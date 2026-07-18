احیا و حقیقت | روایت دوازدهم
شرکت فولاد خوزستان با انتشار روایتی از دوران پس از وقوع حادثه، از پیوند میان «بازسازی زیرساختهای صنعتی» و «بازیابی روحیه امید» سخن گفت. در این گزارش تأکید شده است که روند بازسازی در این مجموعه، فراتر از ترمیم سازهها، تلاشی برای دمیدن روح دوباره در کالبد صنعت با تکیه بر همت و همدلی کارکنان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، گاهی، پس از عبور آتش، نخستین نشانه زندگی نه در هیاهوی ماشینآلات، که در جوانهای کوچک نمایان میشود. در دل دیوارهای سوخته، میان قابهای شکسته و سکوت پس از حادثه، هنوز نشانههایی از حیات نفس میکشند؛ گویی زمین، پیش از هر کسی، به آینده ایمان آورده است.
شرکت فولاد خوزستان در این گزارش آورده است: «فولاد خوزستان تنها در حال بازسازی سازهها نیست؛ اینجا امید دوباره قد میکشد، اراده ریشه میدواند و از دل سختترین روزها، زندگی بار دیگر جوانه میزند.»
در بخش پایانی این روایت آمده است: ما آموختهایم که هر زخمی، اگر با ایمان، همت و همدلی همراه شود، میتواند آغاز فصلی تازه باشد. این روایت، داستان ایستادن است؛ داستان ساختن… و دوباره جوانه زدن.