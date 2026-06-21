مزایده عمومی فروش ۵۰ هزار تن گندله شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در راستای فروش محصولات تولیدی خود، آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰ هزار تن گندله سنگآهن را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در نظر دارد مقدار ۵۰ هزار تن گندله سنگآهن را از طریق برگزاری مزایده عمومی در محل اسکله شهید رجایی بندرعباس به فروش برساند.
متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی، با مراجعه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت در تهران و ارائه مدارک مورد نیاز، نسبت به دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط شرکت در این فرآیند اقدام کنند.
پیشنهادهای شرکتکنندگان باید در پاکتهای مهر و مومشده حداکثر تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ تحویل شود و گشایش پاکات مزایده در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ رأس ساعت ۱۲ انجام خواهد شد