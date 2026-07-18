بررسی بازار ماده اولیه فولادسازان،
قیمت سنگآهن در میانه جولای به کانال ۱۰۰ دلار بازگشت
به گزارش مرکز GMK، قیمت سنگآهن با عیار ۶۲ درصد (تحویل چین - CFR چینگدائو) تا ۱۴ جولای ۲۰۲۶ به ۱۰۲.۷۳ دلار به ازای هر تن رسید و پس از افت ماه ژوئن، دوباره روندی صعودی در پیش گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قیمتها در پایان ژوئن تا ۹۹ دلار در هر تن کاهش یافت که پایینترین سطح از آگوست ۲۰۲۵ محسوب میشد. به این ترتیب، قیمت سنگآهن نسبت به ۳۰ ژوئن حدود ۳.۸ درصد افزایش یافت.
بازار جهانی سنگآهن در نیمه اول جولای با نوسانات قابل توجهی همراه بود. با وجود اینکه عوامل بنیادی بازار همچنان ضعیف بودند، نگرانیها درباره احتمال اختلال در عرضه و برخی تحولات در چین باعث شد، قیمتها بار دیگر از مرز روانی ۱۰۰ دلار به ازای هر تن عبور کند.
در ابتدای ماه، گزارشهایی درباره تداوم. کاهش تولید فولاد چین فشار زیادی بر بازار وارد کرد. افزایش هزینه زغالسنگ ککشو و ضعف تقاضای فصلی برای فولاد، سودآوری فولادسازان را کاهش داد و بسیاری از کارخانهها را به کاهش تولید و تعویق خرید مواد اولیه واداشت.
از سوی دیگر، افزایش موجودی فولاد و پیشبینی رشد ذخایر سنگآهن در بنادر چین، در کنار تداوم عرضه مناسب از سوی تولیدکنندگان بزرگ جهان بر قیمتها فشار نزولی وارد کرد.
آمارهای گمرک چین نیز به بهبود فضای بازار کمک کرد. واردات سنگآهن این کشور در ژوئن نسبت به ماه قبل از آن ۱۵.۳ درصد افزایش یافت و در مجموع نیمه نخست سال نیز ۶.۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود؛ آماری که نشان میدهد با وجود رکود در بازار فولاد چین، سطح خرید سنگآهن همچنان بالا باقی مانده است.
در کوتاهمدت، روند قیمتها به سرنوشت اعتصاب احتمالی در BHP، سیاستهای تولید فولادسازان چینی و سرعت تجدید موجودی انبارها در چین بستگی خواهد داشت. اگر اختلالی در عرضه رخ ندهد و روند کاهش تولید فولاد در چین ادامه یابد، احتمال رشد بیشتر قیمتها محدود خواهد بود و انتظار میرود سنگآهن در محدوده ۱۰۰ دلار به ازای هر تن بماند.