ایرپاس:
تضعیف بازار جهانی مقاطع طویل فولادی به دلیل تقاضای ضعیف و عرضه مازاد
گزارش چشمانداز کوتاهمدت انجمن بینالمللی تولیدکنندگان و صادرکنندگان میلگرد (ایرپاس) نشان میدهد، فضای کلی کسبوکار در بازار جهانی مقاطع طویل فولادی بدتر شده است؛ چراکه تقاضا همچنان ضعیف باقی مانده است و عرضه بالا همچنان بر قیمتها و حاشیه سود تولیدکنندگان فشار وارد میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ایرپاس اعلام کرد: علاوه بر تحول مثبت ناشی از کاهش تنشها در خاورمیانه، شنیده میشود که برخی تولیدکنندگان برای مقابله با شرایط بازار، کاهش تولید را آغاز کردهاند که این امر باید در بلندمدت به تعادل عرضه و تقاضا کمک کند.
این انجمن با اشاره به اینکه کاهش اعتماد اقتصادی به تقاضا ضربه زده، هشدار داد که افزایش عرضه بیلت از ایران و روسیه میتواند قیمت میلگرد را بیشتر تحت فشار قرار دهد.پلاتس به عنوان بخشی از اساندپی گلوبال، قیمت بیلت صادراتی کشورهای CIS را در ۷ جولای، ۴۶۲ دلار در هر تن (فوب دریای سیاه) ارزیابی کرد که نسبت به روز قبل تغییری نداشت.
همچنین ارزیابی پلاتس برای بیلت وارداتی ترکیه، ۴۹۰ دلار در هر تن (CFR ترکیه) بود که بدون تغییر باقی ماند، در حالی که قیمتهای قابل معامله بین ۴۸۰ تا ۴۹۰ دلار در هر تن CFR ترکیه (یا معادل ۴۵۲ تا ۴۶۲ دلار فوب دریای سیاه با احتساب ۲۸ دلار کرایه حمل) گزارش شد.
ایرپاس در مورد هزینهها نیز اعلام کرد: «با توجه به افزایش تقاضای انرژی در فصول گرم سال و افزایش قیمت برق، این موضوع نیز به ضرر تولیدکنندگان تمام خواهد شد.
با وجود کاهش سهمیه واردات، کارخانههای اروپایی مدتی توانستند قیمتهای خود را افزایش دهند، اما اکنون به دلیل ضعف تقاضا در سراسر اتحادیه اروپا، قیمتها دوباره به سطح قبل بازگشته است.
در مورد آسیا، ایرپاس اعلام کرد که به جز کاهش تدریجی تولید در چین، هیچ خبر مثبتی در این منطقه وجود ندارد. این موضوع در کوتاهمدت تغییری ایجاد نمیکند، زیرا صادرات فولاد چین همچنان در حال افزایش است.
در مورد خاورمیانه نیز ثبات بیشتر میتواند به بهبود تدریجی فعالیتهای اقتصادی و تقاضای فولاد، بویژه در بازارهای حوزه خلیج فارس کمک کند.
در پایان این گزارش آمده است: «نیازهای بازسازی و سرمایهگذاری به شرط عادیشدن شرایط ژئوپلیتیکی، میتواند از بازار حمایت کند. این تحولات، دلیل خوشبینی محتاطانه در چشمانداز میانمدت بازار است.