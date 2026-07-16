غرفههای فرهنگی روضه راه بهشت نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورا دارند
معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه با اشاره به استقبال از غرفههای فرهنگی روضه راه بهشت، این بخشها را بستری اثرگذار برای ترویج فرهنگ عاشورا و انتقال مفاهیم دینی به خانوادهها و نسلهای مختلف دانست.
وی افزود: فولاد مبارکه همواره تلاش کرده است این مراسم معنوی را در بهترین سطح برگزار کند و خوشبختانه امسال نیز علاوه بر برگزاری باشکوه آیین عزاداری، برنامههای متنوع و اثرگذاری در غرفههای فرهنگی پیشبینی شده است.
معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه با اشاره به محتوای ارائهشده در این غرفهها خاطرنشان کرد: فعالیتهای فرهنگی طراحیشده میتواند به ارتقای شناخت مخاطبان از مکتب اهلبیت(ع)، واقعه کربلا و رسالت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان کمک کند و این مفاهیم ارزشمند را به اقشار مختلف جامعه و خانوادهها منتقل سازد.
وی ادامه داد: برای گروههای مختلف سنی، بهویژه کودکان و خانوادهها، برنامههای مناسبی تدارک دیده شده و تلاش شده است تا ارزشها و باورهای دینی با شیوهای جذاب و اثرگذار به نسلهای مختلف منتقل شود.
شریفی با دعوت از کارکنان فولاد مبارکه و خانوادههای آنان برای حضور در این مراسم گفت: امیدوارم همکاران عزیز به همراه خانوادههای خود از این برنامهها بهرهمند شوند و هر یک به عنوان سفیر فرهنگ عاشورا در ترویج این ارزشهای متعالی در سطح استان و کشور نقشآفرینی کنند.
وی در از تلاشهای دستاندرکاران برگزاری این مراسم، بهویژه مدیریت ارتباطات و روابط عمومی و تمامی همکاران برگزارکننده، قدردانی کرد و برای آنان آرزوی موفقیت داشت.