چین با ملی شدن «بریتیش استیل» مخالفت کرد
به گزارش رویترز، پکن با انتقاد از تصمیم دولت بریتانیا برای ملی کردن British Steel، اعلام کرد: بهشدت با این اقدام مخالف است و از لندن خواست با شرکتهای چینی فعال در این کشور برخوردی منصفانه داشته باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، وزارت بازرگانی چین در بیانیهای اعلام کرد: طرف بریتانیایی بهصورت یکجانبه کنترل این شرکت را در دست گرفته و نقش و مشارکت گروه چینی «جینگه» در اقتصاد و جامعه بریتانیا را نادیده گرفته است.
این وزارتخانه تاکید کرد: اقدام لندن «بهطور جدی» به حقوق و منافع مشروع شرکت چینی آسیب رسانده و اعتماد شرکتهای چینی به سرمایهگذاری در بریتانیا را بهشدت تضعیف کرده است.
چین از دولت بریتانیا خواست به تعهدات خود در چارچوب توافق حفاظت از سرمایهگذاری چین و بریتانیا پایبند بماند.
وزارت بازرگانی چین درباره اقداماتی که ممکن است برای حمایت از حقوق شرکتهای چینی انجام دهد، جزئیاتی ارائه نکرد.