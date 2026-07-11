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بررسی بازار بیلت در بازارهای منطقه‌ای؛

کاهش ۵ تا ۱۵ دلاری قیمت بیلت در ژوئن

کاهش ۵ تا ۱۵ دلاری قیمت بیلت در ژوئن
کد خبر : 1811540
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قیمت بیلت در بیشتر بازارهای منطقه‌ای در ماه ژوئن بین ۵ تا ۱۵ دلار در هر تن کاهش یافت. در این میان کشورهای حوزه خلیج فارس استثنا بودند؛ جایی که جنگ وضعیت منحصربه‌فردی در بازار ایجاد کرد و قیمت‌ها در ماه گذشته با افزایش جزئی به ۵۱۷ دلار در تن رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، فعالان بازار به دلیل احتمال بازگشت محصولات ایرانی، انتظار کاهش قیمت‌ها را داشتند. تا پایان ماه، فعالیت‌ها بیشتر کاهش یافت و به دنبال افت تقاضا و کاهش نرخ قراضه، قیمت‌ها در تقریبا تمام بازارهای منطقه‌ای شروع به کاهش کرد.

ترکیه

در بازار بیلت دریای سیاه (فوب دریای سیاه)، میانگین نرخ‌ها در ژوئن ۱۰ دلار کاهش یافت و به ۴۷۳ دلار در تن رسید. به گفته خریداران ترک، قیمت قابل قبول برای بیلت روسیه، ۵۰۰ دلار در تن (CFR ترکیه) است، در حالی که تامین‌کنندگان روسی به دنبال قیمت ۵۱۵ دلار در تن (CFR) هستند.

صادرکنندگان شمش روسیه تحت فشار نرخ قوی روبل و بازگشت محصولات ایرانی به برخی بازارهای صادراتی در برابر افت قیمت‌های داخلی این محصول در ترکیه قرار دارند.

میانگین قیمت در ترکیه (تحویل در کارخانه) نیز در ژوئن ۱۵ دلار کاهش یافت و به ۵۳۵ دلار در تن رسید. تجارت در نیمه دوم ماه کساد بود و به دلیل کاهش فروش میلگرد (ناشی از افت فعالیت‌های ساختمانی و کاهش قیمت قراضه)، قیمت‌ها پایین آمد.

به گزارش کالانیش، کارخانه «کاردمیر» در ۱۰ ژوئن مناقصه‌ای برای فروش ۱۰۰ هزار تن بیلت برگزار کرد و قیمت را ۵ تا ۱۰ دلار در تن کاهش داد. نرخ نهایی برای گرید S235JR برابر ۵۲۵ دلار در تن و برای گرید B420 برابر ۵۳۰ دلار در تن تعیین شد (بدون احتساب ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده).

کاهش ۵ تا ۱۵ دلاری قیمت بیلت در ژوئن

کشورهای آسه‌آن

بازار بیلت در کشورهای آسه‌آن با روند نزولی ثابت در قیمت‌ها و در پس‌زمینه فعالیت تجاری پایین، مواجه شد. تا پایان ژوئن، قیمت بیلت چین از ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار در تن (CFR مانیل) در ابتدای دوره به ۴۸۵ دلار در تن کاهش یافت. 

عوامل کلیدی این افت، قیمت‌های پایین‌تر قراردادهای آتی چین و ارزان‌تر شدن مواد اولیه (سنگ آهن و قراضه) بود. کاهش هزینه حمل‌ونقل نیز به کاهش قیمت‌ها دامن زد.

چین

به گزارش کالانیش، میانگین قیمت بیلت تانگشان در ماه ژوئن بین ۴۳۸ تا ۴۴۷ دلار در تن نوسان داشت. در نیمه دوم ماه، قیمت بیلت داخلی به دلیل تقاضای ضعیف از سوی کارخانه‌های نورد در فصل کم‌رونق و تمایل محدود معامله‌گران برای سفته‌بازی کاهش یافت. 

به دلیل فروش پایین و انباشت بیش‌ازحد محصولات نهایی در انبارها، مصرف‌کنندگان خرید مواد اولیه را کاهش دادند. علاوه بر این، تولیدکنندگان فولاد به دلیل افزایش هزینه‌های کک، قادر به کاهش بیشتر قیمت‌ها نبودند و زیان تولید بیلت از ۵۰ یوان در تن فراتر رفت.

خلیج فارس

میانگین قیمت بیلت در کشورهای حوزه خلیج فارس در ژوئن پس از نوسانات ماه می تثبیت شد و با ۴ دلار افزایش به ۵۱۷ دلار در تن (CFR) رسید. 

خریداران در قراردادهای خود، بنادر تخلیه جایگزین را در صورت مسدود شدن تنگه هرمز لحاظ می‌کنند. به دلیل افزایش هزینه‌های حمل از چین، خریداران عربستانی رویکرد انتظار را در پیش گرفته‌اند. در همین حال، عرضه بیلت از عمان و عربستان سعودی به کارخانه‌های امارات کمک می‌کند تا از تأخیرهای وارداتی جلوگیری کند.

ایتالیا

میانگین نرخ بیلت تحویل در کارخانه در ایتالیا در پایان ژوئن نسبت به پایان ماه می کاهش جزئی داشت و به ۶۱۹ دلار در تن رسید. با این حال، در ابتدای ژوئن، نرخ‌ها به ۶۳۳ دلار در تن افزایش یافته بود.

بانک ملی اوکراین پیش‌بینی کرده که میانگین قیمت بیلت فولاد تا پایان سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۴.۹ درصد افزایش یابد و به ۴۸۷.۷ دلار در تن (فوب اوکراین) برسد. پیش‌بینی برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب ۵۱۰.۴ دلار در تن (۴.۷ درصد افزایش سالانه) و ۵۱۸ دلار در تن (۱.۵ درصد افزایش سالانه) است.

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