به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در فوریه و آغاز ماه مارس، قیمت روی بین ۳۲۰۰ تا ۳۴۰۰ دلار در نوسان بود. پس از ۱۰ مارس، قیمت به شدت کاهش یافت و در ۲۴ مارس به پایین‌ترین حد خود از ابتدای سال یعنی ۳۰۴۰ دلار رسید.

پس از آن، قیمت روی دوباره افزایش یافت و در ۲۴ آوریل به ۳۴۷۲ دلار رسید؛ سپس قبل از ادامه روند صعودی و رسیدن به بالاترین سطح خود در سال جاری، یعنی ۳۶۴۱ دلار در دوم ژوئن به زیر ۳۴۰۰ دلار کاهش یافت. سرانجام در ۲۵ ژوئن، قیمت روی ۳۴۳۵ دلار شد.

وضعیت عرضه و تقاضا

روی در سال ۲۰۲۶ تا حد زیادی تحت سلطه روایت‌های طرف عرضه بوده است. در آغاز سال، انتظار می‌رفت که این بخش به مازاد تغییر کند؛ با این حال، مازاد عرضه هنوز محقق نشده است. پیش‌بینی می‌شد که تا ماه آوریل، کسری بازار مس تصفیه‌شده ۶۷ هزار تن باشد و تا پایان ماه می به ۸۷ هزار تن افزایش یابد.

گزارش سه ماهه نخست شرکت «گلنکور» کاهش ۱۷ درصدی تولید روی را نشان داد. این میزان به ۱۷۶ هزار و ۹۰۰تن رسید که نسبت به ۲۱۳ هزار تن در سه ماهه نخست ۲۰۲۵ کاهش یافت.

به طور مشابه، شرکت «تک ریسورسز» نیز شاهد کاهش تولید روی خود به ۱۰۶ هزار تن در سه ماهه نخست امسال بود که به دلیل عیار پایین‌تر در معدن «رد داگ» در آلاسکا اتفاق افتاد. تک انتظار دارد، بازار کنسانتره به دلیل کاهش تولید از عملیات معدنی همچنان محدود بماند. همچنین کمبود کنسانتره باعث ایجاد مشکلات پایین‌دستی برای عملیات ذوب شده است، به طوری که هزینه‌های تصفیه به سطوح پایین و حتی منفی رسیده است.

«رویلین وانگ» مدیر همکار در بخش مس و روی «اس‌اندپی گلوبال» گفت: کارخانه‌های ذوب چینی با حمایت درآمد قوی از محصولات جانبی (قیمت بالای اسید سولفوریک) که به جبران فشارهای هزینه خوراک کمک می‌کند، ذینفعان اصلی بوده‌اند. وی افزود: به همین دلیل، کارخانه‌های چینی توانسته‌اند نرخ بالای بهره‌برداری را حفظ کنند و تولید روی تصفیه شده در دوره ژانویه تا آوریل ۵.۷ درصد رشد داشته است.