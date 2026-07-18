بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه از نگاه مدیران و مسئولان استان:
فرهنگ عاشورا، پیونددهنده خانواده، تولید و فرهنگ سازمانی
بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه با بازتاب گسترده در میان مدیران گروه فولاد مبارکه و مسئولان استان، بهعنوان رویدادی اثرگذار در تقویت پیوند فرهنگ عاشورا، خانواده و محیط کار معرفی شد؛ رویدادی که نقش آن در نهادینهسازی ارزشهای فرهنگی و ارتقای فرهنگ سازمانی مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، حضور جمعی از مسئولان اجرایی، فرماندهان انتظامی و مسئولان نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان اصفهان در اجتماع معنوی «روضه راه بهشت» و بازدید آنان از غرفههای فرهنگی این رویداد، بازتابی روشن از اثرگذاری این برنامه در پیوند میان فرهنگ عاشورا، مسئولیت اجتماعی و روایت مقاومت در سنگر تولید بود. اظهارات مطرحشده از سوی این چهرهها نشان میدهد «روضه راه بهشت» در سالهای اخیر، فراتر از یک آیین عزاداری، به بستری برای تبیین مفاهیم دینی، تقویت ارتباط با خانوادهها، امیدآفرینی، معرفی ظرفیتهای فولاد مبارکه و انتقال پیام ایستادگی و همدلی به نسلهای مختلف تبدیل شده است.
سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان:
فولاد مبارکه با ترویج فرهنگ عاشورا، امنیت و انسجام اجتماعی را تقویت میکند
توفیق داشتیم در این مراسم معنوی در کنار خانواده بزرگ فولاد مبارکه حضور یابیم در واقع این رویداد جلوهای از انسجام، همدلی و تقویت امنیت اجتماعی است در اینجا از تلاشهای هیئت مدیره و مدیر عامل فولاد مبارکه و به طور کلی از زخمات همه مدیران و دستاندرکاران این مجموعه در ترویج فرهنگ عاشورا و ارزشهای دینی قدردانی می نمائیم.
آنچه در کنار برگزاری مراسم عزاداری بیش از همه جلب توجه میکرد، بخشهای فرهنگی و روایتهایی بود که با محوریت انسجام، اتحاد، همدلی، مقاومت و تابآوری طراحی شده بود.
اجرای چنین برنامههای ارزشمندی در راستای زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و ارزشهای دینی، نقش مؤثری در تقویت امنیت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده دارد و شایسته قدردانی است.
تلاش مجاهدانه صنعتگران در کنار همکاری و هماهنگی با مجموعههای امنیتی و انتظامی، زمینهساز اقتدار، آرامش و پیشرفت کشور است و فولاد مبارکه در این مسیر گامهای ارزشمند و اثرگذاری برداشته است.
محمدعلی احمدی، فرماندار شهرستان اصفهان:
غرفههای «روضه راه بهشت» خلاقانه، عمیق و اثرگذار طراحی شدهاند
این رویداد را می توان نمونهای موفق از یک برنامه فرهنگی جامع و خانوادهمحور دانست. این اجتماع معنوی با طراحی متنوع و متناسب با نیاز مخاطبان، توانسته است همه گروههای سنی، از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان را به خود جذب کند.
در تمامی غرفهها حضور پرشور مخاطبان مشهود بود و محتوای ارائهشده از عمق و کیفیت بالایی برخوردار بود. آنچه امسال مشاهده کردم، رشد قابلتوجهی در کیفیت، خلاقیت و نوآوری برنامهها نسبت به سال گذشته داشت.
تنوع غرفهها، بخشهای مشاوره، کتاب، عکس، نوجوان و دیگر برنامههای فرهنگی، نمونههایی از نگاه نوآورانه برگزارکنندگان است. این غرفهها علاوه بر انتقال مفاهیم فرهنگی، توانستهاند عملکرد، اثرگذاری و جایگاه فولاد مبارکه را نیز بهخوبی برای خانوادهها و مخاطبان تبیین کنند.
یکی از مهمترین نقاط قوت این رویداد ارتباط مستمر مدیریت و روابط عمومی فولاد مبارکه با خانواده بزرگ این مجموعه است. استقبال گسترده از بخشهایی مانند غرفه قرآن، نتیجه فعالیتهای مقطعی نیست؛ بلکه حاصل ارتباط مستمر فرهنگی در طول سال است. همین استمرار، زمینهساز همدلی، انسجام، هماهنگی و شکلگیری هدفی مشترک در میان اعضای خانواده فولاد مبارکه شده است.
از تلاش همه خادمان و نیروهای داوطلب این اجتماع معنوی قدردانی می کنم. ضمن این که غرفهها از محتوایی ارزشمند، عمیق، خلاقانه و مبتکرانه برخوردار بودند و تلاش صادقانه برگزارکنندگان شایسته تقدیر است.
شیوه ارتباط با مخاطبان و ارائه مفاهیم فرهنگی در روضه راه بهشت میتواند بهعنوان الگویی موفق به سایر مجموعههای فرهنگی معرفی شود و امیدوارم متولیان فرهنگی نیز با بازدید از این رویداد، از تجربه ارزشمند فولاد مبارکه بهرهمند شوند.
سرهنگ احمد نیکبخت، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
برنامههای فرهنگی فولاد مبارکه پاسخگوی نیاز امروز جامعه به روشنگری است
این برنامه، نمونهای موفق از تبیین بهروز مفاهیم عاشورایی و روایت مقاومت است. برنامههای پیشبینیشده در این مجموعه، متناسب با نیازهای امروز جامعه طراحی شده و توانسته مفاهیم فرهنگی و اعتقادی را به شیوهای اثرگذار و بهروز به مخاطبان منتقل کند.
امروز روشنگری و تبیین حوادث از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به شرایطی که کشور پشت سر گذاشته، تبیین صحیح وقایع و انتقال پیام ایستادگی و مقاومت برای مردم اهمیت ویژهای دارد. فولاد مبارکه نیز با وجود آسیبهایی که به این صنعت مادر وارد شد، توانسته این مسیر را بهخوبی برای مخاطبان روایت کند.
راه ملت ایران، راه امام حسین (ع) و فرهنگ «هیهات منا الذله» است. خوشبختانه این پیام در بخشهای مختلف روضه راه بهشت بهخوبی به تصویر کشیده شده و در فضای فرهنگی فولاد مبارکه جاری و ساری است.
از همه دستاندرکاران برگزاری این مجموعه فرهنگی و معنوی که با خلاقیت و نگاه روز، مفاهیم عاشورایی و مقاومت را برای مخاطبان تبیین کردهاند، قدردانی میکنم.
