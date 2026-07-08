خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولید بیش از 563 هزار تن فولاد در چادرملو تا پایان خرداد ماه/ رشد 18 درصدی فروش

تولید بیش از 563 هزار تن فولاد در چادرملو تا پایان خرداد ماه/ رشد 18 درصدی فروش
کد خبر : 1810343
لینک کوتاه کپی شد.

بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 563 هزار و 27 تن فولاد در شرکت چادرملو از ابتدای سال مالی (اول دی‌ماه 1404) تا پایان خرداد ماه 1405 است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، بررسی آمارهای سامانه کدال حاکی است از ابتدای سال مالی این شرکت تا پایان خرداد ماه 1405 در مجموع 4 میلیون و 368 هزار و 576 تن کنسانتره آهن (خشک)، 668 هزار و 436 تن آهن اسفنجی و یک میلیون و 747 هزار و 812 تن گندله در چادرملو تولید شد. 

این گزارش می‌افزاید: مجموع فروش چادرملو در این مدت 505 هزار و 187 میلیارد و 283 میلیون ریال بود که در همسنجی با رشد 18 درصدی نشان می دهد.

5524 میلیارد و 838 میلیون ریال از فروش این شرکت از محل صادرات بوده است. سال مالی این شرکت منتهی به 30 آذر ماه 1405 است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی