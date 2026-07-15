خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روایت یازدهم |آتشِ سرد؛

احیاء و حقیقت

احیاء و حقیقت
کد خبر : 1813652
لینک کوتاه کپی شد.

تلاش دشمن برای توقف چرخ‌های صنعت ایران از طریق حمله به زیرساخت‌های شرکت فولاد خوزستان، با شکست مواجه شد. در حالی که این حمله، خسارات گسترده‌ای به اتاق فرمان و تجهیزاتِ ضد‌انفجار وارد کرد، پرسنل شرکت فولاد خوزستان با روحیه‌ای مثال‌زدنی، استمرار تولید را بر هر چیز مقدم شمردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان،  شعله‌هایی که زبانه می‌کشیدند و جان‌هایی که در پناه لطف الهی، در امان ماندند...

آنچه در این قسمت می‌بینید، تنها آثار یک انفجار نیست؛ 

روایتی است از اتاق فرمانی که آتش، دیوارها و تجهیزاتش را در آغوش گرفت...

 ۳ لایه شیشه‌های ضد انفجار را در هم شکست و رد خود را بر هر گوشه به جا گذاشت‌.‌

اما در میان آن همه دود، حرارت و ویرانی، مشیت الهی بر آن قرار گرفت که حتی یک نفر از کارکنان آسیب جدی نبیند!

این، روایت یک حمله نیست؛ روایت عنایت الهی، ایستادگی و ادامه راه مردانی است که چراغ تولید را خاموش نکردند.

حجم ویدیو: 8.99M | مدت زمان ویدیو: 00:01:36 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل