هلدینگ «ودانتا» از برنامه گسترده توسعه ظرفیت تولید فلزات و نفت رونمایی کرد
«آنیل آگاروال» رئیس هیات مدیره ودانتا در مجمع عمومی سالانه اعلام کرد: این شرکت طی سه تا پنج سال آینده ۵ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایهگذاری خواهد کرد.
به گزارش ایلنا؛ گروه «ودانتا» از برنامهای گسترده برای افزایش ظرفیت تولید در بخشهای مختلف و توسعه فعالیتهای اکتشافی خبر داد.
برنامه توسعه این گروه بر افزایش ظرفیت تولید در حوزههای مختلف معدن، فلزات، انرژی و نفت متمرکز است.
۳ برابر شدن تولید روی و سرب تا سال ۲۰۳۱
بر اساس این برنامه، ودانتا قصد دارد تا سال ۲۰۳۱ ظرفیت تولید روی و سرب را به ۳ میلیون تن در سال برساند. همچنین تولید نقره تا پایان دهه به ۱۵۰۰ تن افزایش خواهد یافت و ظرفیت تولید مس نیز به یک میلیون تن در سال خواهد رسید.
علاوه بر این، ودانتا برنامه دارد تا عملیات اکتشاف در ۱۰ بلوک معدنی راهبردی و حیاتی خود را سرعت ببخشد؛ موادی که شامل لیتیوم، کبالت، طلا، مس، نیکل، منگنز، عناصر نادر خاکی و پتاس هستند.
دو برابر شدن ظرفیت تولید آلومینیوم
به گزارش فایننشال اکسپرس، آگاروال اعلام کرد: شرکت Vedanta Aluminium ظرفیت تولید خود را به ۶ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد.
وی گفت: ظرفیت تولید آلومینیوم را با کمترین هزینه تولید در جهان به ۶ میلیون تن در سال خواهیم رساند.
توسعه فولاد و ورود به انرژی هستهای
در بخش فولاد، ودانتا قصد دارد تا ظرفیت تولید فولاد را از ۴ میلیون تن به ۱۵ میلیون تن در سال افزایش دهد و تمرکز ویژهای بر تولید فولاد سبز و فولادهای ویژه داشته باشد.
در بخش نیرو نیز این گروه هدفگذاری کرده ظرفیت تولید برق خود را به ۲۰ هزار مگاوات برساند و همزمان وارد حوزه انرژی هستهای شود.