به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس بیانیه واله، این قرارداد که قرار بود در پایان امسال منقضی شود تا دسامبر ۲۰۴۱ تمدید شد.

بر اساس توافق، MRS Logística خدمات حمل‌ونقل ریلی سنگ‌آهن، گندله و سایر فرآورده‌های معدنی را از پایانه‌های ایالت میناس گرایس به پایانه‌های بندری در ریو دو ژانیرو ارائه خواهد کرد.

ساختار سهامداری MRS Logística متشکل از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و فولادی برزیل است و خود واله نیز یکی از سهامداران این شرکت به شمار می‌رود.

تمدید این قرارداد، امنیت زنجیره تأمین و صادرات سنگ‌آهن واله را برای ۱۵ سال آینده تضمین می‌کند و روند عرضه به بازارهای جهانی بویژه چین را تقویت می‌کند.

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