روایت یازدهم |آتشِ سرد؛
احیاء و حقیقت
تلاش دشمن برای توقف چرخهای صنعت ایران از طریق حمله به زیرساختهای شرکت فولاد خوزستان، با شکست مواجه شد. در حالی که این حمله، خسارات گستردهای به اتاق فرمان و تجهیزاتِ ضدانفجار وارد کرد، پرسنل شرکت فولاد خوزستان با روحیهای مثالزدنی، استمرار تولید را بر هر چیز مقدم شمردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، شعلههایی که زبانه میکشیدند و جانهایی که در پناه لطف الهی، در امان ماندند...
آنچه در این قسمت میبینید، تنها آثار یک انفجار نیست؛
روایتی است از اتاق فرمانی که آتش، دیوارها و تجهیزاتش را در آغوش گرفت...
۳ لایه شیشههای ضد انفجار را در هم شکست و رد خود را بر هر گوشه به جا گذاشت.
اما در میان آن همه دود، حرارت و ویرانی، مشیت الهی بر آن قرار گرفت که حتی یک نفر از کارکنان آسیب جدی نبیند!
این، روایت یک حمله نیست؛ روایت عنایت الهی، ایستادگی و ادامه راه مردانی است که چراغ تولید را خاموش نکردند.