایش درآمد.
فولاد مبارکه سرمایهای ملی و یکی از ارکان زنجیره تأمین کشور است که نقش مهمی در تولید، اشتغال، صادرات و رفاه مردم ایفا میکند. غرفه ۷ روایت با ۳۱ اثر کاریکاتور و ۲۶ پوستر، این نقش را در هفت محور شامل صادرات و ارزآوری، سهامداران، از سنگ تا رنگ، رفاه مردم، اشتغال، مسئولیتپذیری اجتماعی و خلق آیندهای بهتر به تصویر کشید.
غرفه «بجنگ تا بجنگیم»، روایت ایستادگی در میدان عهد
غرفه «بجنگ تا بجنگیم» در میدان عهد با رویکردی آموزشی و فرهنگی میزبان نوجوانان و جوانان بود. این غرفه با فضاسازی متناسب با فرهنگ دفاع مقدس، ضمن آشنایی مخاطبان با مفاهیم آمادگی و ایستادگی، آموزشهای مرتبط را در چارچوبی آموزشی ارائه کرد.
غرفه «با هم نقاشی»؛ روایت همدلی و کار تیمی در قاب رنگها
غرفه «با هم نقاشی» در میدان عهد با هدف ترویج مفاهیم همدلی، مشارکت و کار گروهی میزبان کودکان و خانوادهها بود. در این غرفه، کودکان با همکاری یکدیگر و خلق یک اثر هنری مشترک، مفهوم همافزایی و نقش هر فرد در ساختن یک تصویر بزرگتر را تجربه کردند.
غرفه «مبارک»؛ همراهی با کودکان در مسیر ساختن آینده
غرفه «مبارک» بهعنوان رسانه کودک گروه فولاد مبارکه در میدان عهد میزبان کودکان و خانوادهها بود. این غرفه با بهرهگیری از قصهگویی، بازی و برنامههای تعاملی، فضایی خلاقانه و نقاشی گروهی با موضوع بحث بازسازی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و اخلاقی به نسل آینده فراهم کرد.
غرفه «در سایه سرو»؛ نماد ایستادگی در میدان عهد
غرفه «در سایه سرو» در میدان عهد روضه راه بهشت گروه فولاد مبارکه، با الهام از نماد سرو، مفاهیم ایستادگی، پایداری و مقاومت را برای مخاطبان به تصویر میکشد.
در این غرفه، بازدیدکنندگان با مشارکت در خلق یک اثر هنری، پیام همدلی و استقامت را به نمایش گذاشتند. «در سایه سرو» با بهرهگیری از یکی از نمادهای ماندگار فرهنگ ایرانی، بر اهمیت ریشهداری، پایداری در برابر دشواریها و استمرار مسیر پیشرفت و مقاومت تأکید داشت.
غرفه «خانواده با کلاس، خانواده با کتاب» ؛ قرار دانایی در میدان عهد
غرفه «خانواده با کتاب، خانواده باکلاس» در میدان عهد روضه راه بهشت، با معرفی زیست بوم کتاب و کتابخوانی فولاد مبارکه، میزبان علاقهمندان به مطالعه و فرهنگ کتاب بود.
در این غرفه، سه محور اصلی فعالیتهای کتابمحور شرکت شامل «روشنا» (حلقه جمعخوانی کتاب) نمایشگاه سالانه کتاب و کتابخانه ارغوان معرفی شدند تا مخاطبان بیش از پیش با فرصتهای مطالعه و فعالیتهای فرهنگی این حوزه آشنا شوند.
بازدیدکنندگان میتوانند با اسکن رمزینه (QR Code) و شرکت در چالش تعاملی پرسش و پاسخ، ضمن تجربهای متفاوت از فضای کتاب و کتابخوانی، یادبودی از این غرفه دریافت کنند؛ تلاشی برای آنکه انس با کتاب، به بخشی از عهد ماندگار خانواده فولاد مبارکه تبدیل شود.
غرفه «فرش بهشت»، پیوند هنر و معنویت در میدان عهد
غرفه «فرش بهشت» در میدان عهد روضه راه بهشت گروه فولاد مبارکه، با رویکردی نمادین و معنوی، فضایی برای ترویج فرهنگ توسل، امید و پیوند قلبی با معارف عاشورایی فراهم ساخت.
این غرفه با بهرهگیری از نماد فرش و مشارکت مخاطبان، مفاهیم معنوی را در قالبی هنری به نمایش گذاشت و فرصتی برای تجدید عهد با ارزشهای دینی و تأمل در مفاهیم امید، آرامش و استقامت در اختیار بازدیدکنندگان قرار داد.