سرهنگ مصطفی صادقزاده، فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه:
برنامههای فرهنگی و خانوادگی گروه فولاد مبارکه کاری زیربنایی و ماندگار است
برنامههای فرهنگی و خانوادگی گروه فولاد مبارکه، نشانه توجه مسئولان این مجموعه به خانواده کارکنان و ارتقای سرمایه اجتماعی است.
با توجه به سختی کار کارکنان این مجموعه صنعتی، فرصت حضور در کنار خانواده برای بسیاری از آنان محدود است؛ از اینرو برنامههایی که با محوریت خانواده، فرهنگ و مسائل اجتماعی برگزار میشود، اقدامی ارزشمند و اثرگذار به شمار میرود.
پرداختن به موضوعاتی همچون تحکیم خانواده، تربیت فرزندان، فعالیتهای قرآنی و برنامههای فرهنگی نشان میدهد که نگاه فولاد مبارکه صرفاً معطوف به تولید و بهرهوری نیست، بلکه مسئولان این مجموعه به رشد فرهنگی و اجتماعی خانوادههای کارکنان نیز توجه ویژه دارند.
باید توجه داشته باشیم برنامههای فرهنگی و خانوادگی گروه فولاد مبارکه کاری زیربنایی و ماندگار است و میتواند در کنار دستاوردهای صنعتی، فولاد مبارکه را در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز به مجموعهای پیشرو و سرآمد تبدیل کند.
سرهنگ عطایی، مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان:
معرفی دستاوردهای فولاد مبارکه، زمینهساز امیدآفرینی و حمایت از تولید است
در ابتدا از مدیرعامل، مدیریت ارتباطات و کارکنان فولاد مبارکه برای برگزاری پنج شب مراسم «روضه راه بهشت» قدردانی می کنم.
این برنامه تنها به برگزاری مراسم عزاداری محدود نبوده است. در کنار آیینهای سوگواری، بخشهای فرهنگی و رسانهای متنوعی نیز پیشبینی شده بود که در آنها دستاوردها، ظرفیتها و اقدامات فولاد مبارکه در حوزه تولید و صنعت به نمایش درآمد؛ اقدامی ارزشمند که میتواند نقش مؤثری در حمایت از تولید و تبیین خدمات این مجموعه بزرگ صنعتی ایفا کند.
فولاد مبارکه با وجود همه فشارها، هجمهها و دشمنیهایی که در سالهای اخیر علیه صنعت و تولید کشور وجود داشته، با تلاش مدیران، کارگران و کارکنان خود مسیر رشد و پیشرفت را ادامه داده و به موفقیتهای ارزشمندی دست یافته است.
معرفی این دستاوردها به خانواده بزرگ فولاد مبارکه و همچنین عموم مردم، زمینه آشنایی بیشتر جامعه با ظرفیتهای بزرگترین صنعت مادر کشور را فراهم میکند و میتواند موجب تقویت امید، حمایت از تولید و قدردانی از تلاشهای صنعتگران شود.
سرهنگ سید احمد قریشی، معاون هماهنگکننده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان:
فولاد مبارکه با نگاهی آیندهمحور، ارتباط مؤثری با خانواده بزرگ خود برقرار کرده است
تلاش برگزارکنندگان اجتماع معنوی راه بهشت قابل تقدیر است. امروز فولاد مبارکه بهعنوان یکی از صنایع بزرگ و پیشرو کشور، علاوه بر نقشآفرینی در عرصه تولید، از خانواده بزرگی متشکل از کارکنان و خانوادههای آنان برخوردار است و توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این سرمایه انسانی، از ویژگیهای مهم این مجموعه به شمار میرود.
در این آیین شاهد هستیم که در کنار مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، برنامههای متنوعی برای گروههای مختلف سنی و خانوادهها طراحی شده است تا ضمن تقویت ارتباط با مخاطبان، روحیه امید، انگیزه و نگاه به آینده در میان خانواده بزرگ فولاد مبارکه تقویت شود و این بسیار ارشمند است.
همچنین انتقال پیام «ما میتوانیم» و اینکه آینده با تلاش و همدلی ساخته میشود، از مهمترین دستاوردهای این رویداد فرهنگی است؛ پیامی که علاوه بر خانواده فولاد مبارکه، به سایر بازدیدکنندگان نیز منتقل میشود و شایسته تقدیر است.
صادق کرمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:
صنعت در کنار تولید، مسئولیت فرهنگی دارد
این برنامه اقدامی ارزشمند در حوزه مسئولیت اجتماعی و فرهنگی صنعت است. صنایع بزرگ در کنار فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، نقش مهمی در عرصه فرهنگی و اجتماعی دارند. فولاد مبارکه به عنوان یکی از مجموعههای بزرگ صنعتی کشور، در کنار رسالت اصلی خود در حوزه تولید و اشتغال، توجه ویژهای به موضوعات فرهنگی، اجتماعی و خانواده دارد و برگزاری چنین برنامههایی نمونهای از این رویکرد است.
تنوع برنامهها و غرفههای پیشبینیشده در این اجتماع معنوی نشاندهنده نگاه جامع برگزارکنندگان به مخاطبان مختلف است. حضور خانوادهها، توجه به کودکان و نوجوانان، ایجاد فضای گفتوگو و ارائه روایتهایی از دستاوردها و مسئولیتهای اجتماعی صنعت، از نقاط برجسته این اجتماع معنوی است.
پیوند میان فرهنگ عاشورایی، ارزشهای اجتماعی و تلاشهای جهادگونه فعالان عرصه تولید، میتواند به تقویت روحیه همدلی، امید و مسئولیتپذیری در جامعه کمک کند.اقدامات فرهنگی از این دست، علاوه بر ایجاد ارتباط عمیقتر میان کارکنان، خانوادهها و صنعت، میتواند الگویی برای سایر مجموعههای تولیدی کشور در مسیر ایفای نقش اجتماعی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین علی صبوحی، پژوهشگر و استاد حوزه:
پیوند فرهنگ عاشورا، تدبر در قرآن و بصیرتافزایی از ویژگیهای اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه است
بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه با عنوان «روضه راه بهشت» نمونهای از یک هیئت تراز قرآنی و ولایی بود. این برنامه با دقت، ظرافت و نگاه جامع فرهنگی طراحی شده و توانست فضایی فراهم کند که نیازهای فرهنگی، دینی و مذهبی اقشار مختلف جامعه را متناسب با شرایط و نیازهای آنان پاسخ دهد.
