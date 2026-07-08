تولید بیش از 563 هزار تن فولاد در چادرملو تا پایان خرداد ماه/ رشد 18 درصدی فروش
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید 563 هزار و 27 تن فولاد در شرکت چادرملو از ابتدای سال مالی (اول دیماه 1404) تا پایان خرداد ماه 1405 است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، بررسی آمارهای سامانه کدال حاکی است از ابتدای سال مالی این شرکت تا پایان خرداد ماه 1405 در مجموع 4 میلیون و 368 هزار و 576 تن کنسانتره آهن (خشک)، 668 هزار و 436 تن آهن اسفنجی و یک میلیون و 747 هزار و 812 تن گندله در چادرملو تولید شد.
این گزارش میافزاید: مجموع فروش چادرملو در این مدت 505 هزار و 187 میلیارد و 283 میلیون ریال بود که در همسنجی با رشد 18 درصدی نشان می دهد.
5524 میلیارد و 838 میلیون ریال از فروش این شرکت از محل صادرات بوده است. سال مالی این شرکت منتهی به 30 آذر ماه 1405 است.