«صنعت مادر اصفهان» در سوگ امام امت شهید سنگ تمام گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، در حاشیه مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در تهران برگزار شد، برپایی موکب اختصاصی «فولاد مبارکه اصفهان» بازتاب گسترده‌ای داشت. این اقدام در حالی صورت گرفت که این مجموعه عظیم صنعتی، به عنوان یکی از اهداف اصلی تهاجم وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی به مراکز زیرساختی اصفهان، با چالش‌های عملیاتی متعددی دست‌ و پنجه نرم می‌کند.

استاندار اصفهان با درک عمیق از اهمیت نمادین این رویداد، ضمن تأکید بر لزوم حضور فعال صنایع استان در صحنه‌های ملی، شخصاً در محل مواکب فولاد مبارکه و سایر مجموعه‌های وابسته حضور یافت.

​وی در جریان این بازدید میدانی، ضمن تقدیر از مجاهدت کارکنان و مدیران این صنعت مادر برای استمرار خدمت‌رسانی در اوج شرایط سخت، اظهار داشت:اینکه مجموعه‌ای صنعتی با وجود فشارها و خسارات ناشی از جنگ، چنین پرشور در صحنه حاضر شده، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی صنعت با آرمان‌های انقلاب است. مدیریت استان نیز تمام‌قد از این رویکردهای مسئولانه که موجب دلگرمی مردم و بازماندگان عزیز می‌شود، حمایت خواهد کرد.

​برخلاف انتظار که می‌بایست سایر صنایع بزرگ و به‌ویژه متولیان ارشد حوزه صنعت و معدن کشور پیش‌قدمِ ادای دین به آرمان‌های انقلاب و تکریم مقام شامخ شهید می‌بودند، فولاد مبارکه با هدایت و هم‌افزایی مدیریت ارشد استان، با درک صحیح از شرایط حساس کشور و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، با تمام توان در مراسم تشییع حضور یافت.

​کارکنان و مدیران این مجموعه در موکب خود با ارائه خدمات رفاهی، پذیرایی و فرهنگی به زائران و سوگواران تهرانی، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، پیامی روشن به افکار عمومی مخابره کردند؛ «اقتصاد مقاومتی و ایستادگی در برابر دشمن، هرگز مانع از ادای دین به مسیر شهادت و ولایت نخواهد بود.»

​الگویی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی

​این اقدام صنعت مادر اصفهان، در حالی که بسیاری از صنایع دیگر و دستگاه‌های مسئول در سایه سکوت قرار دارند، نشان داد که با حمایت و مدیریت صحیح استانداری، این شرکت نه تنها در تولید، بلکه در خط مقدم مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دفاع از ارزش‌های اصیل انقلاب، پیشگام و پیشران است.

​بسیاری از حاضران در مراسم، حضور فعالانه فولاد مبارکه و بازدید دلگرم‌کننده استاندار اصفهان از این مواکب را نمادی از روحیه «ما می‌توانیم» و تداوم مسیر خدمت به رهبری و خانواده معزز شهدا دانستند؛ رویکردی که انتظار می‌رود به الگویی برای سایر صنایع و نهادهای دولتی در سراسر کشور بدل شود.

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