تنوع برنامههای این اجتماع معنوی بهگونهای بود که نوجوانان، جوانان، بانوان و دیگر گروههای سنی هر کدام متناسب با نیاز خود از برنامههای فرهنگی، آموزشی و مذهبی بهرهمند شدند. همچنین برپایی غرفههای فرهنگی و فراهم شدن فضای مناسب برای حضور خانوادهها، زمینه مشارکت گسترده مردم را فراهم ساخت و با استقبال مطلوبی روبهرو شد.
اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه تنها به سخنرانی و مرثیهخوانی محدود نبود. در این مراسم، هر شب برنامههای روشنگرانه و بصیرتافزا درباره نقش فولاد مبارکه در توسعه کشور، خدمات این مجموعه به کارکنان و مردم، همچنین روایت اقدامات انجامشده پس از حملات دشمن و بازسازی بخشهای آسیبدیده ارائه میشود که اقدامی ارزشمند در حوزه جهاد تبیین است.
توجه مسئولان فرهنگی فولاد مبارکه به موضوع تدبر در قرآن، آن هم با رویکردی عمیق و آموزشی، شایسته تقدیر است. پیش از برگزاری این اجتماع نیز برنامههایی همچون تدبر در سوره فتح و دیگر سورههای قرآن در قالب طرحهایی مانند «اقیانوس آرام» برگزار شده و هزاران نفر از کارکنان و خانوادههای آنان با مباحث تدبر در قرآن آشنا شدهاند.
بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه فرصت مناسبی برای یادآوری، تعمیق و گسترش آموزههای قرآنی است و میتواند افراد بیشتری را با فرهنگ تدبر در قرآن آشنا کند.
این تجربه، الگویی موفق و قابل تکثیر برای دیگر مجموعههای صنعتی کشور است. شاید در نگاه نخست انتظار نرود یک مجموعه صنعتی چنین فعالیت گسترده، عمیق و اثرگذاری در حوزه فرهنگ، دین، بصیرتافزایی و ارزشهای انقلاب اسلامی داشته باشد، اما این اقدام نشاندهنده دغدغهمندی فرهنگی و نگاه ارزشمحور مدیران فولاد مبارکه است و میتواند الهامبخش سایر نهادها و صنایع کشور باشد.
بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه از دریچه نگاه مدیران گروه فولاد مبارکه؛
بازدید معاونان،مدیران و رؤسای شرکت و مدیران عامل گروه فولاد مبارکه از اجتماع آیینی «روضه راه بهشت» و بخشهای فرهنگی آن، بیش از هر چیز، نمایانگر پیوند عمیق میان ارزشهای عاشورایی، مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگ سازمانی در این مجموعه است. بر اساس دیدگاههای این مدیران، «روضه راه بهشت» بهمرور از قالب یک مراسم سوگواری صرف خارج شده و به کانونی چندمنظوره بدل شده است؛ بستری که با تبیین آموزههای دینی، تحکیم پیوند میان سازمان و خانوادهها و دمیدن روح امید، ظرفیتهای بیبدیل فولاد مبارکه را در انتقال پیام استقامت و همدلی به نسلهای گوناگون به شکلی اثرگذار بازنمایی میکند.
غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری شرکت فولاد مبارکه:
حمایت و همدلی خانوادههای فولاد مبارکه پشتوانهای ارزشمند برای تداوم تولید و بازسازی صنعت است
حمایت خانوادههای فولاد مبارکه از کارکنان و مجموعه تولید، پشتوانهای ارزشمند برای ادامه مسیر صنعت است. امشب شاهد حضور گسترده خانواده فولاد مبارکه در مراسمی وزین و غنی بودیم و چند نکته در این رویداد برای من قابلتوجه بود.
نخستین نکته قابلتوجه در این مراسم همراهی و حمایت خانوادههای کارکنان فولاد مبارکه بود. خانوادهها در دوران اوج تولید نیز همواره پشتیبان همکاران ما بودند؛ زیرا کارکنان در هر زمان که نیاز بود در محل کار حضور پیدا میکردند و خانوادهها نیز با درک شرایط، همراه و حامی آنان بودند. حتی امروز نیز بسیاری از خانوادهها پیگیر مسائل کارخانه و روند فعالیتهای تولیدی هستند و این حمایت برای ما بسیار ارزشمند است.
وقتی از توسعه متوازن صحبت میکنیم، نباید تنها به توسعه خطوط تولید فکر کنیم؛ بلکه این مفهوم شامل توسعه سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و ابعاد فرهنگی مجموعه نیز میشود و همه این بخشها باید در کنار یکدیگر رشد کنند. یکی از بسترهای مهم برای تحقق توسعه فرهنگی، بهرهگیری از آموزههای ارزشمند فرهنگ عاشورا و سیره اهلبیت(ع) است. این مفاهیم میتواند به شکلگیری فرهنگ سازمانی غنیتر در فولاد مبارکه کمک کند و امروز شاهد پیوند فرهنگ عاشورایی، فرهنگ خانواده، فرهنگ کار و فرهنگ تولید در این اجتماع بودیم.
امروز هم کشور و هم فولاد مبارکه در شرایط ویژهای قرار دارند. در شرایط کنونی، حمایت خانوادهها و مردم از کشور، فرهنگ و سازمان خود اهمیت خاصی دارد. این همراهی و دلگرمی، انگیزهای مضاعف برای کارکنان فولاد مبارکه است تا با قدرت و استواری بیشتری مسیر بازسازی و بازگشت بخشهای آسیبدیده را دنبال کنند و این اقدامات در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
جا دارد از دستاندرکاران برگزاری این اجتماع معنوی قدردانی کنم. برگزاری چنین رویدادی نیازمند ماهها برنامهریزی و هماهنگی است تا علاوه بر ایجاد فضای معنوی و عزاداری، برنامههای فرهنگی، اطلاعرسانی و ارتباط خانوادهها با مجموعه نیز به بهترین شکل اجرا شود. از همه عزیزانی که برای برگزاری این اجتماع ارزشمند تلاش کردند، تشکر میکنم.
محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری شرکت فولاد مبارکه:
غرفههای فرهنگی روضه راه بهشت نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورا دارند
غرفههای فرهنگی روضه راه بهشت، بستری اثرگذار برای ترویج فرهنگ عاشورا و انتقال مفاهیم دینی به خانوادهها و نسلهای مختلف است ضمن این که این اجتماع معنوی بر نقش مؤثر برنامههای فرهنگی و غرفههای محتوایی در تبیین فرهنگ عاشورا و انتقال پیام نهضت امام حسین (ع) به خانوادهها تأکید دارد.
فولاد مبارکه همواره تلاش کرده است این مراسم معنوی را در بهترین سطح برگزار کند و خوشبختانه امسال نیز علاوه بر برگزاری باشکوه آیین عزاداری، برنامههای متنوع و اثرگذاری در غرفههای فرهنگی پیشبینی شده است.
با توجه به محتوای ارائهشده در این غرفهها باید اذعان داشته باشیم فعالیتهای فرهنگی طراحیشده به ارتقای شناخت مخاطبان از مکتب اهلبیت (ع)، واقعه کربلا و رسالت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان کمک میکند و این مفاهیم ارزشمند را به اقشار مختلف جامعه و خانوادهها منتقل میسازد.
برای گروههای مختلف سنی، بهویژه کودکان و خانوادهها، برنامههای مناسبی تدارک دیده شده و تلاش شده تا ارزشها و باورهای دینی با شیوهای جذاب و اثرگذار به نسلهای مختلف منتقل شود.
در خاتمه از تلاشهای دستاندرکاران برگزاری این مراسم، بهویژه مدیریت ارتباطات و روابط عمومی و تمامی همکاران برگزارکننده، قدردانی می کنم.
غلامرضا کمالی، مدیر ارشد تولید شرکت فولاد مبارکه:
برنامههای فرهنگی فولاد مبارکه سرمایه اجتماعی سازمان را تقویت میکند
امام حسین(ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است و اگر بخواهیم در مسیر زندگی و کار به موفقیتهای بزرگتری دست پیدا کنیم، باید از آموزههای این مکتب بهره بگیریم. در مجموعه فولاد مبارکه نیز اگر به دنبال افزایش همدلی، ایثار، فداکاری، تلاش و پیشرفت هستیم، باید از فرهنگ عاشورا و سیره اهلبیت(ع) درس بگیریم و این ارزشها را در محیط سازمانی جاری کنیم.
برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی در این گروه صنعتی علاوه بر پاسداشت شعائر دینی، نقش مهمی در توسعه معارف و تقویت پیوندهای اجتماعی دارد. اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه از جمله برنامههایی است که با رویکردی خلاقانه برگزار میشود و امسال نیز شاهد برنامهریزی گسترده و مشارکت پررنگ خانوادهها در آن هستیم.
حضور خانوادهها در این رویدادها موجب ارتقای فرهنگ خانواده بزرگ فولاد مبارکه میشود و این موضوع بهصورت مستقیم بر فرهنگ کارکنان، فضای سازمانی و در نهایت مسیر پیشرفت شرکت اثرگذار خواهد بود.
معنویت و اخلاق حرفهای در موفقیت سازمانها نقش مهمی دارد. یافتههای جدید علم مدیریت نیز بر نقش ارزشهای معنوی و اخلاق حرفهای در رشد و تعالی صنایع تأکید دارد و فعالیتهای فرهنگی از این جنس میتواند به ارتقای سرمایه انسانی و فرهنگی سازمان کمک کند. خانواده گروه فولاد مبارکه با بیش از ۱۰۰ هزار نفر، هر سال با برگزاری چنین برنامههایی یک گام در مسیر ارتقای فرهنگی پیش میرود و این حرکت میتواند در بهبود فرهنگ عمومی جامعه نیز اثرگذار باشد.
امیدوارم فولاد مبارکه با بهرهگیری از عنایات اهلبیت(ع) و تکیه بر ارزشهای انسانی و اخلاقی، مسیر موفقیت و خدمت به کشور را با قدرت ادامه دهد.
محمدعلی صوفی، مدیر حراست شرکت فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه؛ نهادی اثرگذار حوزههای فرهنگی و اجتماعی
مسئولیت اجتماعی در واقع از جمله موضوعاتی است که در قالب مصوبه مجمع فولاد مبارکه تعریف میشود و سهامداران تصویب میکنند چه مبلغی در اختیار فولاد قرار گیرد تا این منابع در حوزههای مختلف، برای کمک به استان و نیز در مجموعه فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی، علمی و سایر بخشها مورد استفاده قرار گیرد.بر همین اساس، اقدامات و برنامههایی از جنس آنچه اکنون در آن حضور داریم، در امتداد همین سیاستها و رویکردهای تعیینشده قرار دارد و با هدف ایفای نقش موثرتر فولاد مبارکه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی دنبال میشود.
روضه راه بهشت بهویژه غرفههای فرهنگی از جمله اقداماتی است که میتواند آثار ارزشمندی در حوزه آگاهیبخشی و ارتباط با خانوادهها به همراه داشته باشد.این غرفهها بسیار عالی هستند برای اینکه کارکنان فولاد مبارکه و بهویژه فرزندان آنان، شناخت دقیقتری از زحماتی که پدران یا مادرانشان میکشند پیدا کنند؛ اینکه چه زمانی میگذارند، چه تلاشی انجام میدهند و چگونه برای آنکه بتوانند فرزندانشان را رشد بدهند، بزرگ کنند و به جامعه تحویل دهند، سختیهای مختلفی را تحمل میکنند.
وقتی این مسائل از نزدیک دیده شود، طبیعی است که فرزندان و خانوادهها بهتر متوجه میشوند پشت این تلاشها چه میزان مسئولیت، فداکاری و مجاهدت وجود دارد. این شناخت، هم به تقویت پیوند عاطفی خانواده با محیط کار کمک میکند و هم درک عمیقتری از ارزش کار، تلاش و مسئولیتپذیری در ذهن نسل جدید ایجاد خواهد کرد.
چنین برنامههایی فقط یک اقدام فرهنگی ساده نیست، بلکه میتواند به بستری برای انتقال مفاهیم مهمی همچون تعهد، سختکوشی، هویت سازمانی و نقشآفرینی اجتماعی تبدیل شود.بهویژه با اتفاقی که در فولاد مبارکه بابت دو حمله اخیر صورت گرفت، اهمیت این موضوع بیشتر نمایان شد که باید نشان داده شود فولاد مبارکه چه اثری در اقتصاد کشور دارد.
معرفی این ابعاد از اثرگذاری فولاد مبارکه، تنها از طریق گزارشهای رسمی و آماری محقق نمیشود، بلکه گاهی همین روشها و برنامههای فرهنگی میتواند به شکلی ملموستر و قابلدرکتر، نقش واقعی این مجموعه را برای مردم، خانوادهها و نسل جوان تبیین کند.
