رشد ۲.۳ درصدی تولید مس پرو در ماه می
وزارت انرژی و معادن پرو اعلام کرد: تولید مس سومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان در ماه می نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۲۶ هزار تن رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، این وزارتخانه در گزارش اولیه خود افزود: در پنج ماه اول سال، تولید مس نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافته و به یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن رسیده است.
به گفته منابع صنعتی، پرو در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۷۷ میلیون تن مس تولید کرد، سطحی که در سه سال گذشته به دلیل کمبود پروژههای جدید، درگیریهای اجتماعی و کاهش عیار سنگ معدن در معادن اصلی، ثابت مانده است.
کاهش نولید آنتوفاستا در نیمه نخست سال
شرکت معدنی آنتوفاگاستا اعلام کرد: تولید مس شرکت در نیمه نخست سال به دلیل کاهش تولید در دو معدن کلیدی ۹.۵ درصد کاهش یافته و به ۲۸۵ هزار تن رسیده است، اما انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ در مجموع تولید بیشتری داشته باشد.
«ایوان آریاگادا» مدیرعامل آنتوفاگاستا در بیانیهای اعلام کرد: فشارهای تورمی در صنایع معدنی به دلیل اختلالات در بازارهای نفت و سایر مواد اولیه همچنان ادامه دارد و این شرکت بر زنجیرههای تامین تمرکز خواهد کرد.
آنتوفاگاستا، پیشبینی تولید سالانه مس خود را بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن تکرار کرد، اما پیشبینی خود برای هزینه نقدی را به دلیل افزایش مداوم قیمت سوخت بین ۲.۴ تا ۲.۶ دلار در هر پوند افزایش داد.