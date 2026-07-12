تولید معادن بزرگ مس شیلی با کاهش مواجه شد
به گزارش کیتکو به نقل از کمیسیون دولتی مس شیلی(کوچیلکو)، تولید شرکت کودلکو در ماه می با کاهش ۱۸.۳ درصدی به ۱۰۶ هزار و ۳۰۰ تن رسید، در حالی که تولید اسکوندیدا با افت ۱۷.۶ درصدی به ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ تن و تولید در کولاهاسی با افت ۱۹.۳ درصدی به ۳۱ هزار تن کاهش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، گزارشها حاکی است، معدنکاران بزرگ مس در شیلی با کاهش تولید در ماه می مواجه شدند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، تولید کلی مس شیلی در می ۲۰۲۶ با ۱۲.۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۲۳ هزار و ۶۲۳ تن رسید. تولید ماه آوریل نیز کاهش ۱۳.۸ درصدی را تجربه کرده بود.
کاهش تولید در شیلی- بزرگترین تولیدکننده مس جهان- نگرانیها در مورد محدودیت عرضه مس را افزایش داده است