این قبیل فعالیتها میتواند بهخوبی نشان دهد که فولاد مبارکه تنها یک مجموعه تولیدی نیست، بلکه نهادی اثرگذار در ابعاد مختلف کشور است؛ مجموعهای که نقش آن فقط در صنعت و اقتصاد خلاصه نمیشود و در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز حضوری معنادار و موثر دارد.برگزاری چنین برنامههایی، بهویژه در قالب موکبها و غرفههای فرهنگی، میتواند این واقعیت را برای مخاطبان روشنتر کند و تصویری جامعتر از جایگاه فولاد مبارکه در کشور ارائه دهد.
ابراهیم کاظمی، مدیر سازماندهی و طبقهبندی مشاغل شرکت فولاد مبارکه:
«راه بهشت» نمادی از مأموریت اجتماعی و امیدآفرینی فولاد مبارکه است
امروزه رویدادهای فرهنگی برگزارشده از سوی فولاد مبارکه تنها یک مراسم نیست. پیام این شرکت به جامعه، امید، استقامت و خانوادهمحوری است و این مجموعه با تکیه بر ارزشهای ایرانی اسلامی، تعالی خود را در گرو تعالی جامعه پیرامونی میداند.
هر رویدادی که فولاد مبارکه برگزار میکند، حامل پیامی روشن برای جامعه است؛ پیامی مبتنی بر امید، استقامت و حرکت در مسیر تحقق چشمانداز این مجموعه بر پایه ارزشهای ایرانی اسلامی.
این برنامه صرفاً یک مراسم نیست، افزود: این اجتماع معنوی، بخشی از یک مسیر رشد و تعالی است؛ مسیری که تنها به پیشرفت سازمان محدود نمیشود، بلکه تعالی خانوادهها و جامعه را نیز دنبال میکند. فولاد مبارکه در سطح ملی و جهانی به دنبال تحقق این هدف با الگویی مبتنی بر اصالت است.
اصالت این مجموعه در خانواده، همدلی و مردمدوستی است. در نگاه فولاد مبارکه، مأموریت صنعت تنها تولید نیست، بلکه خدمت به مردم، ارتقای کیفیت زندگی و ایفای نقش در تحقق عدالت اجتماعی است. از همین رو دانش، تجربه و توانمندیهای این مجموعه نیز باید در خدمت رشد و تعالی جامعه قرار گیرد.
مردمی بودن فولاد مبارکه یکی از نقاط قوت شرکت است. فولاد مبارکه نه تنها خود را جدا از جامعه نمیداند، بلکه بخشی از مردم و در متن جامعه است. رویدادهایی مانند «روضه راه بهشت» نیز جلوهای از همین نگاه و بخشی از مأموریت فرهنگی و اجتماعی فولاد مبارکه محسوب میشوند.
از دستاندرکاران برگزاری این برنامه قدردانی میکنم. توجه داشته باشیم که امسال شاهد تنوع و کیفیت بیشتری نسبت به سالهای گذشته بودیم و این نشاندهنده تلاش و بهبود مستمر همکاران در حوزه فعالیتهای فرهنگی است.
با توجه به شرایط اخیر کشور و آسیبهای واردشده به این مجموعه باید درنظر داشته باشیم با وجود خسارتهایی که فولاد مبارکه در جریان جنگ تحمیلی اخیر متحمل شد، این شرکت همچنان با روحیه امیدآفرین و مسئولیتپذیر در مسیر انجام مأموریتهای خود حرکت میکند و محور خانواده را در تمامی برنامههای خود مورد توجه قرار داده است.
حضور و مشارکت گروههای مختلف سنی در برنامههای متنوع این اجتماع معنوی، نشاندهنده نگاه خانوادهمحور فولاد مبارکه است. امیدواریم مردم اصفهان این برنامه را بهعنوان هدیهای از سوی فولاد مبارکه در شرایط دشوار امروز بپذیرند.
این مجموعه با اتکا به دانش، تجربه و همت سرمایه انسانی خود، مسیر بازسازی و احیا را با قدرت ادامه خواهد داد و در آیندهای نزدیک، پرتوانتر از گذشته خواهد درخشید. هدف نهایی ما توسعه و گسترش الگوی موفق فولاد مبارکه در سراسر کشور و ایفای هرچه مؤثرتر مأموریت خدمت به مردم، تحقق عدالت و خلق آیندهای بهتر است.
سید محمدرضا انگشترساز اصفهانی، مدیر سلامت و ایمنی شرکت فولاد مبارکه:
روضه راه بهشت تلفیق فرهنگ عاشورایی و مسئولیتپذیری اجتماعی است
این رویداد فرهنگی و مذهبی که طی سالهای اخیر با همت مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه برگزار میشود، اقدامی ارزشمند و اثرگذار است؛ زیرا در کنار پاسداشت شعائر اسلامی و فرهنگ عزاداری، نقش مهمی در ترویج ارزشهای فرهنگی و آشنایی نسل جدید با معارف دینی و مذهبی ایفا میکند.
این برنامه با هدف جذب خانوادهها و نسل جوان به فعالیتهای فرهنگی و مذهبی برگزار میشود و استمرار آن در سالهای آینده نیز میتواند آثار ارزشمندی در تقویت فرهنگ دینی جامعه داشته باشد.
درخصوص تمهیدات ایمنی اتخاذ شده نیز باید گفت: همانند سالهای گذشته، نیروهای اورژانس، آتشنشانی و سایر تیمهای امدادی شرکت با آمادگی کامل در محل حضور داشتند تا در صورت نیاز خدمات لازم را ارائه کنند. حفظ آمادگی کامل برای مدیریت شرایط احتمالی، ضرورتی انکارناپذیر است.
افشین خیامیم، مدیر مهندسی صنایع شرکت فولاد مبارکه:
غرفههای روضه راه بهشت با تنوع محتوایی، همه گروههای سنی را جذب کردهاند
غرفههای فرهنگی این رویداد با برنامهریزی و نگاه کارشناسی طراحی شدهاند و از تنوع بسیار خوبی برخوردارند؛ بهگونهای که تقریباً همه گروههای سنی و سلایق مختلف را پوشش میدهند و توانستهاند مخاطبان زیادی را جذب کنند.
اجرای چنین غرفههای متنوع و منسجمی کار بزرگی است. پشتوانه فکری و محتوایی این غرفهها کاملاً مشهود است و همین موضوع، نقش مهمی در استقبال گسترده بازدیدکنندگان داشته است.
