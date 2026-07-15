واله قرارداد حملونقل ریلی سنگآهن در برزیل را تا سال ۲۰۴۱ تمدید کرد
شرکت معدنی واله از تمدید قرارداد بلندمدت حملونقل ریلی سنگآهن با شرکت MRS Logística به ارزش ۴۳.۵ میلیارد رئال برزیل (معادل حدود ۸.۵ میلیارد دلار) خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، بر اساس بیانیه واله، این قرارداد که قرار بود در پایان امسال منقضی شود تا دسامبر ۲۰۴۱ تمدید شد.
بر اساس توافق، MRS Logística خدمات حملونقل ریلی سنگآهن، گندله و سایر فرآوردههای معدنی را از پایانههای ایالت میناس گرایس به پایانههای بندری در ریو دو ژانیرو ارائه خواهد کرد.
ساختار سهامداری MRS Logística متشکل از بزرگترین شرکتهای معدنی و فولادی برزیل است و خود واله نیز یکی از سهامداران این شرکت به شمار میرود.
تمدید این قرارداد، امنیت زنجیره تأمین و صادرات سنگآهن واله را برای ۱۵ سال آینده تضمین میکند و روند عرضه به بازارهای جهانی بویژه چین را تقویت میکند.