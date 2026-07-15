هلدینگ «ودانتا» از برنامه گسترده توسعه ظرفیت تولید فلزات و نفت رونمایی کرد

به گزارش ایلنا؛ گروه «ودانتا» از برنامه‌ای گسترده برای افزایش ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف و توسعه فعالیت‌های اکتشافی خبر داد.

برنامه توسعه این گروه بر افزایش ظرفیت تولید در حوزه‌های مختلف معدن، فلزات، انرژی و نفت متمرکز است.

۳ برابر شدن تولید روی و سرب تا سال ۲۰۳۱

بر اساس این برنامه، ودانتا قصد دارد تا سال ۲۰۳۱ ظرفیت تولید روی و سرب را به ۳ میلیون تن در سال برساند. همچنین تولید نقره تا پایان دهه به ۱۵۰۰ تن افزایش خواهد یافت و ظرفیت تولید مس نیز به یک میلیون تن در سال خواهد رسید.

علاوه بر این، ودانتا برنامه دارد تا عملیات اکتشاف در ۱۰ بلوک معدنی راهبردی و حیاتی خود را سرعت ببخشد؛ موادی که شامل لیتیوم، کبالت، طلا، مس، نیکل، منگنز، عناصر نادر خاکی و پتاس هستند.

دو برابر شدن ظرفیت تولید آلومینیوم

به گزارش فایننشال اکسپرس، آگاروال اعلام کرد: شرکت Vedanta Aluminium ظرفیت تولید خود را به ۶ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد.

وی گفت: ظرفیت تولید آلومینیوم را با کمترین هزینه تولید در جهان به ۶ میلیون تن در سال خواهیم رساند.

توسعه فولاد و ورود به انرژی هسته‌ای

در بخش فولاد، ودانتا قصد دارد تا ظرفیت تولید فولاد را از ۴ میلیون تن به ۱۵ میلیون تن در سال افزایش دهد و تمرکز ویژه‌ای بر تولید فولاد سبز و فولادهای ویژه داشته باشد.

در بخش نیرو نیز این گروه هدف‌گذاری کرده ظرفیت تولید برق خود را به ۲۰ هزار مگاوات برساند و همزمان وارد حوزه انرژی هسته‌ای شود.

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