معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در آئین بزرگداشت روز فناوری و اطلاعات مطرح کرد:
مبدلشدن فناوری اطلاعات و فناوری دیجیتال از ابزار پشتیبانی به عامل اصلی خلق ارزش در سازمانها
آئین قدردانی از تلاش مدیریت و کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات فولاد مبارکه به بهانه گرامیداشت روز بزرگداشت محمدبن موسی خوارزمی ریاضیدان و ستارهشناس مسلمان ایرانی که در تقویم رسمی کشورمان به نام روز فناوری و اطلاعات نیز نامگذاری شده است، با حضور معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه و مدیران و کارشناسان واحد تحول دیجیتال و هوشمندسازی و کارکنان مستقر پیمانکاران مربوطه در سالن برگزاری جلسات مرکز تحقیقات فولاد مبارکه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، در این آئین که با استقبال کارشناسان و کارکنان واحدهای یادشده همراه بود، ضمن قرائت پیام امیر گودرزی، مدیر واحد تحول دیجیتال و هوشمندسازی، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه و بابک سپاهی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سخنان جداگانهای بر این موضوع تأکید کردند که امروزه فناوری اطلاعات و فناوری دیجیتال از نقش پشتیبانی از کسبوکار به یکی از عوامل اصلی خلق ارزش در سازمان تبدیل شده است؛ فلذا در این حوزه نقش متخصصان و کارکنان این حوزه بیشازپیش اهمیت یافته و ضروری است با استفاده از دانش روز در این حوزه در مسیر خلق برای شرکت و کشور برنامهریزی و اقدامات مؤثرتری داشته باشیم.
گفتنی است، اهدای گل و قدردانی از زحمات کارکنان و کارشناسان واحدهای فناوری اطلاعات فولاد مبارکه و پیمانکار شرکت و برگزاری مسابقه از دیگر برنامه های جنبی این رویداد بود.