امسال به دلیل حملهای که به فولاد مبارکه صورت گرفت، روایت مقاومت و تبیین اهمیت این مجموعه صنعتی در بخشهای مختلف نمایشگاه، بهویژه غرفه هفت روایت، نمود پررنگی داشت و این موضوع، تفاوت اصلی روضه راه بهشت امسال با سالهای گذشته است. به همین دلیل، این رویداد علاوه بر جنبههای فرهنگی و مذهبی، نقش مهمی در تبیین جایگاه و اهمیت فولاد مبارکه ایفا میکند.
صادق فرخی، مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فولاد مبارکه:
بسیج همه ظرفیتهای خدماتی برای میزبانی از ۵۰ هزار نفر
با اشاره به برنامهریزی گسترده برای برگزاری بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه، تمامی ظرفیتهای خدماتی این گروه صنعتی برای پشتیبانی از ابن برنامه به کار گرفته شد تا این رویداد ۵۰ هزار نفری با بهترین کیفیت برگزار شود.
واحدهای مختلف خدمات عمومی از جمله رستورانها و مراکز پذیرایی، ترابری، تشریفات، آبدارخانهها، چایخانهها و دفتر برنامهریزی با هماهنگی روابط عمومی، از مراحل پیش از اجرا تا برگزاری مراسم در کنار یکدیگر فعالیت کردند.
برگزاری رویدادی در این سطح نیازمند برنامهریزی دقیق و تأمین زیرساختهای لازم بود و جلسات متعددی برای هماهنگی بخشهای مختلف برگزار شد تا خدمات مورد نیاز کارکنان و خانوادههای آنان به بهترین شکل ارائه شود.
در حوزه پشتیبانی اقدامات متعددی نظیر ساماندهی پارکینگها و مسیرهای تردد، آمادهسازی مراکز پذیرایی، تأمین کالاهای مورد نیاز، راهاندازی چایخانهها و پشتیبانی تشریفاتی از جمله اقداماتی بود که توسط تیمهای مختلف خدماتی انجام شد.
درخصوص بخشهای فرهنگی و غرفههای جانبی امسال این اجتماع معنوی نیز باید گفت رویداد امسال تفاوت ویژهای داشت؛ زیرا برای گروههای سنی و سلایق مختلف، برنامهها و غرفههای متنوعی پیشبینی شده بود و خانوادهها میتوانستند در کنار مراسم اصلی، از ظرفیتهای فرهنگی و معنوی این مجموعه استفاده کنند. این نگاه جامع و خانوادهمحور باعث شد تمامی اعضای خانواده بتوانند در این رویداد حضور داشته باشند و از فضای معنوی و فرهنگی آن بهرهمند شوند.
محسن طبیعی، مدیر گزینش شرکت فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه با پیوند صنعت، خانواده و فرهنگ محرم، نقشآفرینی اجتماعی خود را تقویت کرده است
فولاد مبارکه از ابتدای تأسیس، مسئولیت اجتماعی را در کنار مأموریت تولیدی خود مورد توجه قرار داده و همواره تلاش کرده است علاوه بر نقشآفرینی در صنعت، در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز اثرگذار باشد. این نقشآفرینی محدود به مجموعه فولاد مبارکه نبوده و در شهرستان مبارکه، شهر اصفهان، استان و مناطق پیرامونی نیز با اجرای برنامههای مختلف فرهنگی و اجتماعی دنبال شده است.
در سالهای اخیر موضوع خانواده به یکی از محورهای مهم برنامههای اجتماعی این گروه صنعتی تبدیل شده است. خانوادهها یکی از بهترین بسترها برای ایجاد ارتباط فرهنگی و اجتماعی هستند و فولاد مبارکه با بهرهگیری از ظرفیت ارزشمند ماه محرم و فرهنگ عاشورا، زمینه حضور خانواده کارکنان و شهروندان اصفهانی را در فضایی فرهنگی و معنوی فراهم کرده است.
در برنامه بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه «روضه راه بهشت» تلاش شده است مخاطبان از سنین مختلف، از کودکان پنج ساله تا خانوادهها و عموم مردم، درگیر این فضای فرهنگی شوند و از بخشهای مختلف آن بهره ببرند.
برنامههای متنوع و غرفههای فرهنگی، بخشهای ویژه کودکان، غرفههای مرتبط با ایثار و مقاومت و فضاهای تعاملی، موجب شده است خانوادهها در کنار مراسم عزاداری و مداحی، تجربهای متفاوت و ماندگار از یک رویداد فرهنگی داشته باشند.
امیدوارم این اجتماع معنوی در سالهای آینده با قدرت و غنای بیشتر ادامه یابد و بتواند نقش مؤثرتری در تقویت پیوند خانوادهها و توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ایفا کند.
محمد سامونی، رئیس امور فرهنگی مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه:
تعالی فرهنگی، انسجام سازمانی و تابآوری؛ دستاوردهای اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه
امسال نیز به لطف الهی، بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه با عنوان روضه راه بهشت با حضور کارکنان، خانوادههای آنان، کارکنان پیمانکار و بازنشستگان برگزار شد و محور اصلی آن «مقاومت و تابآوری» بود؛ مفهومی که امروز از مهمترین نیازهای جامعه برای عبور از شرایط دشوار به شمار میرود.
این رویداد بزرگترین اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه است و با هدف تعالی فرهنگی، تقویت انسجام هویتی و افزایش همدلی میان کارکنان و سازمان برگزار شد و بیتردید آثار و برکات آن به مجموعه فولاد مبارکه بازخواهد گشت.
در این رویداد برای همه گروههای سنی از کودکان پیشدبستانی و دانشآموزان تا خانوادهها، برنامههای متناسبی پیشبینی شد. همچنین در «میدان عهد» بیش از ۲۰ غرفه فرهنگی با موضوعاتی همچون قرآن، کتاب، نشریه «مبارک» و «همخانواده» و سایر خدمات فرهنگی برپا شد تا خانوادهها در کنار بهرهمندی از مراسم سخنرانی و مداحی، از این ظرفیتها نیز استفاده کنند.
استقبال خانوادهها از این برنامه را میتوان بسیار مطلوب ارزیابی کرد. حضور پرشور کارکنان و خانوادههای آنان، نشاندهنده استقبال گسترده از این رویداد بود. همچنین نشستهای پیش از نماز مغرب با موضوع «تابآوری و مقاومت» که توسط دکتر عزیزی برگزار شد، با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود و انگیزه ما را برای ادامه این مسیر دوچندان کرد.
در بخش محتوایی مراسم، سخنران اصلی مراسم با رویکرد تدبر در سوره مبارکه حدید، به تبیین پیوند مفاهیم قرآنی با صنعت فولاد پرداخت. همچنین مستندی کوتاه از حمله به فولاد مبارکه و روند بازسازی مجموعه برای حاضران به نمایش درآمد که بازخوردهای بسیار مثبتی به همراه داشت و نقش راهبردی فولاد مبارکه و توانمندی این مجموعه در عبور از بحران را برای مخاطبان بهخوبی تبیین کرد.
در خصوص انتخاب شعار محوری مراسم نیز باید گفت شعار «از خیمه حسین(ع) تا سنگر تولید؛ عهد ما مقاومت» از طریق یک پویش مشارکتی انتخاب شد. در این پویش حدود هزار و ۶۰۰ پیشنهاد از سوی کارکنان دریافت شد و پس از بررسی، این شعار به عنوان شعار نهایی مراسم برگزیده شد و در آیین اختتامیه نیز از پیشنهاددهنده آن تقدیر به عمل آمد.
بهروز قاسمی، رئیس حفاظت فیزیکی شرکت فولاد مبارکه:
مشارکت روزانه ۷۰ نیروی حفاظت فیزیکی فولاد مبارکه در اجتماع معنوی خانوادهها
به لطف خدا و با برنامهریزیهای انجامشده، مراسم امسال نسبت به سالهای گذشته از نظم و انسجام بیشتری برخوردار بود و بسیاری از مسائل سالهای قبل، بر اساس نظرسنجیها و بازخوردهای دریافتشده، برطرف شد.
جانمایی مناسب غرفهها امسال، فضای مناسبتری برای اجرای برنامههای فرهنگی فراهم کرد و به بهبود نظم و کیفیت برگزاری مراسم کمک شایانی داشت.
واحد حفاظت فیزیکی نیز همانند سالهای گذشته در کنار سایر واحدهای اجرایی و عملیاتی، مسئولیت تأمین امنیت، مدیریت تردد و نظمبخشی به خودروهای ورودی را بر عهده داشت و خوشبختانه در طول برگزاری مراسم، هیچ مورد خاصی گزارش نشد. بهطور متوسط هر شب حدود ۷۰ نفر از کارکنان حفاظت فیزیکی در اجرای این مأموریت مشارکت داشتند. امیدواریم خداوند توفیق خدمت به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را در سالهای آینده نیز نصیب همه خادمان این مراسم معنوی کند.
مهدی کویتی، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری آتیهفولاد:
روضه «راه بهشت» جلوهای از توجه فولاد مبارکه به خانواده است
علاوه بر فضای معنوی و فرهنگی حاکم بر این رویداد و در کنار مراسم روضه، غرفههای فرهنگی متنوع و باکیفیتی برای همه گروههای سنی پیشبینی شده است که با استقبال خوب خانوادهها همراه شده و فضایی مناسب برای حضور همزمان والدین و فرزندان فراهم کرده است.
خانوادهها در کنار بهرهمندی از فضای معنوی روضه، از برنامهها و غرفههای فرهنگی، آموزشی و کودک نیز استفاده میکنند و این موضوع نشاندهنده نگاه خانوادهمحور و توجه فولاد مبارکه به ارتقای فعالیتهای فرهنگی است.
در خصوص روند بازگشت واحدهای تولیدی فولاد مبارکه به مدار بهرهبرداری خبرهای امیدوارکنندهای به گوش میرسد و امیدواریم با تلاش شبانهروزی کارکنان، کورهها یکی پس از دیگری وارد مدار تولید شوند و این مجموعه هرچه سریعتر به جایگاه پرافتخار خود بازگردد؛ اتفاقی که بیشک پاسخی قاطع به دشمنان خواهد بود.
سال گذشته، شرکتهای گروه فولاد مبارکه از منظر اقتصادی با آزمونهای متعددی مواجه شدند؛ اما با حمایتهای فولاد مبارکه و تلاش کارکنان، همه شرکتهای گروه از این شرایط سربلند خارج شدند.
گروه سرمایهگذاری آتیهفولاد نیز در سال گذشته رشد قابلتوجهی در سودآوری و عملکرد به ثبت رساند که این موفقیت، نتیجه حمایتهای فولاد مبارکه و همت و تلاش تمامی همکاران در مجموعه آتیهفولاد بود.
امیر سامان روستایی، مدیرعامل امینطب سپانو:
اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه جلوهای از همدلی و سرمایه اجتماعی است
اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه جلوهای کمنظیر از همدلی، پیوند اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی در این مجموعه است.
غرفههای فرهنگی «میدان عهد» علاوه بر پاسداشت ارزشهای فرهنگی و مذهبی، زمینه تعامل بیشتر کارکنان، خانوادهها و شرکتهای تابعه گروه فولاد مبارکه را فراهم کرد و نقش مؤثری در افزایش حس تعلق سازمانی داشت.
برگزاری این مراسم با برنامهریزی دقیق مدیر گروه ارتباطات فولاد مبارکه و همراهی واحدهای مختلف، نمونهای روشن از هماهنگی و همافزایی در مجموعه بزرگ فولاد مبارکه است.
شرکت امینطب سپانو با حضور در این اجتماع معنوی، به ارائه خدمات سلامت، مشاوره پزشکی و پاسخگویی به نیازهای درمانی مراجعهکنندگان، بخشی از نقش امینطب سپانو در این رویداد پرداخت که با هدف خدمترسانی به خانوادههای فولاد مبارکه انجام شد.
حضور نیروهای امدادی، اورژانس و تیمهای آتشنشانی فولاد مبارکه اقدامی ارزشمند در راستای افزایش آرامش خاطر شرکتکنندگان و ارتقای آمادگی عملیاتی واحدهای امدادی بود و این هماهنگی میدانی، نشاندهنده ظرفیت بالای مجموعه برای مدیریت رویدادهای بزرگ و خدمترسانی اثربخش است.
چنین برنامههایی علاوه بر زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی، بیانگر رویکرد فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی، توجه به سلامت کارکنان و خانوادهها و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی در گروه است.
امیرحسین کریمدادی، مدیرعامل شرکت فولاد سنگ:
انسجام خانواده بزرگ فولاد مبارکه، پشتوانه پایداری تولید است
توجه به ابعاد انسانی، فرهنگی و اجتماعی کارکنان در کنار شاخصهای تولید و بهرهوری، بخش جداییناپذیر مدیریت اثربخش و توسعه پایدار سازمانهاست. سازمانی که بتواند حس تعلق، همدلی و انسجام را در میان کارکنان و خانوادههای آنان، به ویژه در شرایط کنونی تقویت کند، از ظرفیت بیشتری برای مواجهه با شرایط دشوار و دستیابی به اهداف کلان برخوردار خواهد بود.
