احیاء و حقیقت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، شعله‌هایی که زبانه می‌کشیدند و جان‌هایی که در پناه لطف الهی، در امان ماندند...

آنچه در این قسمت می‌بینید، تنها آثار یک انفجار نیست؛

روایتی است از اتاق فرمانی که آتش، دیوارها و تجهیزاتش را در آغوش گرفت...

۳ لایه شیشه‌های ضد انفجار را در هم شکست و رد خود را بر هر گوشه به جا گذاشت‌.‌

اما در میان آن همه دود، حرارت و ویرانی، مشیت الهی بر آن قرار گرفت که حتی یک نفر از کارکنان آسیب جدی نبیند!

این، روایت یک حمله نیست؛ روایت عنایت الهی، ایستادگی و ادامه راه مردانی است که چراغ تولید را خاموش نکردند.

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