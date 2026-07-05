مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای و شهدای خانواده ایشان
صبح امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیّدعلی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیة) و شهدای خانواده ایشان، شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی، شهید سیده بشریٰ خامنهای، شهید زهرا حداد عادل و شهید زهرا محمدی گلپایگانی، در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، صبح امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیّدعلی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیة) و شهدای خانواده ایشان، شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی، شهید سیده بشریٰ خامنهای، شهید زهرا حداد عادل و شهید زهرا محمدی گلپایگانی، در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.