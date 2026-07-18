رشد ۱۷ درصدی تولید سنگآهن هند در نیمه نخست ۲۰۲۶
تولید سنگآهن هند در نیمه نخست ۲۰۲۶ با رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۸۴ میلیون تن رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس دادههای BigMint، مهمترین دلیل این موضوع، افزایش ظرفیت تولید دو شرکت بزرگ معدنی یعنی NMDC و Odisha Mining Corporation (OMC) بوده است.
تولیدات تجاری در نیمه نخست سال با رشد ۲۵ درصدی به ۱۱۵ میلیون تن رسید، در حالی که تولید سنگآهن از سوی شرکتهای فولادی برای تأمین نیاز داخلی تنها ۵ درصد افزایش یافت و به ۶۹ میلیون تن رسید.
رشد تولید سنگآهن از رشد تولید فولاد نیز پیشی گرفت؛ بهطوریکه تولید فولاد هند در این دوره تنها ۷ درصد افزایش یافت و به ۸۷ میلیون تن رسید. این موضوع نشاندهنده تغییر قابلتوجه روند بازار نسبت به نیمه نخست سال ۲۰۲۵ است؛ زمانی که رشد تولید سنگآهن از رشد صنعت فولاد عقب مانده بود.
رونق صنعت فولاد داخلی نیز به افزایش تولید سنگآهن کمک کرد. در این مدت، تولید گندله ۱۴ درصد رشد کرد و به ۶۳ میلیون تن رسید و تولید آهن اسفنجی نیز ۶ درصد افزایش یافت.
همچنین افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت داخلی سنگآهن و رسیدن میانگین قیمت سنگآهن ریزدانه در ایالت اودیشا به حدود ۵۶۰۰ روپیه به ازای هر تن، سودآوری شرکتهای معدنی را بهبود بخشید.
از سوی دیگر، صادرات سنگآهن هند نیز با اتکا به تقاضای باثبات چین و تضعیف ارزش روپیه، ۲۴ درصد افزایش یافت و به رشد تولید کمک کرد.
با وجود افزایش تولید داخلی، واردات سنگآهن هند نیز ۳۳ درصد رشد کرد و به ۴.۹۵ میلیون تن رسید؛ موضوعی که نشاندهنده کمبود سنگآهن باکیفیت و همچنین چالشهای لجستیکی در داخل این کشور است.