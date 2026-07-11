به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، رئیس دفتر فنی و برنامه‌ریزی تعمیرات شرکت فولاد هرمزگان ضمن اعلام این خبر گفت: در این پروژه، مجموعه‌ای از نازل‌های مورداستفاده در بخش‌های مختلف ماشین ریخته‌گری مداوم که پیش از این از برند معتبر LECHLER تأمین می‌شد، پس از فرایند مهندسی معکوس، طراحی و ساخته شدند و با موفقیت مراحل ارزیابی عملکرد را پشت سر گذاشتند.

به گفته احسان کریم‌زاده نازل‌های بومی‌سازی‌شده، نازل مورداستفاده در ناحیه قالب ریخته‌گری (Mould Spray Nozzle) و سگمنت 1 به‌عنوان حساس‌ترین و راهبردی‌ترین نازل فرایند، پس از ساخت و انجام آزمون‌های فنی، در شرایط عملیاتی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و عملکرد آن با موفقیت تأیید شد.

اهمیت راهبردی نازل‌های اسپری در فرایند ریخته‌گری مداوم

وی با بیان اینکه نازل‌های اسپری آب از مهم‌ترین تجهیزات مؤثر بر کیفیت محصول، پایداری فرایند و قابلیت اطمینان ماشین ریخته‌گری محسوب می‌شوند، ادامه داد: وظیفه اصلی این نازل‌ها کنترل میزان استخراج حرارت از محصول در حال انجماد و ایجاد توزیع یکنواخت خنک‌کاری در طول فرایند ریخته‌گری است.

رئیس دفتر فنی و برنامه‌ریزی تعمیرات شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: عملکرد این تجهیزات مستقیماً بر کیفیت سطحی اسلب، کیفیت داخلی محصول، یکنواختی انجماد، کنترل تنش‌های حرارتی، پایداری پوسته جامد اولیه، جلوگیری از توقفات اضطراری تولید، کاهش ضایعات و محصولات معیوب و همچنین بر افزایش بهره‌وری خطوط تولید تأثیرگذار است. ضمن اینکه در صنعت فولاد، حتی تغییرات جزئی در الگوی پاشش آب می‌تواند منجر به تغییر میزان انتقال حرارت و بروز عیوب متالورژیکی شود؛ ازاین‌رو نازل‌های اسپری در زمره تجهیزات فوق حساس فرایندی طبقه‌بندی می‌شوند.

نقش نازل‌ها در کیفیت اسلب و کاهش ریسک تولید

وی در ادامه از کیفیت خنک‌کاری در ماشین ریخته‌گری به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده کیفیت نهایی اسلب یاد و اضافه کرد: هرگونه عدم یکنواختی در توزیع آب می‌تواند منجر به ایجاد ترک‌های طولی، ایجاد ترک‌های عرضی، ایجاد ترک در گوشه‌های اسلب، بروز تنش‌های حرارتی موضعی، اعوجاج هندسی محصول، جدایش‌های داخلی و افزایش احتمال Breakout و توقف تولید شود. ازاین‌رو عملکرد صحیح نازل‌های اسپری نه‌تنها یک موضوع تعمیراتی یا تأمین قطعه، بلکه یک عامل مستقیم در تضمین کیفیت محصول و حفظ ظرفیت تولید کارخانه محسوب می‌شود.

سرپرست بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد:

تطابق عملکردی نازل‌های بومی‌سازی‌شده با مشخصات مرجع ارائه‌شده در کاتالوگ‌های فنی

مهدی رفیع‌زاده، سرپرست بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان نیز در همین زمینه گفت: اگرچه این تجهیزات از نظر ابعادی قطعاتی کوچک به نظر می‌رسند، اما در واقع جزو دقیق‌ترین قطعات فرایندی ماشین ریخته‌گری هستند. مشخصات عملکردی نازل تابع مستقیم مواردی همچون هندسه دقیق کانال‌های داخلی، ابعاد محفظه‌های توزیع جریان، زاویه خروج سیال، کیفیت ماشین‌کاری سطوح داخلی، تلرانس‌های بسیار محدود ساخت و نوع متریال و مقاومت آن در برابر خوردگی و سایش است؛ بنابراین کوچک‌ترین تغییر در ابعاد داخلی نازل می‌تواند موجب تغییر محسوس در دبی خروجی، زاویه پاشش، یکنواختی توزیع آب، اندازه قطرات و راندمان انتقال حرارت شود. به همین دلیل ساخت این تجهیزات نیازمند دانش در حوزه‌های مکانیک سیالات، انتقال حرارت، متالورژی، ماشین‌کاری دقیق و کنترل کیفیت است.

