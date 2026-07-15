به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، برناردو فونتین رئیس جدید هیات مدیره کودلکو که از اواخر ماه می این سمت را بر عهده گرفته در گفت‌وگو با روزنامه El Mercurio اظهار کرد: این شرکت در حال بازنگری راهبردهای خود است تا زمینه‌های بهبود عملکرد و فرصت‌های جدید را شناسایی کند.

وی اعلام کرد: *خورخه گومز* به عنوان مدیرعامل جدید، فعالیت خود را آغاز می کند.

کودلکو در حال حاضر با حدود ۲۵ میلیارد دلار بدهی روبه‌رو است؛ رقمی که در پی سال‌ها کاهش تولید انباشته شده است. تولید این شرکت نیز به پایین‌ترین سطح خود در ۲۸ سال گذشته رسیده است.

«فونتین» با اشاره به عملکرد سال‌های اخیر گفت: «نتایج ما رضایت‌بخش نبوده و تولید در هفت سال گذشته همواره کمتر از برآوردها بوده است.» او تأکید کرد:زیرساخت‌های گسترده عملیاتی کودلکو، ظرفیت مناسبی برای بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری در آینده فراهم می‌کند.

تغییرات مدیریتی در شرایطی انجام می‌شود که کودلکو در تلاش است اعتماد سرمایه‌گذاران را پس از مجموعه‌ای از مشکلات اخیر بازسازی کند؛ از جمله *وقوع یک حادثه مرگبار در یکی از معادن و تحقیقات درباره بزرگ‌نمایی آمار تولید*

اهمیت موفقیت برنامه اصلاحی کودلکو از آن جهت دوچندان شده که تقاضای جهانی برای مس، تحت تأثیر توسعه هوش مصنوعی، برقی‌سازی صنایع و گذار انرژی، همچنان رو به افزایش است و بازار به عرضه پایدار این فلز نیاز دارد.

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