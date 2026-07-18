چین با ملی شدن «بریتیش استیل» مخالفت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: طرف بریتانیایی به‌صورت یکجانبه کنترل این شرکت را در دست گرفته و نقش و مشارکت گروه چینی «جینگه» در اقتصاد و جامعه بریتانیا را نادیده گرفته است.

این وزارتخانه تاکید کرد: اقدام لندن «به‌طور جدی» به حقوق و منافع مشروع شرکت چینی آسیب رسانده و اعتماد شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در بریتانیا را به‌شدت تضعیف کرده است.

چین از دولت بریتانیا خواست به تعهدات خود در چارچوب توافق حفاظت از سرمایه‌گذاری چین و بریتانیا پایبند بماند.

وزارت بازرگانی چین درباره اقداماتی که ممکن است برای حمایت از حقوق شرکت‌های چینی انجام دهد، جزئیاتی ارائه نکرد.

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