به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، دولت کره‌جنوبی قصد دارد، دامنه حمایت‌های خود از صنعت فولاد را افزایش دهد.

در حال حاضر شرکت‌های فولادی مستقر در شهرهای پوهانگ و گوانگ‌یانگ از بسته حمایتی به ارزش ۲۴.۷ .میلیارد وون (۱۶ میلیون دلار) بهره‌مند هستند. دولت قصد دارد با استفاده از 7 میلیارد وون بودجه تکمیلی، شرکت‌های بیشتری را به این فهرست اضافه کند.

سه منطقه پوهانگ، گوانگ‌یانگ و دانگ‌جین به‌عنوان مناطق مشمول اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بحران صنعتی تعیین شده‌اند. این وضعیت برای پوهانگ تا آگوست ۲۰۲۷، برای گوانگ‌یانگ تا نوامبر ۲۰۲۷ و برای دانگ‌جین تا ژوئن ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت.

همچنین دولت برای تقویت تقاضای داخلی، استفاده از محصولات فولادی باکیفیت را تشویق و از همکاری میان تولیدکنندگان فولاد و صنایع مصرف‌کننده حمایت خواهد کرد.در رابطه با واردات نیز کره‌جنوبی قصد دارد، ارائه اطلاعات مربوط به کشور محل ذوب و تولید اولیه را الزامی کند تا از دور زدن محدودیت‌های تجاری جلوگیری شود. این اقدام در واکنش به نگرانی‌ها درباره ورود فولاد ارزان‌قیمت از چین و سایر کشورها و همچنین صادرات مجدد آن از طریق کشورهای ثالث انجام می‌شود.

علاوه بر این، دولت حدود ۵۰۰ میلیارد وون منابع عمومی را به تحقیق و توسعه اختصاص خواهد داد که شامل توسعه فناوری تولید فولاد مبتنی بر هیدروژن و توسعه ۱۰ فناوری تولید فولادهای ویژه با ارزش افزوده بالاست.

این برنامه‌ها در شرایطی تدوین شده‌ که کره‌جنوبی به دنبال تقویت تقاضای داخلی فولاد و افزایش همکاری بین بخشی است؛ اقدامی که همزمان با تشدید محدودیت‌های وارداتی اتحادیه اروپا بر محصولات فولادی انجام می‌شود.

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