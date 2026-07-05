به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، صبح امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیّدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) و شهدای خانواده ایشان، شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی، شهید سیده بشریٰ خامنه‌ای، شهید زهرا حداد عادل و شهید زهرا محمدی گلپایگانی، در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.

انتهای پیام/