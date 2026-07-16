به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، در این آئین که با استقبال کارشناسان و کارکنان واحدهای یادشده همراه بود، ضمن قرائت پیام امیر گودرزی، مدیر واحد تحول دیجیتال و هوشمندسازی، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه و بابک سپاهی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سخنان جداگانه‌ای بر این موضوع تأکید کردند که امروزه فناوری اطلاعات و فناوری دیجیتال از نقش پشتیبانی از کسب‌وکار به یکی از عوامل اصلی خلق ارزش در سازمان تبدیل شده است؛ فلذا در این حوزه نقش متخصصان و کارکنان این حوزه بیش‌ازپیش اهمیت یافته و ضروری است با استفاده از دانش روز در این حوزه در مسیر خلق برای شرکت و کشور برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثرتری داشته باشیم.

گفتنی است، اهدای گل و قدردانی از زحمات کارکنان و کارشناسان واحدهای فناوری اطلاعات فولاد مبارکه و پیمانکار شرکت و برگزاری مسابقه از دیگر برنامه های جنبی این رویداد بود.

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