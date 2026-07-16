حمل جادهای و ریلی سبا به قله تازه رسید؛
ثبت دو رکورد متوالی بارگیری و حمل محصول در فولاد و نورد سبا
شرکت فولاد و نورد سبا در روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه با ثبت دو رکورد متوالی در بارگیری و حمل محصولات، بار دیگر توان عملیاتی و انسجام لجستیکی خود را به نمایش گذاشت؛ بهطوریکه حجم حمل روزانه این شرکت بهترتیب به ۱۱ هزار و ۶۸۰ تن و ۱۲ هزار و ۷۷۰ تن رسید و رکورد پیشین را پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، واحدهای برنامهریزی فروش و حمل محصولات، فروش و حمل محصول شرکت فولاد و نورد سبا با همکاری سایر بخشهای عملیاتی و پشتیبانی، در روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه موفق شدند دو رکورد متوالی در بارگیری و حمل محصولات به ثبت برسانند. ثبت رکورد حمل ۱۱ هزار و ۶۸۰ تن و ۱۲ هزار و ۷۷۰ تن محصول در دو روز متوالی، ضمن ارتقای رکورد پیشین، نشاندهنده ظرفیت بالای عملیاتی، برنامهریزی دقیق و هماهنگی مؤثر میان واحدهای مختلف در ایفای بهموقع تعهدات به مشتریان داخلی و صادراتی است.
نمایش توان لجستیکی فولاد و نورد سبا
مهدی ناظمالرعایا، مدیر ریختهگری و نورد گرم شرکت فولاد و نورد سبا با اشاره به این دستاوردها گفت: در شرایطی که سرعت، دقت و پایداری در زنجیره تأمین از مهمترین شاخصهای رقابتپذیری صنایع فولادی به شمار میرود، کارکنان شرکت فولاد و نورد سبا توانستند با ثبت دو رکورد متوالی در حوزه بارگیری و حمل محصولات، توانمندی خود را در مدیریت عملیات لجستیکی و پشتیبانی از تولید به نمایش بگذارد. این موفقیت در حالی رقم خورد که عملیات بارگیری بدون ایجاد وقفه در روند تولید و با هماهنگی کامل میان واحدهای عملیاتی و پشتیبانی انجام شد.
وی افزود: آخرین رکورد بارگیری و حمل روزانه محصولات در فروردینماه ۱۴۰۴ با ۱۱ هزار و ۴۰۰ تن به ثبت رسیده بود؛ اما در روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه، این میزان به ترتیب به ۱۱ هزار و ۶۸۰ تن و ۱۲ هزار و ۷۷۰ تن افزایش یافت. این میزان بارگیری، انواع روشهای حمل شامل حمل جادهای داخلی، حمل جادهای و حمل ریلی صادراتی را در بر میگیرد و تحقق آن مستلزم هماهنگی دقیق در تمامی مراحل، از آمادهسازی محصولات و برنامهریزی بارگیری تا تأمین ناوگان حمل، کنترلهای ایمنی و خروج بهموقع محمولهها بوده است.
ناظمالرعایا با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در دستیابی به این موفقیت اظهار کرد: این رکورد حاصل تلاش جمعی و همدلی کارکنان کارگاه تکمیل و ارسال محصولات و همچنین همکاری مؤثر واحدهای حمل محصول شرکت فولاد مبارکه، فروش، حملونقل، حفاظت فیزیکی، جرثقیلها و سایر بخشهای پشتیبان در شرکت فولاد و نورد سبا است که با حمایت مدیریتهای فولادسازی و نورد این شرکت، شرایط لازم برای ثبت این دستاورد را فراهم کردند.
وی ادامه داد: ثبت چنین رکوردهایی تنها افزایش یک شاخص آماری نیست، بلکه نشاندهنده بلوغ فرایندهای عملیاتی، ارتقای هماهنگی میان واحدهای مختلف و افزایش توان پاسخگویی شرکت به نیازهای بازار است؛ موضوعی که نقش مهمی در حفظ رضایت مشتریان و توسعه بازارهای هدف ایفا میکند.
برنامهریزی هدفمند، رمز موفقیت حمل سبا
سعید ایزدی، رئیس برنامهریزی فروش و حمل محصولات شرکت فولاد و نورد سبا، نیز این موفقیت را حاصل انسجام سازمانی و برنامهریزی هدفمند دانست و گفت: ثبت رکورد جدید در حمل محصولات، دستاوردی ارزشمند و افتخارآفرین است که با اتکا به برنامهریزی منسجم، تلاش مستمر، هماهنگی اثربخش و تعهد مثالزدنی تمامی همکاران در واحدهای تولید، فروش، انبار، برنامهریزی حمل، بخشهای پشتیبان و بهویژه همکاران انتظامات و شرکای حملونقل محقق شد.
وی با اشاره به اهمیت عملکرد لجستیک در صنعت فولاد افزود: در زنجیره ارزش فولاد، حمل بهموقع محصولات بهاندازه تولید اهمیت دارد. تحقق تعهدات در موعد مقرر، افزایش اعتماد مشتریان، کاهش زمان انتظار، استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان حمل و تسریع در گردش کالا از مهمترین دستاوردهای چنین عملکردی است و ثبت این رکوردها نشان میدهد فولاد سبا از توان لازم برای مدیریت این فرایندها در بالاترین سطح برخوردار است.
ایزدی خاطرنشان کرد: این موفقیت، نماد همافزایی میان واحدهای مختلف سازمان و بیانگر تعهد همگانی به تحقق اهداف شرکت است. زمانی که تمامی بخشها از تولید و فروش گرفته تا انبار، حملونقل، خدمات پشتیبانی و حفاظت فیزیکی در کنار یکدیگر قرار میگیرند، نتیجه آن دستیابی به رکوردهایی است که علاوه بر افزایش بهرهوری، ارزشآفرینی بیشتری برای مشتریان و ذینفعان به همراه خواهد داشت.
رئیس برنامهریزی فروش و حمل محصولات در پایان ضمن قدردانی از تلاش تمامی کارکنان و شرکای حملونقل اظهار امیدواری کرد با تداوم این روحیه همکاری، انضباط اجرایی، برنامهریزی دقیق و نگاه بهبود مستمر، زمینه ثبت افتخارات بزرگتر در حوزه تولید، فروش و لجستیک بیشازپیش فراهم شود و فولاد سبا بتواند در مسیر تحقق اهداف راهبردی گروه فولاد مبارکه، نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشد.