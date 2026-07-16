از خیمه عشق تا میدان همدلی؛
تجلی همدلی خانواده فولاد مبارکه در مسیر عهد و مقاومت
شب سوم روضه خانوادگی گروه فولاد مبارکه با شعار «از خیمه حسین تا سنگر تولید؛ عهد ما مقاومت» در حالی برگزار شد که میدان عهد، جلوهای روشن از پیوند سوگواری، همدلی و زندگی خانوادگی را به تصویر کشید. از برگزاری ویژهبرنامه «عصرگاه بهشتی» و حضور پرشور خانوادهها تا شور کودکانه در غرفههای «با هم نقاشی» و «مبارک»، همهچیز رنگ همراهی داشت. حضور دسته عزاداری باشگاه سپاهان نوین نیز در جمع سوگواران، به این شب حالوهوایی پرشورتر بخشید و روایت سومین شب را کاملتر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، شب سوم روضه خانوادگی گروه فولاد مبارکه با شعار «از خیمه حسین تا سنگر تولید؛ عهد ما مقاومت» در حالی برگزار شد که میدان عهد، جلوهای روشن از پیوند سوگواری، همدلی و زندگی خانوادگی را به تصویر کشید. از برگزاری ویژهبرنامه «عصرگاه بهشتی» و حضور پرشور خانوادهها تا شور کودکانه در غرفههای «با هم نقاشی» و «مبارک»، همهچیز رنگ همراهی داشت. حضور دسته عزاداری باشگاه سپاهان نوین نیز در جمع سوگواران، به این شب حالوهوایی پرشورتر بخشید و روایت سومین شب را کاملتر کرد.