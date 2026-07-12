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رشد ۱۴ درصدی سود خالص تلفیق «ومعادن»

رشد ۱۴ درصدی سود خالص تلفیق «ومعادن»
کد خبر : 1812088
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شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در مجمع عمومی اخیر خود، ضمن تصویب صورت‌های مالی، رشد ۱۴ درصدی سود تلفیقی را به سهامداران گزارش داد. مدیرعامل «ومعادن» با تأکید بر پتانسیل بالای پروژه مس جانجا و نیروگاه‌های در حال بهره‌برداری، از برنامه افزایش سرمایه به ۵۷ هزار میلیارد تومان خبر داد تا جایگاه این شرکت به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تثبیت شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «ومعادن»؛ مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با حضور حدود ۸۵.۳ درصدی سهامداران در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در هتل لاله تهران برگزار شد.

در مجمع صورت های مالی پس از ارائه گزارش عملکرد و گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تصویب سهامداران رسید.

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در این مجمع با اشاره به رشد ۱۴ درصدی سود خالص تلفیق تا پایان سال ۱۴۰۴ گفت: سود تلفیقی شرکت تا پایان ۱۴۰۳ معادل ۲۲.۸ همت بود و در پایان ۱۴۰۴ به ۲۶ همت افزایش یافت.

وی با بیان اینکه میزان سود اعلامی می توانست حتی بیشتر از این میزان باشد، دلایل این مساله را تغییر سال مالی دو شرکت مهم حاضر در پرتفوی «ومعادن» شامل گل گهر و چادرملو اعلام کرد و افزود: سه چهارم سود سال گذشته این شرکت ها در تلفیق درنظر گرفته شد و عدد سود می توانست به مراتب بیشتر از این میزان باشد.

سعدمحمدی در مورد سود و زیان غیرتلفیقی شرکت نیز افزود: سود خالص شرکت ۱۷.۷ همت بود و اگر تغییر سال مالی دو شرکت یادشده نبود، سود خالص شرکت به ۲۰ همت می رسید.

وی با اشاره روند صعودی سودآوری شرکت گفت: نسبت P/NAV شرکت هم اکنون ۳۶ است و ارزش بازار ومعادن به مراتب بالاتر از میزان فعلی است.

وی اظهار کرد: توان سرمایه گذاری مجموعه توسعه معادن و فلزات ۴۷۷ میلیون دلار است، در حالی که ارزش تعداد پروژه های ۵.۵ برابر توان سرمایه گذاری شرکت است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با بیان اینکه روند افزایش سرمایه شرکت به ۵۷ همت در حال انجام است، گفت: ۹۲ درصد پرتفوی ومعادن بورسی است که نشان از شفافیت شرکت دارد و تلاش بر این است که ۸ درصد باقیمانده نیز بورسی شود.

سعدمحمدی در ادامه تصریح کرد: ترکیب پرتفوی شرکت شامل ۷۹ درصد استخراج کانه های فلزی، فلزات اساسی ۹ درصد و سرمایه گذاری ها ۶ درصد است.

او در خصوص ارزندگی سهام ومعادن به سهم ۵ درصدی فملی در پرتفوی «ومعادن» اشاره کرد و افزود: ارزش روز فملی ۲۲۰۰ همت است و فقط از این محل ارزش بازار ومعادن ۱۱۰ همت است، در حالی که ارزش ومعادن ۱۳۰ همت است و به همین دلیل ارزش شرکت بسیار بیشتر از این میزان برآورد می شود.

وی به پروژه‌های مهم «ومعادن» اشاره کرد و افزود: پروژه مس جانجا در استان سیستان و بلوچستان یکی دیگر از پروژه‌های آتیه دار و سودآور شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات محسوب می‌شود و با توجه به قیمت بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ دلاری مس و برنامه ۱۵۰ هزار تنی تولید کنسانتره آینده درخشانی در انتظار این شرکت است. تاکنون ۳۰ میلیون تن عملیات بازگشایی معدن در جانجا صورت گرفته و باید سالانه ۷۶ میلیون تن عملیات معدنی در آن انجام شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به دیگر پروژه های مهم شرکت اضافه کرد: پروژه‌های آهن اسفنجی کرستان، آهن و فولاد کردستان، نیروگاه‌های برق سمنان و خورشیدی و … از جمله دیگر پروژه‌های مهم شرکت است که با بهره برداری از آنها از جمله دو نیروگاه برق خورشیدی که امسال وارد مدار تولید می شود، شاهد افزایش چشمگیر سودآوری خواهیم بود.

در پایان جلسه مجمع، پس از تصویب صورت های مالی مبلغ ۵۳۴۰ میلیارد تومان سود بین سهامداران تقسیم شد.

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