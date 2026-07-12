تولید معادن بزرگ مس شیلی با کاهش مواجه شد

به گزارش کیتکو به نقل از کمیسیون دولتی مس شیلی(کوچیلکو)، تولید شرکت کودلکو در ماه می با کاهش ۱۸.۳ درصدی به ۱۰۶ هزار و ۳۰۰ تن رسید، در حالی که تولید اسکوندیدا با افت ۱۷.۶ درصدی به ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تن و تولید در کولاهاسی با افت ۱۹.۳ درصدی به ۳۱ هزار تن کاهش یافت.