فولادسنگ بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه فولاد مبارکه، خود را عضوی از این خانواده بزرگ میداند و حضور همکاران ما در چنین برنامههایی، نمادی از پیوند فرهنگی و انسجام سازمانی میان شرکتهای گروه فولادمبارکه است.
کارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان هستند و زمانی میتوانند با انگیزه و اثربخشی بیشتری در مسیر اهداف مجموعه حرکت کنند که خود را بخشی از یک خانواده بزرگ، هدفمند و همسو با ارزشهای سازمان بدانند.
فرهنگ حسینی سرشار از مفاهیمی همچون مسئولیتپذیری، وفاداری، ایثار، ایستادگی و حرکت در مسیر حق است؛ ارزشهایی که در محیطهای کاری نیز میتوانند به تعهد حرفهای، تلاش مستمر، همکاری مؤثر و روحیه مسئولیتپذیری تبدیل شوند.
تولید امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به این روحیه نیاز دارد. هنگامی که کارکنان با باور، انگیزه و احساس مسئولیت در میدان حضور داشته باشند، عبور از دشواریها و دستیابی به موفقیتهای بزرگ امکانپذیر خواهد بود.
نقش مهم خانوادهها در موفقیت کارکنان بر همگان آشکار است. آرامش و حمایت خانواده، یکی از عوامل اصلی افزایش انگیزه و بهرهوری نیروی انسانی است. از این رو، برنامههای فرهنگی و اجتماعی ویژه کارکنان و خانوادههای آنان، بخشی از رویکرد بلندمدت مدیریت سرمایه انسانی در مجموعه فولاد مبارکه محسوب میشود. برگزاری برنامههایی ویژه والدین و کودکان در کنار مراسمهای فرهنگی، نشاندهنده نگاه آیندهنگر این مجموعه به تقویت سرمایه اجتماعی، تربیت نسل آینده و تحکیم پیوندهای انسانی است.
شعار «از خیمه حسین(ع) تا سنگر تولید، عهد ما، مقاومت» در بزرگترین اجتماع معنوی گروه فولادمبارکه تنها یک عنوان مناسبتی نیست، بلکه بیانگر رویکردی مبتنی بر مسئولیت، خدمت، امید و پیشرفت است. فرهنگ حسینی به ما میآموزد که در مسیر تحقق اهداف بزرگ، با ایمان، اراده و استقامت حرکت کنیم.
فولادسنگ در کنار خانواده بزرگ فولاد مبارکه، با اتکا به دانش، تخصص و همدلی کارکنان خود، مسیر توسعه و خدمت به صنعت کشور را با قدرت ادامه خواهد داد. این شرکت بهعنوان یکی از تأمینکنندگان مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد، بهویژه محصولات آهکی، نقش مؤثری در استمرار و پایداری فرایند تولید در فولاد مبارکه ایفا میکند. کارکنان فولادسنگ نیز در شرایط خاص کنونی کشور، همواره با تعهد، تخصص و مسئولیتپذیری در مسیر تحقق اهداف تولیدی گام برداشتهاند و این سرمایه ارزشمند، مهمترین پشتوانه موفقیتهای مجموعه به شمار میرود.
هومن فیروزی، مدیرعامل باشگاه سپاهان نوین:
فرهنگ مقاومت، پشتوانه موفقیت ورزشکاران است
امروز تلفیق فعالیتهای ورزشی با ارزشهای اخلاقی یک اصل مسلم دانسته میشود. ما در باشگاه سپاهان نوین بر این باوریم که رسالت ما تنها محدود به پرورش جسم و مهارتهای فنی ورزشکاران نیست.
دعوت بیش از ۶۰۰ نفر از اعضای آکادمی باشگاه سپاهان نوین، آکادمی فرزندان فولاد مبارکه، تیم های صنعت و پرسنل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان نوین همراه با خانواده هایشان برای شرکت در این اجتماع معنوی، نشاندهنده تعهد عمیق ما به این رسالت فرهنگی است.این اجتماع معنوی بستری راهبردی فراهم کرد تا ورزشکاران ما در فضایی معنوی، مفاهیم مقاومت، ایثار و ایستادگی را که لازمه موفقیت در میادین بزرگ ورزشی است، از نزدیک لمس کنند.
برنامهریزی برای حضور تیمهای صنعت و آکادمیها در این سوگواره، در راستای تقویت انسجام داخلی و ایجاد آرامش روانی برای پرسنل و خانوادههایشان انجام شد. همچنین ایجاد بخش ویژه «حسینیه کودک» فرصتی مغتنم بود تا ورزشکاران ما نیز از برنامههای فرهنگی متناسب با سن خود بهرهمند شوند.
این حضور منسجم، بار دیگر نشان داد که خانواده بزرگ سپاهان نوین در کنار فعالیتهای تخصصی ورزشی، پایبندی به آرمانهای اسلامی و ملی را سرلوحه کار خود قرار داده است.
حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری:
اجتماع معنوی خانواده فولاد مبارکه با تقویت تابآوری خانوادهها، پایههای توسعه کشور را مستحکم میکند
برگزاری چنین برنامههایی از سوی مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه اقدامی ارزشمند و اثرگذار است؛ زیرا پایههای توسعه کشور تنها با سرمایهگذاری اقتصادی شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند تقویت زیرساختهای فرهنگی و تربیت نسلی است که مفهوم توسعه، ساختن کشور و مسئولیتپذیری اجتماعی را بهخوبی درک کند.
مهمترین عامل موفقیت کشورها در شرایط پیچیده امروز، تابآوری است. امروز بسیاری از کشورها، حتی اقتصادهای بزرگ جهان، با چالشهای اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند و آنچه برنده نهایی این میدان را مشخص میکند، توانایی ملتها در مقاومت، استقامت و حفظ انسجام است.
پیام این رویداد نیز بر همین مفهوم استوار است که با مقاومت و پایداری میتوان به دستاوردهای بزرگ دست یافت. انتقال این فرهنگ به خانوادهها، بهویژه همسران و فرزندان کارکنان، سبب میشود آنان با مسیر شکلگیری صنعت، اقتصاد و تلاشهای صورتگرفته برای حفظ آن آشنا شوند و نقش خود را در پشتیبانی از تولید و توسعه کشور بهتر درک کنند.
افزایش آگاهی خانوادهها نسبت به اهمیت تولید و صنعت، در نهایت به تقویت تابآوری اجتماعی و ملی منجر میشود و این سرمایه ارزشمند، زمینهساز موفقیت و پیروزی کشور در شرایط حساس خواهد بود.