دست‌یابی به دانش فنی ساخت و کنترل کیفیت این تجهیزات در داخل شرکت

وی اضافه کرد: پس از ساخت نازل‌ها، آزمون‌های تخصصی جهت ارزیابی عملکرد آن‌ها انجام شد. نتایج آزمون‌ها نشان داد مشخصات عملکردی نازل‌های تولیدشده، از جمله دبی عبوری، فشار کاری، زاویه پاشش و الگوی توزیع آب، با مشخصات مرجع ارائه‌شده در کاتالوگ‌های فنی LECHLER مطابقت دارد و عملکرد آن‌ها در محدوده استانداردهای موردنیاز فرایند است. موفقیت بهره‌برداری از نازل قالب که حساس‌ترین نازل ماشین ریخته‌گری محسوب می‌شود، نشان‌دهنده دست‌یابی به دانش فنی ساخت و کنترل کیفیت این تجهیزات در داخل شرکت است.

دستاوردهای فنی و اقتصادی

بنابر اظهارات سرپرست بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان، دستاوردهای کلیدی این پروژه عبارت‌اند از: دست‌یابی به دانش فنی ساخت نازل‌های تخصصی ماشین ریخته‌گری مداوم، کاهش زمان تأمین از میانگین ۷ تا ۸ ماه به حدود ۱ ماه (بیش از ۸۵ درصد کاهش)، کاهش هزینه تأمین به حدود یک‌سوم نمونه خارجی، کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و ریسک‌های ناشی از تحریم و محدودیت‌های وارداتی، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و پایداری تولید، ایجاد زیرساخت بومی‌سازی سایر تجهیزات حساس فرایندی.

وی همچنین اضافه کرد: با توجه به نقش مستقیم نازل‌های اسپری در انتقال حرارت، کنترل انجماد و کیفیت نهایی اسلب، این پروژه علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر کاهش ریسک‌های تولید، ارتقای کیفیت محصول و افزایش تاب‌آوری عملیاتی شرکت داشته است.

بومی‌سازی نازل‌های اسپری آب ماشین ریخته‌گری؛ نمونه‌ای موفق از انتقال دانش فنی، توسعه توان مهندسی داخلی

رفیع‌زاده گفت: به‌طورکلی پروژه بومی‌سازی نازل‌های اسپری آب ماشین ریخته‌گری مداوم، فراتر از ساخت یک قطعه، نمونه‌ای موفق از انتقال دانش فنی، توسعه توان مهندسی داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی محسوب می‌شود. ضمن اینکه موفقیت در ساخت و بهره‌برداری نازل قالب به‌عنوان حساس‌ترین نازل فرایند و همچنین ساخت سایر نازل‌های مورداستفاده در سگمنت‌های مختلف ماشین ریخته‌گری، نشان‌دهنده توانمندی فنی مجموعه در بومی‌سازی تجهیزات راهبردی صنعت فولاد است.

صرفه‌جویی اقتصادی و پایداری تولید

وی خاطرنشان کرد: این دستاورد علاوه بر ایجاد صرفه‌جویی اقتصادی، نقش مهمی در افزایش پایداری تولید، ارتقای کیفیت محصول و تحقق اهداف خودکفایی صنعتی ایفا می‌کند و می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق برای بومی‌سازی سایر تجهیزات حیاتی خطوط تولید مورداستفاده قرار گیرد. پروژه بومی‌سازی نازل‌های اسپری آب ماشین ریخته‌گری مداوم با هدف کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، افزایش پایداری تولید و توسعه دانش فنی داخلی با موفقیت به انجام رسید.

تعامل سازنده واحدهای سازمانی در تحقق بومی‌سازی

سرپرست بومی‌سازی، مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فولاد هرمزگان به بار نشستن پروژه بومی‌سازی نازل‌های اسپری آب ماشین ریخته‌گری مداوم را حاصل هم‌افزایی، تعامل سازنده و تلاش مستمر واحدهای مختلف شرکت دانست و گفت: در این فرصت از همکاری و حمایت ارزشمند واحد خرید در پیگیری فرایندهای تأمین، هماهنگی‌های اجرایی و همراهی مؤثر در پیشبرد پروژه و تلاش‌های تخصصی و همکاری نزدیک واحد نگهداری و تعمیرات (نت) ریخته‌گری در شناسایی نیازها، ارائه تجربیات فنی، نصب، پایش عملکرد و ارزیابی عملیاتی نازل‌های بومی‌سازی‌شده که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این پروژه داشته است، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم و امیدواریم با تداوم این همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی، زمینه بومی‌سازی سایر تجهیزات راهبردی و توسعه هرچه بیشتر ظرفیت‌های فنی و مهندسی شرکت فراهم شود.